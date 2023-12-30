#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ВыходныеКитайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
125 «лошадей» и 5 секунд до «сотни»! – что за чудо-кроссвер из Китая?
30 декабря
125 «лошадей» и 5 секунд до «сотни»! – что за чудо-кроссвер из Китая?
Появился кроссовер, в котором ДВС нужен лишь...
В стиле Санты: тизер BMW M5 подтверждает появление новой версии
30 декабря
В стиле Санты: тизер BMW M5 подтверждает появление новой версии
Санта-Клаус ошеломлен видом гибридного BMW M5...
Mazda Flair 2024
30 декабря
Новая Mazda дешевле миллиона — какая она?
Обновленный кей-вэн Mazda Flair 2024 получил...

125 «лошадей» и 5 секунд до «сотни»! – что за чудо-кроссвер из Китая?

Появился кроссовер, в котором ДВС нужен лишь для зарядки электромоторов

Новый 4,77-метровый кроссовер М5 от Aito (принадлежит корпорации Huawei) удивляет своими характеристиками. При 1,5-литровом бензиновом двигателе мощностью всего 125 л.с. этот кроссовер разгоняется до 100 км/ч менее чем за 5 секунд! При этом запас хода кроссовера составляет 1000 км. Как такое возможно?

Эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Александр Виноградов, который внимательно изучил автомобиль во время тест-драйва, все объяснил.

Кроссовер Aito М5 стоит 6,5 млн рублей
Кроссовер Aito М5 стоит 6,5 млн рублей

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Видели этот мем с автомобилем Тесла, который заряжается на обочине от мобильного бензогенератора? Подпись гласит: а что, если возить в багажнике электрокара генератор и постоянно заряжать машину? Китайцы примерно так и поступили.

Бензиновый двигатель внутреннего сгорания нужен кроссоверу только для зарядки батарей емкостью 40 кВт·ч. То есть, он – генератор, не связанный с колесами напрямую.

В Англии продают Ниву за 22 тысячи фунтов стерлингов

От батарей, которые заряжает бензиновый мотор, питаются два электродвигателя. На передней оси установлен агрегат мощностью 165 кВт, а на задней – мощностью 200 кВт (224 и 272 л.с. соответственно). Суммарная мощность электромоторов кроссовера – почти 500 л.с.

Это объясняет столь стремительный разгон Aito М5, а также его экономичность – на 100 км пути расходуется всего 8 литров бензина. При этом только на электротяге кроссовер может проезжать до 180 км, а общий запас хода при полном баке (56 литров) и заряженных батареях составляет 1000 км.

О других особенностях Aito М5 читайте в январском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

Материал подготовлен по мотивам статьи Александра Виноградова «Аито кто?», опубликованной в журнале «За рулем» №1/2024.

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
Фото:Дмитрий Конин / «За рулем»
30.12.2023
Фото:Дмитрий Конин / «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Aito M5

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв