Полный привод, большой клиренс, 238 л.с. – выбираем иномарку по цене Лады

Какой б/у кроссовер дешевле 2 млн можно брать

Вторичный рынок богат на интересные варианты, которые могут вполне стать альтернативой новому автомобилю. Здесь можно найти люксовый кроссовер по цене Лады Гранты, который прослужит еще очень и очень долго.

И эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Зиновьев, без проблем нашел такой автомобиль. Это Volvo XC90 первого поколения, который выпускался с 2002 по 2014 годы.

Volvo XC90 первого поколения (2002-2014 г.в.)

Купить этот кроссовер можно по цене от 1,12 млн до 2,54 млн рублей, но оптимальная для покупки версия, на которую указал эксперт «За рулем», стоит от 1,3 млн до 1,95 млн рублей.

Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:

— Атмосферник 3.2 (238 л.с.) считают самым верным выбором по надежности и ресурсу. Уязвимое место – цепной привод ГРМ, изнашиваются шестерни и подшипники.

Есть еще мелкие болячки, но основной недостаток – высокий расход топлива, 22–25 литров на сотню в городе. По расходу он близок к топовому атмосферному V84.4 (315 л. с.).

Автоматы – пяти- или шестиступенчатые Aisin (AW55-50SN/51SN, TF‑80SC). Никаких особых нареканий к ним нет, лишь высок риск перегрева при длительных нагрузках.

О других особенностях Volvo XC90 первого поколения вы можете узнать в январском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Зиновьева «VOLVO XC90 I: 2002–2014», опубликованной в журнале «За рулем» №1/2024.