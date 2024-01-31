Китайские присадки для масел – можно ли брать?

«За рулем» объяснил, насколько качественны китайские присадки для моторных масел

Российские автомобилисты рискуют при каждой замене масла. Не секрет, что из-за санкций из России ушли практически все производители западных моторных масел, что обернулось высоким ростом цен и опасностью нарваться на подделку, которая угробит мотор.

А вот о том, что в Россию больше не поставляются американские и европейские присадки, которые использовались при производстве наших отечественных моторных масел, знают немногие. Теперь присадки поставляются, в основном, из Китая. О том, какие риски с этим связаны и насколько опасны присадки из Китая, мы поговорим с ведущим экспертом из Поднебесной Аланом Лу.

В сфере производства смазочных материалов Алан Лу работает более 20 лет, десять из которых он возглавлял подразделение североамериканской компании Petro-Canada Lubricants в Шанхае.

— Сегодня для российских потребителей особенно важен вопрос о качестве китайской продукции, поставки которой растут, в том числе вопрос о присадках. Сегодня к ним предвзятое отношение – считается, что их качество не всегда на достаточно высоком уровне. Как обстоят дела на самом деле?

— Я рад, что вы задали этот вопрос. Говоря о Китае, нужно отметить, что это страна с огромным количеством производителей, расположенных на достаточно большой территории. В том числе большинство западных брендов имеют свои производства в Китае, начиная от одежды и обуви и заканчивая автомобилями, автокомпонентами, электроникой и так далее.

На китайском рынке широкий диапазон качества производимых товаров, и во многом это, конечно, определяется запросом покупателей. Вот, например, телефон, которым я пользуюсь – не буду называть его, но это всем известный американский бренд. И все эти телефоны производятся в Китае. Таким образом, мы видим, что в Китае не производят только дешевые или низкокачественные товары. Но в то же время есть большое количество недорогой электроники. Например, несколько лет назад вы могли найти очень дешевые телефоны, которые производились в Китае. Все зависит от потребности покупателя: кому-то нужен хороший товар, а кому-то – низкая цена. Этот пример хорошо показывает, что Китай Китаю – рознь.

Что же касается моторных масел, то их качество может быть абсолютно разным. Качество моторного масла зависит от двух основных компонентов: базового масла и пакета присадок. Базовое масло – это фундамент продукта: от его качества зависит, как добавленный пакет присадок будет работать. Пакет присадок, в свою очередь, так же должен быть высокого качества. Потому что только базовое масло не может отвечать за все свойства готового продукта. Базовое масло и пакет присадок работают именно в связке.

В Китае доступно разное сырье, и все зависит от того, что именно входит в состав продукта. Кто-то использует только самые качественные компоненты и в итоге получает высококачественные смазочные материалы. А кто-то использует дешевое сырье – дешевые базовые масла и присадки, и получает слабые продукты.

Таким образом, моторные масла и смазочные материалы на китайском рынке представлены в широком диапазоне качества, и все зависит от того, что ищет конкретный покупатель.

— Качество китайских продуктов действительно не всегда одинаковое. Можете рассказать, как сейчас устроена индустрия производства моторных масел в Китае, производства присадок и что важно знать россиянам?

— Если говорить о производителях смазочных материалов в Китае, то глобально их можно разделить на три категории:

1. Ведущие мировые бренды, которые пришли на китайский рынок и организовали локальное производство – такие как Shell, Mobil1, Castrol, Chevron, Petro-Canada.

2. Крупные национальные китайские производители – независимые корпорации, такие как PetroChina и Sinopec. Они стремятся производить продукцию такого же качества, как и известные западные бренды. Их стандарты производства так же строго контролируются. И, как правило, они используют то же сырье, что и западные бренды, а именно базовые масла и присадки от ведущих мировых поставщиков.

3. Третья категория – это все остальные производители смазочных материалов. Их большое количество на всей территории Китая. В основном, они используют базовые масла и пакеты присадок местного китайского производства.

Всего в Китае более пяти тысяч брендов, а объем производства масел – 8,5 млрд литров в год.

— Как же вы разбираетесь в таком количестве брендов? Ваш опыт понадобится и нам, чтобы мы разбирались в китайских брендах, в том числе в присадках, которые поставляются из Китая.

— Китайский потребитель, который заботится о качестве приобретаемого масла, в первую очередь предпочитает продукты от известных мировых производителей, которые имеют заслуженную репутацию и многолетнюю историю, чье качество соответствует международным стандартам. Как альтернатива рассматривается продукция от крупных национальных брендов. Если легковой автомобиль старый и у потребителя есть необходимость сэкономить, то он вынужден рассматривать более дешевые бренды.

Раньше можно было посоветовать такой же путь выбора бренда и для российских потребителей. В основном, так раньше и было. Но теперь в России западные бренды официально недоступны, а те, что ввозятся по параллельному импорту, к сожалению, не подкрепляются никакими гарантиями.

Мне известно, что в России, к сожалению, стало появляться большое количество фальсификатов. Тогда российскому потребителю остается во избежание рисков переходить на продукцию российских крупных национальных брендов. Но я обязан отметить, что из-за введения санкций российские производители лишились поставщиков компонентов с Запада, на присадках которых делали свою продукцию все последние годы.

90% моторных масел в мире производилось на пакете присадок от так называемой Большой четверки. Это компании Afton, Oronite, Infineum, Lubrizol. Российские бренды, оставшись без доступа к высококачественным западным компонентам, вынуждены были в экстренном порядке замещать эти пакеты присадок на пакеты от других поставщиков, в том числе на китайские пакеты присадок, на которые сейчас перешло большинство российских производителей.

Однако есть большая разница между присадками от Большой четверки и новыми замещенными присадками китайского производства.

— Получается, что масло, залитое в канистры российских брендов сегодня, и то, что заливалось год назад, – это не одни и те же масла? И чем тогда отличаются китайские присадки, которые используются сегодня, от того, что было раньше? Насколько они качественны и безопасны?

— Для ответа на ваш вопрос придется немного углубиться в процесс производства присадок. Разница в подходе к созданию присадок у Большой четверки и в подходе китайских производителей кардинальная. Производители из Большой четверки являются передовыми разработчиками в отрасли. Эти компании проводят многолетние и дорогостоящие исследования, они являются обладателями многочисленных ноу-хау и запатентованных разработок. И что особенно важно, они плотно сотрудничают с автопроизводителями – проводят объективные лабораторные и стендовые испытания. По итогу, вы видите на канистре API и OEM одобрения и соответствия, которые официально подтверждены. Китайские же производители не разрабатывают свои технологии – это относительно молодые компании, и они вынуждены идти другим путем.

Российскому потребителю при выборе моторного масла лучше, конечно, ориентироваться на продукты, сделанные на присадках от Большой четверки, у которой за плечами большой опыт производства пакетов присадок, одобренных отраслевой классификацией API. Это и есть показатель надежности.

Присадки же китайского производства не проходят процедуру лицензирования у API – это очень долго и дорого. Если китайские производители это сделают, их продукт будет стоить гораздо дороже. И они этого не делают. Фактически, на данный момент это ничем не подтвержденные заявления о соответствии API – вот наиболее важный аспект для рассмотрения при покупке моторного масла.

— В России для потребителей очень важны такие параметры, как API и ACEA – по ним автомобилисты выбирают масла. А какие стандарты приняты в Китае?

— Для того чтобы выпустить продукт на рынок, по нормативам в Китае он, конечно, должен пройти определенную процедуру лицензирования, но она не связана напрямую с API или ACEA. В Китае действует национальный локальный стандарт GB – что-то наподобие вашего ГОСТа. Однако эталонным стандартом, конечно, являются API и ACEA. Поэтому мировые бренды, крупнейшие интернациональные бренды, когда выпускают продукт на рынок, следуют требованиям API и ACEA. Также непосредственно сами автопроизводители требуют соответствия этим стандартам. Поэтому вы, как покупатель, который ищет достойный продукт, должны точно так же проверять соответствие API и ACEA.

— Российские производители, в основном, выпускают масла категории API SN и только недавно начали вводить в свой ассортимент более современную категорию API SP. А в Китае как обстоят дела с этими категориями – какая самая массовая?

— Китайский потребитель при выборе моторного масла придерживается рекомендаций по эксплуатации автомобиля, которые ссылаются на спецификации API в 99% случаев. Ведущие национальные бренды, в основном, делают продукты, отвечающие самому последнему поколению спецификации – это продукты категории API SP. У данной категории более жесткие требования. Если требования категории API SN формировались более 10 лет назад, то требования API SP появились в 2020 году. То есть, думаю, всем понятно, какой глобальный разрыв между этими категориями произошел за такой большой временной промежуток. Для новых автомобилей нет смысла ориентироваться на старые категории.

— В данный момент российский рынок насыщен большим количеством незнакомых для нашего потребителя брендов. Глобального дефицита нет, но новых предложений много. Как вы посоветуете ориентироваться среди этого изобилия?

– Российский рынок смазочных материалов сильно трансформировался в последнее время. Новые бренды появляются каждый день. Локальные бренды стараются сделать свое предложение и занять свою нишу. После санкций и ухода зарубежных брендов многие компании восприняли это как время возможностей и стали развивать собственные торговые марки. Это естественное развитие в условиях рыночной экономики. Есть бренды, которые приходили в Китай с запросом на контрактное производство. Ко мне лично, в том числе, обращались за консультацией различные российские бренды. И стоит отметить, что есть несколько вариантов реализации поставленной задачи. Можно выделить три следующих пути.

Первый путь – российские бренды могут импортировать сырье из Китая. В этом случае будут локальные компоненты именно от китайских поставщиков.

Второй путь – организовать производство непосредственно в Китае. В этом случае производитель будет нацелен, прежде всего, на низкую стоимость готового продукта. И, исходя из этого, будет подбирать доступные дешевые базовые масла и присадки.

Третий путь – так же организовать контрактное производство на территории Китая, но ориентироваться на высокие стандарты качества западных брендов, чтобы готовая продукция гарантированно отвечала более жестким требованиям. Тогда в качестве сырья будут использованы зарекомендовавшие себя базовые масла и присадки высокого уровня от ведущих мировых поставщиков, у которых есть большой опыт, необходимые знания и технологии, у которых есть пакеты присадок, официально одобренные API.

С таким запросом, например, ко мне в прошлом году обратился основатель бренда LUBRIGARD, который сразу обозначил задачу по поиску производственных площадок, работающих с качественным сырьем. Необходимо было, чтобы у площадки был опыт производства продуктов для ведущих западных брендов. Также требовались технологи с высокими компетенциями, так как у них была задача создать продукты высокого уровня для разных направлений и отраслей промышленности.

Так что всегда есть выбор. Поэтому я уверен, что даже в текущих условиях в России можно найти тот бренд, с которым вы не будете рисковать. Мой основной совет: выбирайте масла, созданные на качественном сырье, на пакете присадок от Большой четверки. Большая четверка – это многолетняя история, многочисленные испытания, многомиллионные инвестиции в исследования и разработки, совместная работа с автопроизводителями. Именно у них самые современные пакеты присадок, отвечающие новейшим требованиям.

Сегодня российскому потребителю важно выбирать надежный продукт и, как никогда, взвешивать все возможные риски. Хорошо, если производитель ответственно подходит к выбору компонентов, контролирует производство в хорошо оборудованных лабораториях, делает ставку на высокое качество по международным меркам.

Если продукт производится на контрактном производстве в Китае, то очень важно понимать, что существует большое количество производственных площадок, которые могут сильно отличаться друг от друга по своим возможностям и культуре производства.

Компаниям, которые обращаются ко мне за профессиональной консультацией, я рекомендую выбирать только те производства, которые способны создать продукт высокого качества, которые обладают соответствующими технологиями, оборудованием, которые используют премиальные материалы, которые имеют систему контроля на всех этапах производства. Производства, где есть профессиональные и высококомпетентные сотрудники, высокотехнологичные лаборатории. Только так можно получить на выходе действительно надежные и качественные моторные масла.

— Тогда на практике: я, как потребитель, прихожу в магазин, вижу канистру, на ней написано «API SP». Как мне понять, что это действительно качественный продукт и я могу доверять маркировке?

— В настоящее время российский потребитель вынужден позаботиться о себе сам. Не верьте этикетке без проверки того, какие есть подтверждения заявленным соответствиям API. Рекомендую обращаться напрямую к производителям: спрашивайте прямо, требуйте дополнительную информацию, уточняйте, чем подтверждены данные на этикетке. Все-таки мы знаем, что на территории России официально недоступны прежде используемые пакеты присадок.

Если производитель дает прямой ответ и точно известно, что продукт произведен на пакете присадок от Большой четверки, то можете быть спокойны. Если же производитель начинает уходить от ответа, значит никаких подтверждений нет.

Дополнительно можно проверить, есть ли одобрение API на конкретный продукт. Для этого зайдите на официальный сайт API и проверьте наличие лицензии. В итоге, если вы найдете бренд, который соответствует заявленным утверждениям на этикетке, которому вы можете действительно доверять, тогда я могу посоветовать его для покупки.

— То есть, в любом случае придется потрудиться. Можете дать совет, какие масла точно ни в коем случае не стоит покупать в России сейчас? От каких масел вы бы сами воздержались, будучи автомобилистом в России?

— Конечно, я не могу перечислить конкретные названия брендов, но советую покупателям выбирать продукты, которые подкреплены гарантиями. Я был бы очень осторожен с маслами от популярных брендов, которые официально ушли с российского рынка, – чтобы не нарваться на подделку. Выбирайте продукт, в котором точно уверены, который точно не является фальсификатом, или бренд, который не подделывают.

— Так все-таки, стоит ли бояться моторных масел и сырья из Китая?

— Нет, не следует бояться производства в Китае. В Китае есть продукты высокого качества «high level», а есть так называемые «low coast». Надо бояться некачественного сырья, продуктов без сертификатов, продуктов, не подкрепленных гарантиями.