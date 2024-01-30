Хотите менять моторное масло через 80 тысяч километров?

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Тогда придется купить магистральный тягач и использовать масла «Девон».

Об отечественном производителе смазочных материалов «Девон» из Уфы и его линейке моторных масел для легковых и легких коммерческих автомобилей мы уже рассказывали. Сегодня поговорим о серьезных маслах для серьезных двигателей.

Современный грузовик должен отвечать различным и порой противоречивым требованиям. Он должен быть надежным и очень долговечным, но требовать при этом минимальных затрат на обслуживание. Его мотор должен быть мощным и при этом экономичным и экологически чистым. Государство, озабоченное загрязнением атмосферы, ужесточает экологические нормы для дизелей, а потребитель требует увеличения межсервисных интервалов и огромных пробегов без ремонта – ему деньги зарабатывать надо, а не вкладываться постоянно в поддержание машины в рабочем состоянии.

Двигатель, как известно, один из самых сложных и дорогих агрегатов любого автомобиля. Инженеры постоянно совершенствуют его конструкцию, применяют новые технологии и материалы и предъявляют все более жесткие требования к моторным маслам. Масленщикам тоже приходится крутиться: нужны смазки с большим ресурсом, которые обеспечивают длительную защиту двигателя, охлаждение его деталей и их чистоту. Одновременно грузовое моторное масло должно «дружить» с многочисленными системами снижения токсичности, которыми современный дизель буквально нашпигован. Чтобы выполнять экологические нормы Евро-6, которые еще более ужесточили требования по выбросам оксидов азота и твердых частиц, почти на каждом дизельном моторе установлены:

Система рециркуляции отработанных газов EGR (Exhaust Gas Recirculation), которая возвращает часть отработанных газов во впускной коллектор, снижая эмиссию оксидов азота.

Система фильтрации твердых частиц DPF (Diesel Particulate Filter), улавливающую частички сажи, которые образуются при сгорании дизельного топлива. Ведь сажа адсорбирует самые вредные, в том числе канцерогенные, вещества из выхлопа.

Чтобы сажевый фильтр не забивался и имел большой ресурс, его нужно регулярно, а лучше постоянно, очищать. Этим занимается CRT (Continuously Regenerating Trap) – система непрерывной регенерации ловушки (фильтра).

С выбросами углеводородов и угарного газа борется старый знакомый DOC (Diesel Oxidation Catalyst) – каталитический окислитель (нейтрализатор) для дизельных двигателей.

Система выборочного каталитического восстановления SCR (Selective Catalytic Reduction) с помощью специального жидкого реагента (чаще всего это мочевина) добивает остатки оксидов азота, превращая их в газообразный азот и воду.

Современные дизельные двигатели в погоне за чистотой выхлопа становятся все сложнее и дороже. На легковых машинах дизеля постепенно сдают свои позиции гибридным или электрическим силовым установкам. До грузовиков, особенно магистральных, эта мода пока не добралась – сложно пока обеспечить огромные пробеги без подзарядки, да и инфраструктуру соответствующую придется строить годы, а то и десятилетия. Даже по теплой, обжитой, благоустроенной и помешанной на экологии Европе грузы по-прежнему перевозят (о, ужас!) дизельные автомобили. Что же говорить о России, с ее просторами, не всегда и не везде хорошими дорогами, не идеальным топливом, лютыми морозами или адской жарой. Автомобиль и его двигатель испытывает здесь повышенные нагрузки. А тут еще возникли проблемы с фирменными, импортными маслами – пойди найди, а если удастся, то цена будет заоблачной. Говорят, что в такой ситуации еще и жулики-фальсификаторы оживились…

Что делать простому российскому перевозчику? Работать, возить грузы, как и прежде. Масел меньше на рынке не стало, просто изменился их ассортимент. Появились импортные, но «дружественные» продукты, активней стали работать крупные отечественные нефтяные компании, вышли в свет новые российские бренды, которые раньше, в условиях конкуренции с мировыми гигантами, были известны лишь в узких профессиональных кругах. К последним можно отнести и «Девон». Одноименный завод смазочных материалов – производство не гигантское, но и не маленькое. Объем выпуска – 120 тысяч тонн смазочных материалов в год. Причем самых разнообразных: редукторных, турбинных, гидравлических масел, консистентных смазок, масел для судовых, газовых двигателей и моторов тяжелых грузовиков. О последних и поговорим сегодня.

Линейка самых совершенных моторных масел Devon Extensive предназначена именно для тяжелых, высоконагруженных, автомобильных дизельных двигателей, соответствующих экологическим нормам Евро-5 и Евро-6. Она состоит из трех типов масел: LA, LD и HC, созданных по фирменной технологии Resource Saving Technology, которая базируется на трех китах: защита деталей двигателя от износа, содержание его в чистоте и совместимость масла с системами нейтрализации отработанных газов. Все продукты синтетические, все относятся к классу UHPD (Ultra High Performance Diesel) но предназначены для разных моторов и различных условий эксплуатации. Соответствие масел Devon Extensive требованиям спецификаций API и АСЕА подтверждено сертификатами Oilgarant.

Devon Extensive LA, как и масла типа LD, имеют в составе 62% гидрокрекингового базового масла и 20% полиальфаолефинов (ПАО). Остальное – пакет многофункциональных присадок. Масло соответствует нормам API CK-4, ACEA E8/E11 и JASO DH-2. Диапазон вязкостно-температурных характеристик – от 0W-40 до 15W-40. Соответствие самым современным нормам ACEA E8/E11 говорит о том, что масло имеет низкую сульфатную зольность – Low SAPS (Low Sulphated Ash, Phosphorus and Sulfur), минимизируя вредное влияние на системы снижения токсичности (прежде всего на сажевый фильтр) и может применяться на моторах класса Евро-6 и ниже. Массовая доля сульфатной золы в масле Devon Extensive LA SAE 5W-30 на 20% ниже, чем того требуют спецификации API CK-4 и АСЕА Е8/Е11, что еще увеличит ресурс работы сажевых фильтров и катализатора.

Devon Extensive LD соответствует спецификациям ACEA E4/E7, API CI-4, Global DHD-1, JASO DH-1. Это полнозольное масло и с сажевым фильтром оно не дружит, поэтому допускается его применение в двигателях Евро-5 и ниже. Зато огромный (30% относительно требований стандарта ACEA E4 и 60% относительно API CI-4) запас по щелочному числу вместе с качественной синтетической основой обеспечивают маслу очень высокие антиокислительные свойства и продленный ресурс. Даже в самых сложных условиях эксплуатации и при использовании высокосернистого топлива масло сохраняет свои свойства до 80 тысяч километров. Еще одно достоинство масел серии LD – отличные низкотемпературные свойства, что облегчает запуск двигателя в морозы.

Devon Extensive HC предназначено для техники, работающей на коротком плече и в экстремально тяжелых условиях: маршрутный пассажирский транспорт, развозные грузовики, строительные и специальные машины. Продукт соответствует требованиям ACEA E4/E7, API CI-4, Global DHD-1, JASO DH-1. В его основе гидрокрекинговое базовое масло (84%) и пакет специальных присадок (16%), которые обеспечивают высокую защиту трущихся пар от износа и продленный интервал замены масла. Из-за высокой зольности применение этого масла в моторах, оснащенных сажевым фильтром, не рекомендуется.

Написано красиво – отметят профессиональные перевозчики, но одно дело читать умные слова, а совсем другое – ставить эксперимент с новым маслом в дорогостоящем дизеле. Никаких опытов ставить не надо, все уже сделано. «Девон» не только создает рецептуры масел в собственной лаборатории и производит эти масла на своем заводе, но и регулярно тестирует новую продукцию. Для тех, кто привык доверять не словам, а сухим цифрам и фактам, приводим результаты дорожных испытаний масел Devon Extensive в реальных условиях эксплуатации. Смотрите, изучайте и принимайте решение!

Реклама/ООО «Завод смазочных материалов «Девон», ИНН 0277922439/erid 4CQwVszH9pWvoBBqQ3c