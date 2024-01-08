Еще одна новинка Renault: аэровэн

Renault Master четвертого поколения представили во Франции

Производитель назвал машину «аэровэном», подчеркивая выдающиеся аэродинамические характеристики. Заявлено, что благодаря им электрическая версия стала расходовать на 20% меньше энергии, а дизельные – на 1,5 л/100 км.

В кабине появился развернутый к водителю 10‑дюймовый дисплей медиасистемы и цифровая комбинация приборов. Для хранения вещей есть множество отсеков суммарным объемом 135 л. Это на четверть больше, чем у предшественника.

Renault Master четвертого поколения

Электрический Master располагает электромотором на 130 или 143 силы. Первый подходит для чисто городской эксплуатации и сочетается со скромной 40‑киловаттной батареей. С ней запас хода составляет неприличные сегодня 180 км. Более мощному двигателю положен аккумулятор емкостью 87 кВт·ч, с которым автономность вырастает до 410 км.

Дисплей медиасистемы развернут к водителю.

Дизель предложен в версиях мощностью 105, 130, 150 и 170 л. с. Коробки передач – 6‑ступенчатая механика и 9‑скоростной автомат. Привод – передний или задний, подвеска McPherson спереди и рессорная сзади.

Внутренний объем грузового отсека нового Renault Master варьируется от 11 до 22 кубометров.

Три важных изменения в законах 2024 года для автомобилистов тут.