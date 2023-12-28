BAIC X35: ничего лишнего!

Кроссовер BAIC X35 – прекрасный выбор для тех, кто не хочет переплачивать за лишние опции. Один из самых доступных кроссоверов на рынке представляет отличное сочетание цены и потребительских качеств.

Смотришь на оснащение подавляющего большинства современных машин – и сочувствуешь тем, кому нужен просто надежный и непритязательный автомобиль для ежедневных поездок. В стремлении сделать модели привлекательнее производители щедро пичкают их опциями даже в базовой комплектации. А ведь каждая стоит денег.

BAIC X35 исповедует иной подход. У него есть все системы, ставшие неотъемлемыми для современной машины. И почти нет оборудования, которое можно было бы отнести к ненужной роскоши.

BAIC X35. Цена в России от 2 200 000 ₽. Огромная решетка радиатора и большие секции ходовых огней делают машину «взрослее».

Мотор

Турбомотор 1.5 относится к тому же семейству A151, что и атмосферник на седане BAIC U5 Plus. С давлением наддува усердствовать не стали и сняли с двигателя 136 л. с. и 210 Н·м. Добавим сюда распределенный впрыск, степень сжатия 9,5:1 – и вырисовывается достаточно неприхотливый агрегат с потенциально большим ресурсом.

Рекомендованное моторное масло – не дорогая «нулевка», а демократичное 5W‑30. Для замены потребуется всего 3,5 литра масла – тоже экономия.

Мотор очень тихо работает на холостых оборотах и бодрит задорным подхватом турбины при нажатии на газ.

Вариатор

Любителей механических коробок всё меньше, хотя в перспективе и такая версия может появиться в гамме. Поэтому уже в базовой комплектации стоит вариатор. Он из семейства VT3 компании Punch Powertrain.

Этот вариатор выпускается давно – тираж уже исчисляется миллионами. Сейчас, как следует из индекса, выпускают третье поколение этого вариатора. Конструкция простая, отработанная и надежная. Для городского кроссовера это самый лучший вариант: преселективный робот и тем более классический автомат подняли бы цену, но не добавили бы надежности.

Шасси

В подвеске всё предсказуемо: стойки McPherson спереди и полузависимая балка сзади. Отсутствие сложных решений – залог долгой службы и предельной доступности деталей, когда подойдет срок замены.

Привод только передний, но с асфальта на Х35 съезжать не противопоказано. Клиренс – 180 мм! Причем он определяется не нижней точкой силового агрегата, который можно было бы повредить, а мощными элементами передней подвески.

На тормозах экономить не стали и поставили дисковые механизмы «по кругу». Все четыре колесные арки прикрыты штатными подкрылками. Они обеспечивают защиту как от пескоструя, так и от лишних шумов.

Оснащение

В базовой комплектации Fashion за 2,2 млн рублей есть мульти­медийная система с экраном диагональю 8 дюймов и функцией переноса рабочего стола смартфона на бортовой дисплей. А еще – круиз-контроль, датчик света, кондиционер, литые 16‑дюймовые диски, задний парктроник, мультируль и яркие светодиодные фары.

Центральная консоль стильной передней панели слегка развернута к водителю – на спортивный манер. Необычный блок управления климатической установкой на поверку оказался очень удобным.

За безопасность отвечают ESP, две надувные подушки и система контроля давления в шинах.

Сиденья отделаны тканью и регулируются вручную: ни к чему переплата за экокожу и электроприводы в бюджетной машине. Зато водительское кресло регулируется и по высоте, позволяя найти идеальную посадку.

Передние кресла отличаются выраженной боковой поддержкой. Задний ряд просторен для двоих пассажиров. Центральный тоннель исчезающе мал и не мешает ногам. Есть плафоны и USB-порт для зарядки гаджетов.

Большинству из тех, кто ищет просто автомобиль, этого хватит с лихвой. Тем не менее, предусмотрено исполнение Fashion Plus за 2,31 млн – такие машины богаче на кнопочный запуск двигателя, комбинированную отделку сидений со вставками из экокожи, люк в крыше и камеру заднего вида с динамической разметкой.

Топовая версия Luxury за 2,39 млн дополнительно имеет отделанный кожей руль, полноценную панорамную крышу, 17‑дюймовые колеса и шесть динамиков аудиосистемы вместо четырех.

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Кроссовер BAIC X35 разумно оснащен, просторен для всей семьи и защищен гарантией производителя на 5 лет или 150 000 км.

Не требуя лишнего, он дает максимум за каждый заплаченный рубль. На сегодняшнем российском рынке он выступает практически самым доступным по цене кроссовером В‑сегмента.

Вид сзади оживляют фонари с 3D-эффектом и «парящая» за счет черных задних стоек крыша.

BAIC X35

Длина / ширина / высота / база 4325 / 1830 / 1640 / 2570 мм

4325 / 1830 / 1640 / 2570 мм Объем багажника 390 л

390 л Снаряженная / полная масса 1415 / 1784 кг

1415 / 1784 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³; 100 кВт / 136 л. с. при 5500 об/мин; 210 Н·м при 2000–4500 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³; 100 кВт / 136 л. с. при 5500 об/мин; 210 Н·м при 2000–4500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 11,3 с

11,3 с Максимальная скорость 180 км/ч

180 км/ч Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл 9,4 / 6,4 / 7,5 л / 100 км

9,4 / 6,4 / 7,5 л / 100 км Трансмиссия передний привод; CVT

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