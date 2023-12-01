Деревянный коттедж на любой вкус: 5 проектов «Теремъ» с отзывами клиентов

Дорога к дому — излюбленный маршрут каждого автомобилиста. Особенно если речь про современный загородный коттедж со всеми коммуникациями, расположенный вдали от суеты мегаполиса. Построить такой можно с компанией «Теремъ».

Знакомим вас с популярными коттеджами разных форматов из каталога «Теремъ». И делимся отзывами клиентов, которые уже построили себе дом и рассказали, как это было.

«Акварель 1»

Премиум-коттедж «Акварель 1» отличается современным дизайном с панорамными окнами. Внутри дома внимание привлекает плавно увеличивающийся потолок кухни-гостиной — он образует второй свет и создаёт интересную геометрию пространства. Ещё одна особенность проекта: в базовую комплектацию сразу входит пристройка для отдыха на улице — пергола с решётчатым навесом.

Коттедж приглянулся семье декоратора Натальи Косаревой:

— Мы с мужем в принципе городские жители: никогда не думали, что нас может так захватить идея иметь дачу. Проект «Акварель 1» понравился нам своей открытой планировкой, которая даёт чувство свободы. Строили дом с расчётом приезжать только на выходные, но в итоге стараемся бывать здесь как можно чаще. У нас каркасный коттедж в комплектации «Жилой дом» с хорошим утеплением. Зимой, даже когда были самые сильные морозы, мы не мёрзли: ребёнок бегал по дому в шортах. Коттедж был построен быстро, рабочие сдали его буквально через две недели. Почему мы выбрали «Теремъ»? Это надёжная крупная компания, которая заботится о своём имидже и выполняет работы в срок.

«Император 1»

Двухэтажный коттедж со строгой геометрией и большим количеством комнат. Сердце дома — просторная гостиная с выходом на террасу (включена в базовую комплектацию) и кухня-столовая с окнами во всю стену. А ещё у «Императора 1» вальмовая крыша — благодаря её конструкции в комнатах второго этажа нет мансардных скосов потолка — можно без проблем разместить шкаф и другую высокую мебель.

Хозяйка «Императора 1» Валерия Ткачёва осталась очень довольна своим загородным коттеджем:

— Наш дом — звезда посёлка. Когда только начали строить, все соседи уже говорили: «Какая красота!» Дом очень красивый, современный, добротный и, главное, быстро возводимый. Удивительно, что такой классный коттедж можно за такое короткое время построить. Строители «Теремъ» — действительно профессионалы и большие молодцы. Когда я увидела финишные очертания дома, была в восторге: всё получилось так, как мне и хотелось.

«Варяг-Барн 3»

Коттеджи в стиле барнхаус отличаются лаконичным и строгим оформлением и внешне чем-то напоминают амбары. Простые архитектурные формы, отсутствие лишних деталей, нейтральная цветовая гамма — вот главные черты барнхаусов, которые нашли отражение в проекте «Варяг-Барн 3». В планировке предусмотрены кухня и гостиная с большими окнами, три изолированные комнаты, просторное крыльцо и балкон — всё, что требуется для комфортной жизни за городом.

Клиент «Теремъ» Иван Калинкин хотел себе именно такой дом:

— Барнхаус выглядит очень красиво, у него есть какая-то своя изюминка. Нас привлекли панорамные окна и интересное сочетание железа с деревом, а высокие потолки просто влюбили в себя с первого взгляда. Дом светлый и солнечный, и планировка у него замечательная. 105 квадратных метров — для небольшой семьи более чем достаточно. Остановились на самой энергоэффективной комплектации коттеджа с утеплением 200 мм — зимний вариант, который позволит круглогодично жить в будущем. Компанию «Теремъ» выбрали за репутацию и оптимальное соотношение главных параметров: времени стройки, цены и качества дома. Всего за полдня в офисе всё выяснили у менеджеров, заключили договора на строительство и страхование, получили одобрение кредита.

«Бордо 3»

Семейный двухэтажный коттедж в лаконичном оформлении. «Бордо 3» предлагает очень удобную планировку: помимо кухни-гостиной и изолированных комнат, здесь также есть техпомещение, в котором можно разместить все инженерные системы. А одна из спален второго этажа имеет приватную гардеробную. Как и в «Императоре», в этом проекте нет мансардных скосов потолка — ничто не ограничивает в вариантах меблировки.

Семья Левшиных выбрала для жизни коттедж «Бордо 3» из клеёного бруса и не пожалела:

— У нас большая семья: четыре дочери и собака. Поэтому каждый квадратный метр нашего дома должен функционально использоваться. «Бордо 3» отлично подошёл для постоянного проживания: в нём удобная планировка и нет ничего лишнего. Панорамные окна — это восторг, настоящая изюминка дома. Строительство шло по графику: возведение коттеджа заняло где-то месяц, плюс ещё неделя на инженерные коммуникации и несколько дней на электрику. В ходе работ строители всё объясняли и показывали, спасибо им огромное.

«Традиция 11»

Особенности коттеджей из линейки «Традиция» — большая площадь, второй свет и панорамное остекление. Всё это делает дома серии просторными и светлыми. У проекта «Традиция 11» есть уникальная черта: весь второй этаж устроен как большая мастер-спальня с приватным санузлом, холлом и внутренним балконом.

Именно этот коттедж заказал известный телеведущий НТВ Роман Игонин:

— Для нас было принципиально построить дом из бруса с панорамными окнами. Планировку меняли: отзеркалили кухню, уменьшили мансарду, поменяли антресоль в детской на втором этаже. Нам шли навстречу и выполняли любые капризы. Мы приезжали и обсуждали все изменения с технологом. Прелесть компании «Теремъ» в том, что вся схема — от заключения договора до возведения дома — очень прозрачная. Коммуникация прекрасно налажена: создали чат в мессенджере и на все вопросы оперативно отвечали. Кстати, совет всем, кто выбирает дом: не стоит экономить. Если средств не хватает, подкопите или возьмите кредит и сразу стройте большой коттедж, который вам действительно понравился. Ведь расширить маленький дом потом уже не получится, так что лучше брать с запасом.

Почему «Теремъ»?

Перечисленные проекты — лишь малая часть огромного ассортимента компании. Ещё больше разноплановых коттеджей найдётся в каталоге на сайте «Теремъ». При заказе любой дом можно полностью настроить под себя: выбрать материал (каркас или брус), внешнюю и внутреннюю отделку, изменить планировку, а также добавить пристройку. Это может быть терраса, веранда, патио или — что особенно важно — автомобильный навес или гараж.

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