Еще одна новинка Renault: аэровэн
Производитель назвал машину «аэровэном», подчеркивая выдающиеся аэродинамические характеристики. Заявлено, что благодаря им электрическая версия стала расходовать на 20% меньше энергии, а дизельные – на 1,5 л/100 км.
В кабине появился развернутый к водителю 10‑дюймовый дисплей медиасистемы и цифровая комбинация приборов. Для хранения вещей есть множество отсеков суммарным объемом 135 л. Это на четверть больше, чем у предшественника.
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Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Электрический Master располагает электромотором на 130 или 143 силы. Первый подходит для чисто городской эксплуатации и сочетается со скромной 40‑киловаттной батареей. С ней запас хода составляет неприличные сегодня 180 км. Более мощному двигателю положен аккумулятор емкостью 87 кВт·ч, с которым автономность вырастает до 410 км.
Дизель предложен в версиях мощностью 105, 130, 150 и 170 л. с. Коробки передач – 6‑ступенчатая механика и 9‑скоростной автомат. Привод – передний или задний, подвеска McPherson спереди и рессорная сзади.
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Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!
Отзывы о Renault Master (2)
Работаю на рено мастер в Гродно, за год проехал 50 тыс км, на данный момент пробег 64 тыс км. Если в целом – рабочий авто, но со своими болячками и проблемами, одна из основных проблем - проблемный тнвд – меняли по гарантии 2 раза, один раз пришлось с рейса сходить. Разочарован качеством метала – просто фольга какая то проминается легко и мнется небольшими вмятинами которые никак не выправишь и не вытянешь, выгибает петли, задние воротины провисли, чтобы закрыть нужно приподнимать и от души хлопать, все какое то хлипкое, по кабине вездескрип с пластика, качеством сборки и материалов недоволен. После гарантии продать его будет проблематично с такими косяками