Инспектор ГИБДД просит открыть багажник – вот что я отвечаю и уезжаю

«За рулем» объяснил, обязан ли водитель открывать багажник по требованию ДПС

Рано или поздно в подобной ситуации оказывается каждый водитель. Если ответить неправильно, то можно потерять много времени. Правильный ответ позволит сразу продолжить путь.

Как это происходит на практике. Вы спокойно едете по своим делам, вас останавливает инспектор ГИБДД и, проверив документы, просит открыть багажник.

Кто-то из автовладельцев спокойно реагирует на подобную просьбу и открывает багажник, а кто-то уверенно отказывает, поясняя, что не обязан этого делать.

С юридической стороны более грамотно будет задать инспектору вопрос: вы хотите произвести досмотр или осмотр багажника?

Задав такой вопрос, вы дадите понять инспектору, что перед ним водитель, который разбирается в законах. И если этот вопрос задать в спокойной вежливой форме, то, вероятнее всего, инспектор пожелает вам счастливого пути.

Что такое досмотр ТС?

По закону водитель не имеет права отказаться от проведения досмотра, который в обязательном порядке должен сопровождаться составлением протокола. Также потребуется присутствие двух понятых. Если понятых пригласить не получается, то допускается видеофиксация досмотра автомобиля.

Как производится досмотр автомобиля

Цель проведения досмотра – обнаружение поддельных номеров, оружия или других запрещенных предметов или веществ.

В процессе досмотра сотрудники ГИБДД вправе открывать не только багажник автомобиля, но и бардачок. Также они обладают правом доставать их содержимое.

В процессе проведения досмотра водителям рекомендуется самостоятельно показывать всё, что находится в бардачке и багажнике.

При досмотре инспектор ГИБДД имеет право совершать любые действия, которые не нарушат целостность вашего автомобиля: извлекать запасное колесо, раскладывать и складывать сиденья.

Досмотр транспортного средства должен производиться при обязательном присутствии водителя. Причем за рулем не обязательно должен быть собственник ТС.

Что такое осмотр транспортного средства?

Осмотр может быть визуальным или техническим. В отличие от досмотра, водитель имеет право отказать инспектору ГИБДД в проведении осмотра.

Осмотр ТС регламентируется пунктом 197 ГИБДД и проводится по следующим причинам:

есть подозрение, что перевозимый груз не соответствует обозначенному в путевых документах;

были совершены противоправные действия, на которые имеется ориентировка;

требуется сверить на соответствие номера кузова автомобиля с указанными в документах на машину.

При проведении осмотра ТС в обязательном порядке должен составляться протокол. Однако, в отличие от досмотра, при осмотре инспектор не вправе сам открывать багажник и бардачок, а также прикасаться к личным вещам. Это та самая причина, по которой при обращении к водителю озвучивается не требование открыть багажник, а именно просьба. В этом случае инспектор рассчитывает на ваше добровольное согласие.

Важно! Осмотр от досмотра отличается моментом составления протокола. При досмотре составление документа производится в начале процедуры, а при осмотре – по окончании.

Как производится осмотр автомобиля

Присутствие водителя при проведении осмотра обязательно. Если в машине находятся пассажиры, то они вправе не покидать салон авто.

В рамках осмотра, помимо багажника, инспектор ГИБДД имеет право заглянуть в бардачок и подкапотное пространство. На коммерческом грузовом транспорте может быть произведена проверка на соответствие пломб с таможенной документацией.

Важно! При проведении осмотра ТС инспектор ГИБДД не имеет права прикасаться к вещам в бардачке и багажнике. Также он не вправе простукивать обшивку кузова авто и садиться на сиденья в салоне.

Имеет ли право водитель отказаться от проведения осмотра?

Юристы рекомендуют все-таки не спешить открывать багажник без веских причин.

Если же вам срочно нужно куда-то ехать, то лучше согласиться и по просьбе инспектора предоставить автомобиль для осмотра. Но при этом вы вправе производить видеосъемку. В целом исход ситуации будет зависеть от вашей манеры общения с инспектором, на стороне которого будет закон в большинстве ситуаций.