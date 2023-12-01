Стоит ли к зиме снижать вязкость? Маловязкие масла reinWell снижают износ на холодную

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Вообще, это очень хорошая практика, когда в преддверии зимы автовладельцы совмещают очередное техническое обслуживание с заменой моторного масла.

Но не всегда бывает целесообразным использование в холода маловязких масел в вашем двигателе. Почему? Давайте разбираться…

Сама по себе идея вполне логичная. Зимой, когда температура окружающего воздуха может опускаться далеко «в минус», предъявляются более высокие требования к вязкости масла. Чем ниже показатель вязкости моторного масла, тем легче морозным зимним утром стартеру прокручивать коленчатый вал. При этом более жидкое масло гораздо быстрее будет прокачиваться по масляным каналам к трущимся деталям силового агрегата, а более густое – наоборот, медленнее. Получается, что маловязкое масло эффективнее работает в зимних условиях при первом пуске двигателя. Но это еще не всё.

Почувствуйте, как ему холодно

Рассмотри на конкретном примере масло с обозначением 0W-30: первая цифра говорит о минимальной температуре, на которую оно рассчитано. Если спереди стоит ноль, то проворачиваемость коленчатого вала гарантирована при температуре до –35 ºС, а прокачиваемость масла – до –40 ºС. Цифра после дефиса отвечает за высокие температуры: она говорит о допустимом интервале вязкости масла при 100 ºС. Например, число «30» соответствует диапазону от 8,2 до 12,3 сСт (сантиСтоксов), а для «сороковки» – от 12,6 до 16,3 сСт. Кроме того, это же число «30» характеризует минимальную вязкость при 150 ºС.

Диаграмма температурной вязкости масел

С холодами всё понятно: с высоковязким маслом стартер не провернет коленвал, а насос не сможет прокачать масло по каналам. Чем меньше первое число в обозначении, тем меньше износ двигателя при холодном пуске. Однако на работу прогретого мотора этот параметр не влияет. С высокими температурами всё сложнее. Казалось бы, чем больше вязкость, тем лучше. По идее, вязкое масло должно лучше защищать детали ДВС от износа. Но на деле совсем не так. У масла низкая теплопроводность, и чем толще масляный слой, тем хуже тепло отводится от поршня. Отсюда перегрев, расширение и, как следствие, увеличение трения, что в конце концов может привести к заклиниваю агрегаты и капитальному ремонту двигателя.

Схематичное изображение присутствие масла в ШПГ

Кстати, чем выше вязкость, тем больше потерь на трение и во время прогрева двигателя. А вязкость зависит от температуры, поэтому и расход топлива на более вязком масле во время прогрева будет заметно выше. В общем, вязкостно-температурная характеристика моторного масла заметно влияет на все основные параметры двигателя: мощность, крутящий момент, экономичность и моторесурс. Главное, что все эти показатели рассчитываются разработчиками ДВС под определенную вязкость масла. Поэтому надо строго заливать в мотор именно то масло, которое указано в инструкции по эксплуатации.

Если нет точных данных о марке и группе качества моторной смазки, можно обратить внимание на то, чем пользуются профессионалы отрасли: СТО, техцентры, корпоративные автопарки.

До недавнего времени на предприятия сервисного обслуживания поставлялись ГСМ и технические жидкости от немецкой марки reinWell. Но теперь бренд вышел и в розницу. И на официальном сайте компании можно воспользоваться функцией подбора масла по марке автомобиля, а заодно поисковик выдаст всю информацию обо всех остальных технических и эксплуатационных жидкостях вашего автомобиля.

Если вы в поиске ГСМ для обслуживания своего автомобиля, стоит обратить внимание на этого производителя. Дело в том, что бренд был основан в 2009 году и поставляла свою продукцию профессиональным гаражам, станциям технического обслуживания и автосервисам. При переносе производства в Россию было принято решение о продаже товаров в розницу для частных лиц. Однако качество продукции при этом оставалось по-прежнему высоким. Поэтому смело можно сказать, что российский клиент получает самые продвинутые смазочные материалы и смазку по весьма привлекательным ценам. После ухода основных игроков с российского масляного рынка, пожалуй, можно констатировать, что продукция reinWell отличается наиболее выгодным сочетанием цены и качества.

В ассортименте можно найти качественное масло для любого двигателя. Но лучше, конечно, чтобы оно было таким же, как рекомендует автопроизводитель. Хотя при желании и в рамках дозволенного можно, пожалуй, отойти от некоторых незыблемых канонов. Как говорится, в каждом правиле есть исключения.

В инструкции по эксплуатации, несомненно, прописано нужное масло. Однако без учета возраста автомобиля, пробега и условий эксплуатации. Поэтому перед зимним сезоном можно пойти на некоторые уступки силовому агрегату. Возьмем reinWell 5W-40. Что касается группы качества, то по API масло соответствует требованиям SN/CF, и ниже этого класса опускаться нельзя. Лучше лить такого же уровня либо выше. Зато с вязкостью проще – можно поэкспериментировать в пределах разумного. При работе в условиях низких температур допускается вместо второй цифры «40» использовать «30». Это поможет немного снизить расход топлива, потому что зимой масло прогревается дольше, чем летом. Если рекомендовано масло reinWell 5W-40, зимой можно заливать 5W-30.

Пример рекомендации вязкости масла производителем автомобиля

Резюмируя, надо отметить, что современные маловязкие масла типа 0W-20 или 0W-30 ни в коем случает не стоит лить в старые моторы. Для них эксперименты с маслами пониженной вязкости могут выйти боком.

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