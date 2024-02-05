Еще одна опасность для автомобилистов – ущерб оплатят дорожные службы

«За рулем» публикует инструкцию, как возместить ущерб за халатность дорожников

Есть такая байка/анекдот про дорожную аварию. Заканчивается она словами «Вдруг, неожиданно на дороге появилось дерево». Оказывается, подобное действительно иногда случается. Только не с зелеными насаждениями, а с дорожными знаками. Они могут стать причиной серьезных аварий и травм для пешеходов, велосипедистов и водителей автомобилей. Однако не многие пешеходы и водители знают, что могут получить компенсацию за ущерб, связанный с такими инцидентами.

Судебная практика

Анализ судебной практики последних лет показывает, что возмещение ущерба, полученного в результате падения дорожного знака на автомобиль, – не редкость. И в большинстве случаев суды становятся на сторону пострадавших автовладельцев, присуждая им компенсацию за ремонт автомобилей. Интересно, что сложные погодные условия или штормовой ветер не являются смягчающим обстоятельством при определении вины организации, на балансе которой находится «улетевший» в автомобиль знак.

Совершенно иначе ситуация обстоит в случае травмирования дорожными знаками пешеходов. Подобных дел – взыскания ущерба из-за некорректно установленного дорожного знака – в судебной практике очень мало. Еще меньше из них тех, что завершились в пользу пострадавшего, с полным или частичным удовлетворением исковых требований. Однако буквально на днях Невский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск жительницы Северной столицы о взыскании убытков и компенсации морального вреда с подрядной организации, установившей дорожный знак с нарушением ГОСТов.

Прецедент из Санкт-Петербурга

По дороге домой жительница Северной столицы ударилась головой о дорожный знак, в результате чего получила травму лица. Поскольку пострадавшая работает моделью, из-за случившегося она не смогла принять участие в запланированной съемке и, как следствие, не получила за нее оплаты. Мириться с упущенной выгодой петербурженка не стала и пошла с иском в суд.

Представители ответчиков в судебном заседании исковые требования не признали. Но судья встал на сторону пострадавшей. Во-первых, дорожный знак был установлен ниже норматива, в нарушение требований ГОСТ, что привело к получению пешеходом телесных повреждений. Во-вторых, суд принял во внимание договор с модельным агентством пострадавшей, которая не смогла принять участие в съемках в связи с получением травмы лица и не получила гонорар 20 тыс. рублей. В итоге суд взыскал в пользу модели с ООО «Т-Траффик» компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей и убытков в размере 20 тыс. рублей, а также госпошлину в размере 1,1 тыс. рублей.

При этом подобные иски в 2020 и 2015 годах суды оставляли без удовлетворения, мотивировав свои решения либо недоказанностью получения травмы истцом в результате удара о дорожной знак, либо отсутствием причинно-следственной связи между полученной травмой и предполагаемым нарушением нормативов при установке знака.

Комментарий эксперта

Михаил Никитин, автоюрист:

— Как пешеход может доказать, что он ударился о конкретный знак? Только если этот дорожный объект находился в зоне обзора камеры городского видеонаблюдения. Или если в момент происшествия на его месте были свидетели, которые готовы подтвердить это в суде.

Что касается конкретного судебного решения по удовлетворению искового требования модели из Санкт-Петербурга, то, с одной стороны, оно выглядит как потребительский экстремизм. Так как в отличие от автомобилей, у пешеходов совершенно другие возможности для того, чтобы избежать столкновения с дорожным знаком. У них и скорость другая, и маневренность, и варианты оценки обстановки – больше времени на принятие решения.

Признаюсь, я и сам как-то раз столкнулся со знаком «Стоп», потому что шел и смотрел в телефон. В силу своего высокого роста и беспечности я его просто не заметил. Думаю, девушка, скорее всего, столкнулась со знаком по этой же причине. Так что предъявлять претензии в данном случае, на мой взгляд, это не очень добросовестный ход, хотя и имеет право на жизнь.

В конце концов, у нас существует ГОСТ 52-289-1919 для технических средств организации дорожного движения, который должен выполняться. В том числе, в нем прописаны требования установки дорожных знаков по высоте, то, что у них должна быть видимость около 100 метров и куча всяких прочих нюансов. Разумеется, за выполнением этих нормативов должны следить. А если этого не произошло, то почему не наказать администрирующую организацию, хотя бы рублем?

Как возместить ущерб с дорожных служб?

Итак, что делать, если на автомобиль или на вас упал дорожный знак или вы столкнулись с некорректно установленным дорожным объектом.

1. Фотографируем автомобиль и его повреждения, делаем фотоснимки с привязкой к местности. По возможности ищем видеозапись происшествия, что будет дополнительным доказательством в суде. Для столкнувшегося со знаком пешехода: запрашиваем данные с городских камер или собираем контактные данные у свидетелей происшествия. Возможно, инцидент попал в поле зрения видеорегистратора – запись можно попросить у водителя. Не забудьте записать данные водителя, а еще модель и серийный номер видеорегистратора.

2. Вызываем полицию на место происшествия, подаем заявление о возбуждении уголовного дела. В этом с большой вероятностью будет отказано, но копия заявления, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вам понадобятся в суде.



3. Выясняем ответственного за содержание и эксплуатацию дорожного знака.



4. Проводим независимую оценку ущерба или экспертизу повреждений автомобиля. Выбирать компанию и специалиста нужно только при наличии сведений о таких субъектах в реестре экспертов-техников Минюста РФ. Для пешеходов: проводим медицинское обследование, устанавливающее тяжесть полученных травм.

5. Готовим письменную претензию к организации, на балансе которой находится дорожный объект. Это ваш пробный шар, попытка получить возмещение, не доводя дело суда. Если ущерб небольшой, то организация (орган местного самоуправления) могут возместить ущерб во внесудебном порядке.

6. Готовим исковое заявление в суд и подаем его по месту регистрации (нахождения) ответчика.