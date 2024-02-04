Эксперты рассказали, почему дешевая омывайка лучше дорогой

«За рулем» объяснил, как разводят продавцы незамерзайки

Какую незамерзайку нам продают?

В составе любой незамерзайки содержится спирт, который предотвращает замерзание жидкости. До 2020 года использовался изопропиловый, метиловый и этиловый спирт.

Еще в составе незамерзаек находятся ПАВ (поверхностно-активные вещества). Они отвечают за очистку стекла от сильных загрязнений и воды.

Самыми лучшими считаются метанольные незамерзайки, в основе которых используется метиловый спирт. Зимой эти жидкости сохраняют текучесть, не густеют и хорошо распыляются на стекло через форсунки системы стеклоомывателя.

Однако постановлением главного санитарного врача на территории России была запрещена продажа незамерзаек на метиловом спирте. Теперь такие продаются только на обочинах нелегально. А в магазинах предлагают незамерзайки с изопропиловым спиртом, хотя этот вариант считается не самым лучшим с точки зрения эффективности самой жидкости.

Как правильно выбрать омывайку?

Давайте посчитаем. Чем ниже температура, которую способна «пережить» незамерзайка, тем выше ее стоимость. «Минус 30» всегда будет стоить дороже, чем «минус 10». По сути, так и должно быть, ведь чем ниже температура замерзания, тем больше спирта должно быть в составе жидкости. Однако автовладельцы стремятся сэкономить на этом, считая, что столбик термометра редко опускается до -30°С, да и запаха от незамерзайки до -10°С гораздо меньше.

Однако на практике бывает так, что замерзать омывайка начинает при более высокой температуре, относительно той, что указана на этикетке. Часто жидкость с пометкой «До -30°С» начинает становиться вязкой уже при минус 15°С. При -10°С уже эффективность такой омывайки будет заметно ниже.

Важно, сколько на самом деле содержится спирта в составе незамерзайки. Это зависит от качества товара и порядочности производителя.

Вывод простой. Хотите купить «честную» незамерзайку ― покупайте ту, у которой показатель выше требуемого в два раза. Одним словом, если в вашем регионе зимой средняя температура -17...-18°С, то смело заливайте в бачок незамерзайку, рассчитанную на -35°С. Либо постоянно следите за краткосрочным прогнозом погоды, чтобы не пришлось потом размораживать бачок омывателя.

Как разводят продавцы незамерзайки?

1. Малый объем

Нет смысла покупать омывайку в литровой таре. Канистра на 4 или 5 литров окажется выгоднее, если высчитать стоимость одного литра. А многие производители незамерзающих жидкостей напрямую рекомендуют приобретать емкости по 20 литров. Это дает возможность сэкономить от 5% до 10% стоимости товара.

2. Бренд

Разница в цене может оказаться двухкратной. При этом омывайка за 200 рублей от какого-нибудь малоизвестного российского производителя обеспечит такой же результат, что и незамерзайка хорошо известного бренда, вроде Hi-Gear или AGA.

3. Ароматизатор

Производители перебивают едкий «аромат» изопропила, вводя в состав омываек ароматические добавки «Яблоко», «Тропические фрукты» и т.д. И это тоже удорожает продукт, а эффект весьма сомнительный, ведь в итоге, если запах омывайки проникает в салон, вы вдыхаете не только пары спирта, но и ароматизатор.

4. Удобная емкость

Некоторые производители предлагают незамерзайку в нестандартных канистрах, например, с двойной ручкой, да еще лейку в подарок могут приложить. И это опять же отражается на цене.

5. Место покупки

Сегодня мало кого удивишь двойной и даже тройной разницей в цене одних и тех же товаров, реализуемых в разных торговых точках. К примеру, в каком-нибудь гипермаркете незамерзайка будет стоить дешевле, чем на АЗС. В то же время, покупая омывайку у дилера, вы заплатите больше, чем на заправке. Лучше заранее позаботиться о небольшом запасе незамерзайки и приобретать ее по оптимальной стоимости.

Комментарий эксперта

Николай Новоселов, директор по развитию компании Cuore:

— Некачественную незамерзайку «выдаст» ее вес.

Пропиловые спирты значительно менее плотные (около 0.8 г/см3), чем вода. Значит, в незамерзающей жидкости, рассчитанной на – 30°С, спирта должно быть около 70%. Литр такой жидкости должен весить примерно 900 граммов. А жидкость, рассчитанная на -20°С, — примерно 930 граммов.

Совет! Из дешевого сегмента незамерзаек выбирайте самую дорогую. Таким образом вы достигнете оптимального соотношения цена/качество.