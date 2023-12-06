#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новое отделение Gazoo Racing разработает водородные ДВС и авто на топливных элементах
Новое отделение Gazoo Racing разработает водородные ДВС и авто на топливных элементах
Toyota нашла решение сохранности спорткаров с...
Официальный дистрибьютор SAIPA в РФ передумал продавать иранские автомобили
Официальный дистрибьютор SAIPA в РФ передумал продавать иранские автомобили
Иранская марка SAIPA не выйдет на рынок России...
Сервис ГЛОНАСС сообщит владельцу авто о попытке отключить кнопку SOS во время угона
Сервис ГЛОНАСС сообщит владельцу авто о попытке отключить кнопку SOS во время угона
Глава ГЛОНАСС: новый сервис на базе...

Новый «китаец» за 1,64 млн рублей и его большой плюс

«За рулем» протестировал самую доступную иномарку

Самый доступный официальный импортный автомобиль на рынке России сегодня – это Changan Alsvin. Стоит он от 1,75 млн до 1,8 млн рублей (от 1,64 млн с учетом скидок). То есть, дешевле – только Лады.

Эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Александр Виноградов выяснил, чем хорош этот бюджетный китайский седан.

Changan Alsvin оснащается атмосферным мотором объемом 1,5 литра и роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Changan Alsvin
Changan Alsvin
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

И именно двигатель – главный плюс седана. Его мощность составляет всего 98 л.с., что оборачивается скромным аппетитом и низким транспортным налогом (1176 рублей и меньше).

Но при этом седан оказался весьма динамичным, особенно в спортивном режиме, при котором робот начинает переключаться заметно быстрее.

Мнение эксперта

Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:

— Хорошая по нынешним временам новость: цены на Changan Alsvin начинаются с 1,75 млн рублей. Вторая комплектация (а их всего две) лишь на 50 тысяч рублей дороже. «В базе» есть кондиционер, литые диски, четыре электростеклоподъемника, круиз-контроль, Bluetooth. И даже недоступная пока для Весты, но такая необходимая система стабилизации ESP вкупе с противооткатной системой!

Всё это – уже с автоматической коробкой и гарантией на 5 лет или 150 тысяч км.

Поэтому какие бы недостатки Alsvin ни демонстрировал, это – один из основных вариантов, если хочется официально поставленную иномарку дешевле двух миллионов рублей.

О других особенностях седана Changan Alsvin читайте в декабрьском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

Материал подготовлен по мотивам статьи Александра Виноградова «Входной билет», опубликованной в журнале «За рулем» №12/2023.

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемКирилл Панов
Фото:За РулемКонин Дмитрий
Количество просмотров 5
Фото:За РулемКонин Дмитрий
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Changan Alsvin

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв