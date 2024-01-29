BAIC X35: городской кросс

Неделя за рулем BAIC X35 открыла массу привлекательных черт этого городского кроссовера. Московская зима ему и его владельцу нипочем.

Летом из специфических качеств от машины требуется разве что наличие эффективного кондиционера. Зима предъявляет куда больше требований. Скептическое общественное мнение утверждает, что «китаец» (тем более недорогой) им не соответствует. BAIC X35 без особых усилий развенчал этот миф.

Тепло

Одна из неприятных черт многих турбомоторов – медленный прогрев и, как следствие, долгий прогрев салона. В случае с БАИКом я даже полез под капот проверять, правда ли там есть турбина. Потому что при –12 ℃ на улице из дефлекторов очень быстро пошел теплый воздух. Приятная особенность проявляется и на ходу, и если сразу после выезда из двора вы встали в пробку. При этом никакого дополнительного обогревателя вроде электрического тэна в отопительной системе нет.

BAIC X35. Отличная для российских условий черта: левая щетка доходит до самой стойки кузова. Непрочищенной зоны, ограничивающей обзор, не остается.

Бодро

Достаточно ли двигателю мощности? BAIC X35 хотя и относится к В‑кроссоверам, весит по паспорту солидно – 1415 кг. Однако 136 сил перемещают его в пространстве весьма бодро. Даже показалось, что, заявляя 11,3 с до сотни, производитель явно поскромничал. Помогает и вариатор: у него с мотором налажено грамотное взаимодействие.

LED-фары входят в базовую комплектацию. Ближний и дальний свет – отличные. Похоже, это отличительная черта марки BAIC: седан U5 Plus запомнился тем же.

Экономно

Многие китайские турбомоторы отличаются большим аппетитом. Это явно не про BAIC X35. В смешанном цикле с изрядной долей глухих пробок у нас он довольствовался 8,8 л/100 км. В чисто городском режиме есть все шансы уложиться в 10 л на сотню, что в сочетании с бодрым характером машины неплохо.

На трассе 46‑литрового бензобака должно легко хватать на 600–650 км.

Двигатель кроссовера BAIC X35 весьма неприхотливый – у него несложный распределенный впрыск топлива и степень сжатия 9,5:1. Можно смело прогнозировать высокий ресурс и беспроблемную эксплуатацию.

Заявленный объем багажника – 390 л. Достойный показатель для В-кроссовера. Под полом лежит докатка.

Смело

За ноябрь-декабрь зима успела порадовать и снегопадами, и морозами, и оттепелями. Поэтому на долю БАИКа выпали все прелести. С клиренсом 180 мм он уверенно штурмовал заносы, прежде бывшие парковочными местами.

Входящая в базовое оснащение система стабилизации позволяет в меру побуксовать, чтобы проскочить гиблое место. Если не сэкономите на шинах, порадуетесь неплохим внедорожным ­способностям.

Уверенно

Объездом каждой вылетевшей из асфальта заплатки на Х35 можно не заморачиваться. У подвески похвальная энергоемкость, и работает она тихо.

В нашей топовой комплектации на машине стоят шины размерности 215/50 R17. Двум начальным версиям положена резина 205/60 R16. У нее и профиль повыше (можно ехать еще увереннее), и в замене дешевле. Стойки McPherson спереди и полузависимая балка сзади – это гарантия долгой службы и доступности деталей, когда подойдет срок замены.

Передние сиденья обтянуты тканью целиком или с небольшими вставками из экокожи. Такие зимой однозначно уютнее полностью «кожаных».

Приятно

Комбинация приборов порадовала подзабытой аналоговостью. Читаемость – отменная. Маршрутный компьютер честен с отображаемым расходом топлива и запасом хода.

Мультимедийная система с 8‑дюймовым дисплеем входит в базовое оснащение. На вид простенькая, она имеет главную на сегодня функцию. С помощью протокола CarbitLink на ее дисплей можно «зеркалить» изображение с экрана смартфона. Поэтому водитель может пользоваться любыми приложениями, не отвлекаясь на сам телефон. Это удобнее и безопаснее.

В двух старших комплектациях сюда же выводится изображение с камеры заднего вида с динамической разметкой. Она, кстати, на удивление неохотно загрязняется в нашей зимней слякоти.

Передняя панель стильно оформлена и грамотно скомпонована.

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BAIC X35 отлично проявил себя зимой. Никаких проблем с ним не возникает. В сочетании с разумной ценой – отличное предложение.

Три комплектации кроссовера оцениваются в 2,2–2,39 млн рублей. На сегодня это один из самых доступных кроссоверов на российском рынке.

BAIC X35 динамичен в городе, не пасует на трассе и весьма экономичен.

Весь нижний периметр кузова и колесные арки прикрыты черным некрашеным пластиком. Бордюры, ледяные сугробы и неаккуратные соседи по парковке не испортят внешний вид машины.

BAIC X35

Длина/ширина/высота/база 4325/1830/1640/2570 мм

4325/1830/1640/2570 мм Объем багажника 390 л

390 л Снаряженная/полная масса 1415/1784 кг

1415/1784 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³; 100 кВт/136 л. с. при 5500 об/мин; 210 Н·м при 2000–4500 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³; 100 кВт/136 л. с. при 5500 об/мин; 210 Н·м при 2000–4500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 11,3 с

11,3 с Максимальная скорость 180 км/ч

180 км/ч Расход топлива: город/трасса/смешанный цикл 9,4/6,4/7,5 л/100 км

9,4/6,4/7,5 л/100 км Трансмиссия передний привод; CVT

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