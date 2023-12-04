Какими свойствами должно обладать качественное трансмиссионное масло?

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Масло в агрегатах трансмиссии меняется значительно реже, чем в моторе.

Однако это не означает, что его выбор не является актуальной темой для автовладельцев. Напротив, так как смазочный материал работает длительное время, испытывает значительные нагрузки, особенно в редукторах, то к его выбору нужно подходить особенно тщательно.

Наиболее остро вопрос подбора и покупки трансмиссионного масла стоит по продуктам вязкостью (SAE) 75W-140, уровня эксплуатационных свойств API GL5. Такие смазочные материалы заливаются в редукторы ведущих мостов коммерческой и специальной техники, а также внедорожников и полноприводных легковых автомобилей.

Тест на коррозию трансмиссионного масла 75W-140

Импортные масла указанной выше вязкости стоят дорого. У многих брендов, продукция которых произведена в Азии и завезена на рынок РФ по параллельному импорту, часто фиксируются проблемы с качеством и отклонения от указанных в сопроводительных документах характеристик. Кроме того, среди продукции иностранных брендов много подделок, которые могут привести к поломке агрегатов трансмиссии.

Чтобы не рисковать, нужно приобрести масло, гарантированно отвечающее заявленным характеристикам и не встречающееся среди подделок. Такое, в интересующей нас вязкости (SAE) 75W-140 GL5, с августа 2023 года производится компанией ВМПАВТО. Создавая данный продукт, разработчики учитывали нагрузки, которые испытывают детали тяжелонагруженных редукторов грузовиков и специальной техники (карьерные самосвалы, трактора и т.д.), а также длительные интервалы работы масел. Опыт оказался удачным. Спрос на масло превзошел все ожидания. Это стало поводом запуска в производство (в октябре 2023 года) трансмиссионного масла (SAE) 75W-90 GL5, которое предназначено для ведущих мостов и редукторов легковых машин, внедорожников, шоссейных грузовиков.

Замена трансмиссионного масла в заднем редукторе Mazda

Преимуществом трансмиссионных масел ВМПАВТО является полностью синтетическая основа с высоким индексом вязкости, на которой можно создать смазочный материал, содержащий минимальное количество полимерного загустителя. Именно его разрушение приводит к снижению вязкости масла, формируемая им пленка на деталях становится тонкой, а ее прочность снижается. Из-за этого ухудшается защита деталей редукторов.

Определение механической устойчивости масел к потере вязкости из-за сдвига, которая проводится на четырехшариковой машинке трения (20- часовой тест KRL) показало падение вязкости продукта (SAE) 75W-90 GL5 всего на 2,54%. По маслу (SAE) 75W-140 GL5 (100-часовой тест KRL) результат также отличный – 5,98%.Аналогичные результаты показывают смазочные материалы от лидеров отрасли, которые идут на первичную заливку на сборочные конвейеры всемирно известных автогигантов. Для справки, допустимое падение вязкости составляет не более 10%.

О высоком качестве основы трансмиссионных масел ВМПАВТО (SAE) 75W-90 GL 5 и (SAE) 75W-140 GL5 свидетельствует соответствие их допускам Scania STO 1:0 и Scania STO 2:0, которые характеризуются высокими требованиями к стабильности полимерного загустителя и, соответственно, вязкости масла, а также его стойкости к окислению. Именно от этих свойств зависит интервал работы смазочного материала в высоконагруженных агрегатах трансмиссии, и именно их высокие значения позволяют отнести продукты к категории LongLife. Важно – соответствие допускам Scania STO 1:0 и Scania STO 2:0 масла ВМПАВТО (SAE) 75W-90 GL5 и (SAE) 75W-140 GL5 получили, так как изготовлены на импортных пакетах присадок, которые используют лидеры индустрии. Разумеется, с защитой от износа, сваривания, моющими свойствами всё на высшем уровне.

Выверенный состав смазочных материалов позволил им с честью пройти тест на стойкость к окислению, который проводится при температуре 160 С и длится без малого двести часов. Повышения кислотного числа выше предельной нормы, а также выхода вязкости масла за рамки допуска зафиксировано не было.

Как показали лабораторные испытания масел (SAE) 75W-90 GL 5 и (SAE) 75W-140 GL5, они перекрывают требования Американского Института Нефти (API) по коррозионному воздействию содержащих фосфор и серу присадок на металлы (сталь и медь). Продукция ВМПАВТО соответствует самому высокому классу – «1А», что говорит об отсутствии коррозионных процессов. Следовательно, смазочные материалы можно смело использовать в самых разных по используемым сплавам агрегатах.

Левая пластина — масло 75W-140. Правая пластина — масло 75W-90

Отметим, что при разработке масел ВМПАВТО (SAE) 75W-90 GL5 и (SAE) 75W-140 GL5 были проведены тесты на их влияние на эластомеры из которых изготавливаются сальники, прокладки, различные уплотнения. Данные детали выдерживались в масле при температуре 120 градусов С трое суток, а затем измерялась их масса, проводилось измерение геометрических размеров, оценивались твердость и прочность на разрыв. Никаких отклонений от нормативов зафиксировано не было.

Компания «ВМПАВТО» не планирует останавливаться на достигнутом, и в скором времени линейка трансмиссионных масел бренда дополнится новыми продуктами (SAE) 75W-90 GL4 – ориентирован на заливку в механические коробки передач автомобилей различного класса и тоннажа, а также (SAE) 75W-90 GL5 LS, который разработан специально для дифференциалов повышенного трения.

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