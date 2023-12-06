Новый «китаец» за 1,64 млн рублей и его большой плюс

«За рулем» протестировал самую доступную иномарку

Самый доступный официальный импортный автомобиль на рынке России сегодня – это Changan Alsvin. Стоит он от 1,75 млн до 1,8 млн рублей (от 1,64 млн с учетом скидок). То есть, дешевле – только Лады.

Эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Александр Виноградов выяснил, чем хорош этот бюджетный китайский седан.

Changan Alsvin оснащается атмосферным мотором объемом 1,5 литра и роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Changan Alsvin

И именно двигатель – главный плюс седана. Его мощность составляет всего 98 л.с., что оборачивается скромным аппетитом и низким транспортным налогом (1176 рублей и меньше).

Но при этом седан оказался весьма динамичным, особенно в спортивном режиме, при котором робот начинает переключаться заметно быстрее.

Мнение эксперта

Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:



— Хорошая по нынешним временам новость: цены на Changan Alsvin начинаются с 1,75 млн рублей. Вторая комплектация (а их всего две) лишь на 50 тысяч рублей дороже. «В базе» есть кондиционер, литые диски, четыре электростеклоподъемника, круиз-контроль, Bluetooth. И даже недоступная пока для Весты, но такая необходимая система стабилизации ESP вкупе с противооткатной системой!

Всё это – уже с автоматической коробкой и гарантией на 5 лет или 150 тысяч км.

Поэтому какие бы недостатки Alsvin ни демонстрировал, это – один из основных вариантов, если хочется официально поставленную иномарку дешевле двух миллионов рублей.

О других особенностях седана Changan Alsvin читайте в декабрьском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Александра Виноградова «Входной билет», опубликованной в журнале «За рулем» №12/2023.