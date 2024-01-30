Хотите менять моторное масло через 80 тысяч километров?
Об отечественном производителе смазочных материалов «Девон» из Уфы и его линейке моторных масел для легковых и легких коммерческих автомобилей мы уже рассказывали. Сегодня поговорим о серьезных маслах для серьезных двигателей.
Современный грузовик должен отвечать различным и порой противоречивым требованиям. Он должен быть надежным и очень долговечным, но требовать при этом минимальных затрат на обслуживание. Его мотор должен быть мощным и при этом экономичным и экологически чистым. Государство, озабоченное загрязнением атмосферы, ужесточает экологические нормы для дизелей, а потребитель требует увеличения межсервисных интервалов и огромных пробегов без ремонта – ему деньги зарабатывать надо, а не вкладываться постоянно в поддержание машины в рабочем состоянии.
Двигатель, как известно, один из самых сложных и дорогих агрегатов любого автомобиля. Инженеры постоянно совершенствуют его конструкцию, применяют новые технологии и материалы и предъявляют все более жесткие требования к моторным маслам. Масленщикам тоже приходится крутиться: нужны смазки с большим ресурсом, которые обеспечивают длительную защиту двигателя, охлаждение его деталей и их чистоту. Одновременно грузовое моторное масло должно «дружить» с многочисленными системами снижения токсичности, которыми современный дизель буквально нашпигован. Чтобы выполнять экологические нормы Евро-6, которые еще более ужесточили требования по выбросам оксидов азота и твердых частиц, почти на каждом дизельном моторе установлены:
- Система рециркуляции отработанных газов EGR (Exhaust Gas Recirculation), которая возвращает часть отработанных газов во впускной коллектор, снижая эмиссию оксидов азота.
- Система фильтрации твердых частиц DPF (Diesel Particulate Filter), улавливающую частички сажи, которые образуются при сгорании дизельного топлива. Ведь сажа адсорбирует самые вредные, в том числе канцерогенные, вещества из выхлопа.
- Чтобы сажевый фильтр не забивался и имел большой ресурс, его нужно регулярно, а лучше постоянно, очищать. Этим занимается CRT (Continuously Regenerating Trap) – система непрерывной регенерации ловушки (фильтра).
- С выбросами углеводородов и угарного газа борется старый знакомый DOC (Diesel Oxidation Catalyst) – каталитический окислитель (нейтрализатор) для дизельных двигателей.
- Система выборочного каталитического восстановления SCR (Selective Catalytic Reduction) с помощью специального жидкого реагента (чаще всего это мочевина) добивает остатки оксидов азота, превращая их в газообразный азот и воду.
Современные дизельные двигатели в погоне за чистотой выхлопа становятся все сложнее и дороже. На легковых машинах дизеля постепенно сдают свои позиции гибридным или электрическим силовым установкам. До грузовиков, особенно магистральных, эта мода пока не добралась – сложно пока обеспечить огромные пробеги без подзарядки, да и инфраструктуру соответствующую придется строить годы, а то и десятилетия. Даже по теплой, обжитой, благоустроенной и помешанной на экологии Европе грузы по-прежнему перевозят (о, ужас!) дизельные автомобили. Что же говорить о России, с ее просторами, не всегда и не везде хорошими дорогами, не идеальным топливом, лютыми морозами или адской жарой. Автомобиль и его двигатель испытывает здесь повышенные нагрузки. А тут еще возникли проблемы с фирменными, импортными маслами – пойди найди, а если удастся, то цена будет заоблачной. Говорят, что в такой ситуации еще и жулики-фальсификаторы оживились…
Что делать простому российскому перевозчику? Работать, возить грузы, как и прежде. Масел меньше на рынке не стало, просто изменился их ассортимент. Появились импортные, но «дружественные» продукты, активней стали работать крупные отечественные нефтяные компании, вышли в свет новые российские бренды, которые раньше, в условиях конкуренции с мировыми гигантами, были известны лишь в узких профессиональных кругах. К последним можно отнести и «Девон». Одноименный завод смазочных материалов – производство не гигантское, но и не маленькое. Объем выпуска – 120 тысяч тонн смазочных материалов в год. Причем самых разнообразных: редукторных, турбинных, гидравлических масел, консистентных смазок, масел для судовых, газовых двигателей и моторов тяжелых грузовиков. О последних и поговорим сегодня.
Линейка самых совершенных моторных масел Devon Extensive предназначена именно для тяжелых, высоконагруженных, автомобильных дизельных двигателей, соответствующих экологическим нормам Евро-5 и Евро-6. Она состоит из трех типов масел: LA, LD и HC, созданных по фирменной технологии Resource Saving Technology, которая базируется на трех китах: защита деталей двигателя от износа, содержание его в чистоте и совместимость масла с системами нейтрализации отработанных газов. Все продукты синтетические, все относятся к классу UHPD (Ultra High Performance Diesel) но предназначены для разных моторов и различных условий эксплуатации. Соответствие масел Devon Extensive требованиям спецификаций API и АСЕА подтверждено сертификатами Oilgarant.
Devon Extensive LA, как и масла типа LD, имеют в составе 62% гидрокрекингового базового масла и 20% полиальфаолефинов (ПАО). Остальное – пакет многофункциональных присадок. Масло соответствует нормам API CK-4, ACEA E8/E11 и JASO DH-2. Диапазон вязкостно-температурных характеристик – от 0W-40 до 15W-40. Соответствие самым современным нормам ACEA E8/E11 говорит о том, что масло имеет низкую сульфатную зольность – Low SAPS (Low Sulphated Ash, Phosphorus and Sulfur), минимизируя вредное влияние на системы снижения токсичности (прежде всего на сажевый фильтр) и может применяться на моторах класса Евро-6 и ниже. Массовая доля сульфатной золы в масле Devon Extensive LA SAE 5W-30 на 20% ниже, чем того требуют спецификации API CK-4 и АСЕА Е8/Е11, что еще увеличит ресурс работы сажевых фильтров и катализатора.
Devon Extensive LD соответствует спецификациям ACEA E4/E7, API CI-4, Global DHD-1, JASO DH-1. Это полнозольное масло и с сажевым фильтром оно не дружит, поэтому допускается его применение в двигателях Евро-5 и ниже. Зато огромный (30% относительно требований стандарта ACEA E4 и 60% относительно API CI-4) запас по щелочному числу вместе с качественной синтетической основой обеспечивают маслу очень высокие антиокислительные свойства и продленный ресурс. Даже в самых сложных условиях эксплуатации и при использовании высокосернистого топлива масло сохраняет свои свойства до 80 тысяч километров. Еще одно достоинство масел серии LD – отличные низкотемпературные свойства, что облегчает запуск двигателя в морозы.
Devon Extensive HC предназначено для техники, работающей на коротком плече и в экстремально тяжелых условиях: маршрутный пассажирский транспорт, развозные грузовики, строительные и специальные машины. Продукт соответствует требованиям ACEA E4/E7, API CI-4, Global DHD-1, JASO DH-1. В его основе гидрокрекинговое базовое масло (84%) и пакет специальных присадок (16%), которые обеспечивают высокую защиту трущихся пар от износа и продленный интервал замены масла. Из-за высокой зольности применение этого масла в моторах, оснащенных сажевым фильтром, не рекомендуется.
Написано красиво – отметят профессиональные перевозчики, но одно дело читать умные слова, а совсем другое – ставить эксперимент с новым маслом в дорогостоящем дизеле. Никаких опытов ставить не надо, все уже сделано. «Девон» не только создает рецептуры масел в собственной лаборатории и производит эти масла на своем заводе, но и регулярно тестирует новую продукцию. Для тех, кто привык доверять не словам, а сухим цифрам и фактам, приводим результаты дорожных испытаний масел Devon Extensive в реальных условиях эксплуатации. Смотрите, изучайте и принимайте решение!
Реклама/ООО «Завод смазочных материалов «Девон», ИНН 0277922439/erid 4CQwVszH9pWvoBBqQ3c