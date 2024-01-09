Сосед по гаражу советует хитрый способ разморозки омывайки

«За рулем» рассказал о необычном способе разморозки омывайки

Опытные автовладельцы используют соль для разморозки жидкости в бачке омывателя.

Но при таком методе важно учесть один нюанс. Проблема в том, что соль провоцирует коррозию. Поэтому ни в коем случае не сливайте соляной раствор через систему стеклоомывателей! Это может привести к тяжелым последствиям как для деталей кузова, там и для электропроводки.

Для разморозки бачка омывателя соль очень даже эффективна. Однако после того, как лед растворится, агрессивную жидкость нужно быстро удалить.

В чем опасность соли в системе стеклоомывателя?

Основной удар испытывает насос системы стеклоомывателя. Также разрушению будет подвержен датчик уровня охлаждающей жидкости в бачке. Солевая смесь, разбрызгиваясь из форсунок, будет способствовать образованию коррозии в местах сколов краски над лобовым стеклом. После стекания соленая вода будет скапливаться в скрытых полостях кузова.

Затем агрессивный солевой раствор будет проникать в короб воздухопритока и далее в отопитель. Там же располагается и электропроводка системы стеклоочистителя, для которой воздействие соли также губительно. Следующими от воздействия раствора соли пострадают полости под передними крыльями. Скопившийся там грунт и сухая листва создадут благоприятную среду для распространения коррозии на внутренней поверхности крыльев.

Учитывая описанный выше нюансы, частое использование такой омывайки не рекомендуется!

Как удалить соль из бачка стеклоомывателя?

Для этого вполне подойдет груша для перекачки топлива. Откачивать соляной раствор необходимо через заливную горловину. Затем бачок необходимо 2-3 раза промыть обычной водой с растворенным в ней небольшим количеством незамерзайки фабричного изготовления.

Откачиваем раствор соли насосом для перекачки бензина или других жидкостей.

В крайнем случае слив раствора соли можно произвести через отверстие подачи незамерзайки в систему. Для этого необходимо отсоединить от бачка шланг и слить жидкость в заранее приготовленную емкость.

Помните! Сливая соляной раствор на землю, вы наносите вред окружающей среде.

Как предотвратить замерзание омывайки?

Все просто. Достаточно следить за погодой, и если температура на улице начинает стремиться к нулю, то нужно сменить летнюю незамерзайку на зимнюю.

Не рекомендуется разбавлять летнюю и зимнюю незамерзайки. Зимняя незамерзайка, разбавленная летней, будет замерзать гораздо быстрее положенного. Стоит немного ошибиться в пропорциях – и получите замерзший бачок.

То же относится и к зимней оттепели. Не разбавляйте в это время незамерзайку водой. Копеечная экономия на жидкости обернется дорогостоящим ремонтом автомобиля.