В чем главная проблема беспилотного такси?

Эксперт объяснил, почему беспилотный автомобиль может ошибиться

Сама идея беспилотного такси кажется отличной, но на деле такие автомобили сталкиваются с огромным количеством проблем, и эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Зиновьев, назвал главную из них.

В программном обеспечении невозможно учесть все нештатные ситуации, которые могут возникнуть. В нетипичных ситуациях робот не «думает», а ищет подходящий алгоритм действий. Если такового нет, он впадает в ступор или, что еще хуже, выбирает неприемлемое решение.

Базовое требование к беспилотникам: без малейших отклонений соблюдать ПДД. И они будут так делать, чего бы это ни стоило.

Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:

— Неодолимым препятствием может стать лежащая на дороге обувная коробка, если с двух сторон от машины идет сплошная белая полоса – пересечь ее немыслимо. Человек выйдет из машины и очистит путь, либо просто объедет коробку. Робот, скорее всего, станет ждать, пока мешающий движению объект исчезнет.

Перестроение в пробках – кошмар беспилотников. Они не могут «нагло встрять» – ждут пока радары уловят достаточное для маневра пространство.

Не могут и помахать рукой: пропусти, приятель. Видимо, по этой причине в Сан-Франциско время работы роботакси ограничили с 23 до 5 часов утра.

Отдельная тема: два встречных робота в узком месте. Люди легко договорятся, в какой очередности проехать. А роботы?

О других сложностях, с которыми сталкиваются беспилотники, читайте в январском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

«За рулем» можно читать в Viber

Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Зиновьева «Вкалывают роботы», опубликованной в журнале «За рулем» № 1/2024.