Стало известно про невероятную новинку Changan
Changan активно захватывает российский рынок: рост продаж год к году – в 25 раз, а гамма в российских дилерских центрах состоит из полутора десятков моделей.
Поэтому эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Кирилл Милешкин отправился в Чунцин (Китай), чтобы рассказать читателям журнала больше о китайском автопроизводителе Changan.
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Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
В частности, Кирилла заинтересовал лифтбек Deepal SL03 (новый бренд концерна).
Кирилл Милешкин, редактор «За рулем»:
– Интересных решений у лифтбека длиной 4820 мм хоть отбавляй. Безрамочные двери, шестиугольный брелок и «космическая» задняя оптика. Анимированные секции под противотуманками, с помощью которых машина «общается» с пешеходами. Центральный дисплей, умеющий поворачиваться к водителю или пассажиру. Стильная по цветовым решениям и узору отделка. Ассистенты водителя с 34 датчиками, включая лидар.
Но самое необычное – отличающиеся в четыре раза цены, от 2,5 до 10 млн рублей в переводе на наши. Всё потому, что заднеприводный лифтбек может быть последовательным гибридом со скромным атмосферником 1.5, чистым электромобилем или водородомобилем. В первом случае машина развивает 218 сил, может проехать 1200 км, из которых 200 – на электричестве.
Электрический вариант имеет 218 или 258 сил и автономность 515–705 км. Он не сильно дороже гибрида. Так что вся ответственность на верхнем пределе цены лежит на дорогущей установке на топливных элементах с водородом в качестве источника энергии. Ее мощность – те же 218 сил.
О других секретах Changan вы можете узнать в январском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.
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Материал подготовлен по мотивам статьи Кирилла Милешкина «Китайский Детройт», опубликованной в журнале «За рулем» №1/2024.
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!