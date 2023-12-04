Какими свойствами должно обладать качественное трансмиссионное масло?
Однако это не означает, что его выбор не является актуальной темой для автовладельцев. Напротив, так как смазочный материал работает длительное время, испытывает значительные нагрузки, особенно в редукторах, то к его выбору нужно подходить особенно тщательно.
Наиболее остро вопрос подбора и покупки трансмиссионного масла стоит по продуктам вязкостью (SAE) 75W-140, уровня эксплуатационных свойств API GL5. Такие смазочные материалы заливаются в редукторы ведущих мостов коммерческой и специальной техники, а также внедорожников и полноприводных легковых автомобилей.
Импортные масла указанной выше вязкости стоят дорого. У многих брендов, продукция которых произведена в Азии и завезена на рынок РФ по параллельному импорту, часто фиксируются проблемы с качеством и отклонения от указанных в сопроводительных документах характеристик. Кроме того, среди продукции иностранных брендов много подделок, которые могут привести к поломке агрегатов трансмиссии.
Чтобы не рисковать, нужно приобрести масло, гарантированно отвечающее заявленным характеристикам и не встречающееся среди подделок. Такое, в интересующей нас вязкости (SAE) 75W-140 GL5, с августа 2023 года производится компанией ВМПАВТО. Создавая данный продукт, разработчики учитывали нагрузки, которые испытывают детали тяжелонагруженных редукторов грузовиков и специальной техники (карьерные самосвалы, трактора и т.д.), а также длительные интервалы работы масел. Опыт оказался удачным. Спрос на масло превзошел все ожидания. Это стало поводом запуска в производство (в октябре 2023 года) трансмиссионного масла (SAE) 75W-90 GL5, которое предназначено для ведущих мостов и редукторов легковых машин, внедорожников, шоссейных грузовиков.
Преимуществом трансмиссионных масел ВМПАВТО является полностью синтетическая основа с высоким индексом вязкости, на которой можно создать смазочный материал, содержащий минимальное количество полимерного загустителя. Именно его разрушение приводит к снижению вязкости масла, формируемая им пленка на деталях становится тонкой, а ее прочность снижается. Из-за этого ухудшается защита деталей редукторов.
Определение механической устойчивости масел к потере вязкости из-за сдвига, которая проводится на четырехшариковой машинке трения (20- часовой тест KRL) показало падение вязкости продукта (SAE) 75W-90 GL5 всего на 2,54%. По маслу (SAE) 75W-140 GL5 (100-часовой тест KRL) результат также отличный – 5,98%.Аналогичные результаты показывают смазочные материалы от лидеров отрасли, которые идут на первичную заливку на сборочные конвейеры всемирно известных автогигантов. Для справки, допустимое падение вязкости составляет не более 10%.
О высоком качестве основы трансмиссионных масел ВМПАВТО (SAE) 75W-90 GL 5 и (SAE) 75W-140 GL5 свидетельствует соответствие их допускам Scania STO 1:0 и Scania STO 2:0, которые характеризуются высокими требованиями к стабильности полимерного загустителя и, соответственно, вязкости масла, а также его стойкости к окислению. Именно от этих свойств зависит интервал работы смазочного материала в высоконагруженных агрегатах трансмиссии, и именно их высокие значения позволяют отнести продукты к категории LongLife. Важно – соответствие допускам Scania STO 1:0 и Scania STO 2:0 масла ВМПАВТО (SAE) 75W-90 GL5 и (SAE) 75W-140 GL5 получили, так как изготовлены на импортных пакетах присадок, которые используют лидеры индустрии. Разумеется, с защитой от износа, сваривания, моющими свойствами всё на высшем уровне.
Выверенный состав смазочных материалов позволил им с честью пройти тест на стойкость к окислению, который проводится при температуре 160 С и длится без малого двести часов. Повышения кислотного числа выше предельной нормы, а также выхода вязкости масла за рамки допуска зафиксировано не было.
Как показали лабораторные испытания масел (SAE) 75W-90 GL 5 и (SAE) 75W-140 GL5, они перекрывают требования Американского Института Нефти (API) по коррозионному воздействию содержащих фосфор и серу присадок на металлы (сталь и медь). Продукция ВМПАВТО соответствует самому высокому классу – «1А», что говорит об отсутствии коррозионных процессов. Следовательно, смазочные материалы можно смело использовать в самых разных по используемым сплавам агрегатах.
Отметим, что при разработке масел ВМПАВТО (SAE) 75W-90 GL5 и (SAE) 75W-140 GL5 были проведены тесты на их влияние на эластомеры из которых изготавливаются сальники, прокладки, различные уплотнения. Данные детали выдерживались в масле при температуре 120 градусов С трое суток, а затем измерялась их масса, проводилось измерение геометрических размеров, оценивались твердость и прочность на разрыв. Никаких отклонений от нормативов зафиксировано не было.
Компания «ВМПАВТО» не планирует останавливаться на достигнутом, и в скором времени линейка трансмиссионных масел бренда дополнится новыми продуктами (SAE) 75W-90 GL4 – ориентирован на заливку в механические коробки передач автомобилей различного класса и тоннажа, а также (SAE) 75W-90 GL5 LS, который разработан специально для дифференциалов повышенного трения.
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