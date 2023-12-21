#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Миссия выполнима — эти советы помогут завести двигатель машины в любой мороз
21 декабря
Миссия выполнима — эти советы помогут завести двигатель машины в любой мороз
Автоэксперт назвал условия для беспроблемного...
Российский электромобиль «Атом»
21 декабря
Стали известны характеристики российского Атома
Российский электромобиль Атом – вот на что он...
Рождественская картинговая гонка «За рулем»: Победители названы!
21 декабря
Рождественская картинговая гонка «За рулем»: Победители названы!
«За рулем» возвратил добрую традицию собираться...

Рождественская картинговая гонка «За рулем»: Победители названы!

«За рулем» возвратил добрую традицию собираться под Новый год с друзьями и партнерами, чтобы посоревноваться на картах. В пандемийные годы это было невозможно, и мы очень ждали нового шанса выйти на гоночную трассу.

Наше приглашение приняли 10 команд – автопроизводители, изготовители смазочных материалов, деловые партнеры и даже головной научно-исследовательский институт НАМИ. В каждой команде стартовало по четыре пилота, а одиннадцатый коллектив представлял собственно редакцию «За рулем». В него вошли Максим Кадаков, Максим Сачков, Юрий Тимкин и Стас Панин.

Борьба на 320-метровой трассе московского картодрома MIKS Karting сразу развернулась нешуточная – тройку лидеров квалификации: команды FAW Россия, ГАЗ и НАМИ – разделили всего 0,201 с.

Готовность к старту – 30 секунд!
Готовность к старту – 30 секунд!

Само соревнование открыла полуторачасовая командная гонка. Каждый пилот должен был провести за рулем карта не менее 15 минут – но и не более 30 минут за сессию. Необходимо было не только ехать стабильно быстро, но и грамотно планировать смены пилотов, потому что по регламенту на пит-лейн одновременно могла находиться только одна команда.

Победители Рождественской гонки «За рулем»

Лучше всего это получилось у команды НАМИ – поздравляем победителей! На втором месте – ГАЗ, на третьем – команда «Моторинвест». Но на этом Рождественская гонка не закончилась – в 10-круговой очной битве сошлись капитаны команд, причем стартовали они в последовательности, обратной результатам основного заезда.

Призы победителям вручал основатель доброй традиции Рождественских гонок «За рулем» Петр Меньших.
Призы победителям вручал основатель доброй традиции Рождественских гонок «За рулем» Петр Меньших.

Здесь самым быстрым проявил себя Иван Солоднев из Чангана, прорвавшийся к лидерству с шестой стартовой позиции. Серебро – у нашего главреда Максима Кадакова, а третий – снова «Моторинвест» и его капитан Александр Воронов. Поздравления, кубки и победное шампанское сопровождали призы от наших партнеров – рекламного агентства «Росст».

Все участники Рождественской гонки-2023: команды ГАЗ, НАМИ, Лада, FAW Россия, Livan, «Моторинвест», «Чанган Моторс», «ЛУКОЙЛ смазочные материалы», «Синтек», «Росст» и «За рулем»
Все участники Рождественской гонки-2023: команды ГАЗ, НАМИ, Лада, FAW Россия, Livan, «Моторинвест», «Чанган Моторс», «ЛУКОЙЛ смазочные материалы», «Синтек», «Росст» и «За рулем»

Ну а мы с нетерпением ждем следующей Рождественской гонки – повода собраться с друзьями и погоняться на прекрасной трассе MIKS Karting с ее безупречным судейством. С наступающим!

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За Рулем«За рулем»
Фото:Константин Якубов
Количество просмотров 1
21.12.2023
Фото:Константин Якубов
Поделиться:
Оцените материал:
0