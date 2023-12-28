BAIC X35: ничего лишнего!
Смотришь на оснащение подавляющего большинства современных машин – и сочувствуешь тем, кому нужен просто надежный и непритязательный автомобиль для ежедневных поездок. В стремлении сделать модели привлекательнее производители щедро пичкают их опциями даже в базовой комплектации. А ведь каждая стоит денег.
BAIC X35 исповедует иной подход. У него есть все системы, ставшие неотъемлемыми для современной машины. И почти нет оборудования, которое можно было бы отнести к ненужной роскоши.
Мотор
Турбомотор 1.5 относится к тому же семейству A151, что и атмосферник на седане BAIC U5 Plus. С давлением наддува усердствовать не стали и сняли с двигателя 136 л. с. и 210 Н·м. Добавим сюда распределенный впрыск, степень сжатия 9,5:1 – и вырисовывается достаточно неприхотливый агрегат с потенциально большим ресурсом.
Рекомендованное моторное масло – не дорогая «нулевка», а демократичное 5W‑30. Для замены потребуется всего 3,5 литра масла – тоже экономия.
Вариатор
Любителей механических коробок всё меньше, хотя в перспективе и такая версия может появиться в гамме. Поэтому уже в базовой комплектации стоит вариатор. Он из семейства VT3 компании Punch Powertrain.
Этот вариатор выпускается давно – тираж уже исчисляется миллионами. Сейчас, как следует из индекса, выпускают третье поколение этого вариатора. Конструкция простая, отработанная и надежная. Для городского кроссовера это самый лучший вариант: преселективный робот и тем более классический автомат подняли бы цену, но не добавили бы надежности.
Шасси
В подвеске всё предсказуемо: стойки McPherson спереди и полузависимая балка сзади. Отсутствие сложных решений – залог долгой службы и предельной доступности деталей, когда подойдет срок замены.
Привод только передний, но с асфальта на Х35 съезжать не противопоказано. Клиренс – 180 мм! Причем он определяется не нижней точкой силового агрегата, который можно было бы повредить, а мощными элементами передней подвески.
На тормозах экономить не стали и поставили дисковые механизмы «по кругу». Все четыре колесные арки прикрыты штатными подкрылками. Они обеспечивают защиту как от пескоструя, так и от лишних шумов.
Оснащение
В базовой комплектации Fashion за 2,2 млн рублей есть мультимедийная система с экраном диагональю 8 дюймов и функцией переноса рабочего стола смартфона на бортовой дисплей. А еще – круиз-контроль, датчик света, кондиционер, литые 16‑дюймовые диски, задний парктроник, мультируль и яркие светодиодные фары.
За безопасность отвечают ESP, две надувные подушки и система контроля давления в шинах.
Сиденья отделаны тканью и регулируются вручную: ни к чему переплата за экокожу и электроприводы в бюджетной машине. Зато водительское кресло регулируется и по высоте, позволяя найти идеальную посадку.
Большинству из тех, кто ищет просто автомобиль, этого хватит с лихвой. Тем не менее, предусмотрено исполнение Fashion Plus за 2,31 млн – такие машины богаче на кнопочный запуск двигателя, комбинированную отделку сидений со вставками из экокожи, люк в крыше и камеру заднего вида с динамической разметкой.
Топовая версия Luxury за 2,39 млн дополнительно имеет отделанный кожей руль, полноценную панорамную крышу, 17‑дюймовые колеса и шесть динамиков аудиосистемы вместо четырех.
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Кроссовер BAIC X35 разумно оснащен, просторен для всей семьи и защищен гарантией производителя на 5 лет или 150 000 км.
Не требуя лишнего, он дает максимум за каждый заплаченный рубль. На сегодняшнем российском рынке он выступает практически самым доступным по цене кроссовером В‑сегмента.
BAIC X35
- Длина / ширина / высота / база 4325 / 1830 / 1640 / 2570 мм
- Объем багажника 390 л
- Снаряженная / полная масса 1415 / 1784 кг
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³; 100 кВт / 136 л. с. при 5500 об/мин; 210 Н·м при 2000–4500 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч 11,3 с
- Максимальная скорость 180 км/ч
- Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл 9,4 / 6,4 / 7,5 л / 100 км
- Трансмиссия передний привод; CVT
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