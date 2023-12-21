Рождественская картинговая гонка «За рулем»: Победители названы!

«За рулем» возвратил добрую традицию собираться под Новый год с друзьями и партнерами, чтобы посоревноваться на картах. В пандемийные годы это было невозможно, и мы очень ждали нового шанса выйти на гоночную трассу.

Наше приглашение приняли 10 команд – автопроизводители, изготовители смазочных материалов, деловые партнеры и даже головной научно-исследовательский институт НАМИ. В каждой команде стартовало по четыре пилота, а одиннадцатый коллектив представлял собственно редакцию «За рулем». В него вошли Максим Кадаков, Максим Сачков, Юрий Тимкин и Стас Панин.

Борьба на 320-метровой трассе московского картодрома MIKS Karting сразу развернулась нешуточная – тройку лидеров квалификации: команды FAW Россия, ГАЗ и НАМИ – разделили всего 0,201 с.

Готовность к старту – 30 секунд!

Само соревнование открыла полуторачасовая командная гонка. Каждый пилот должен был провести за рулем карта не менее 15 минут – но и не более 30 минут за сессию. Необходимо было не только ехать стабильно быстро, но и грамотно планировать смены пилотов, потому что по регламенту на пит-лейн одновременно могла находиться только одна команда.

Победители Рождественской гонки «За рулем»

Лучше всего это получилось у команды НАМИ – поздравляем победителей! На втором месте – ГАЗ, на третьем – команда «Моторинвест». Но на этом Рождественская гонка не закончилась – в 10-круговой очной битве сошлись капитаны команд, причем стартовали они в последовательности, обратной результатам основного заезда.

Призы победителям вручал основатель доброй традиции Рождественских гонок «За рулем» Петр Меньших.

Здесь самым быстрым проявил себя Иван Солоднев из Чангана, прорвавшийся к лидерству с шестой стартовой позиции. Серебро – у нашего главреда Максима Кадакова, а третий – снова «Моторинвест» и его капитан Александр Воронов. Поздравления, кубки и победное шампанское сопровождали призы от наших партнеров – рекламного агентства «Росст».

Все участники Рождественской гонки-2023: команды ГАЗ, НАМИ, Лада, FAW Россия, Livan, «Моторинвест», «Чанган Моторс», «ЛУКОЙЛ смазочные материалы», «Синтек», «Росст» и «За рулем»

Ну а мы с нетерпением ждем следующей Рождественской гонки – повода собраться с друзьями и погоняться на прекрасной трассе MIKS Karting с ее безупречным судейством. С наступающим!