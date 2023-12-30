125 «лошадей» и 5 секунд до «сотни»! – что за чудо-кроссвер из Китая?

Появился кроссовер, в котором ДВС нужен лишь для зарядки электромоторов

Новый 4,77-метровый кроссовер М5 от Aito (принадлежит корпорации Huawei) удивляет своими характеристиками. При 1,5-литровом бензиновом двигателе мощностью всего 125 л.с. этот кроссовер разгоняется до 100 км/ч менее чем за 5 секунд! При этом запас хода кроссовера составляет 1000 км. Как такое возможно?

Эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Александр Виноградов, который внимательно изучил автомобиль во время тест-драйва, все объяснил.

Кроссовер Aito М5 стоит 6,5 млн рублей

Видели этот мем с автомобилем Тесла, который заряжается на обочине от мобильного бензогенератора? Подпись гласит: а что, если возить в багажнике электрокара генератор и постоянно заряжать машину? Китайцы примерно так и поступили.

Бензиновый двигатель внутреннего сгорания нужен кроссоверу только для зарядки батарей емкостью 40 кВт·ч. То есть, он – генератор, не связанный с колесами напрямую.

От батарей, которые заряжает бензиновый мотор, питаются два электродвигателя. На передней оси установлен агрегат мощностью 165 кВт, а на задней – мощностью 200 кВт (224 и 272 л.с. соответственно). Суммарная мощность электромоторов кроссовера – почти 500 л.с.

Это объясняет столь стремительный разгон Aito М5, а также его экономичность – на 100 км пути расходуется всего 8 литров бензина. При этом только на электротяге кроссовер может проезжать до 180 км, а общий запас хода при полном баке (56 литров) и заряженных батареях составляет 1000 км.

О других особенностях Aito М5 читайте в январском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Александра Виноградова «Аито кто?», опубликованной в журнале «За рулем» №1/2024.