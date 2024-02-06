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Вкалывают роботы: необычные фургоны и «умный» трактор

Эксперт «За рулем» рассказал о ярких новинках коммерческого транспорта

Kia

С вас только кузов: китайцы разработали универсальную платформу

Компания Kia разработала линейку электрических фургончиков PV1, PV5 и PV7. Индекс отражает габариты. Единичка соответствует фольксвагеновскому Caddy, пятерка – это Transporter, семерка – Crafter.

Оригинальность заключается в концепции легкой смены кузовов. Буквально за несколько минут машина может менять профиль работы, при этом шасси с силовой установкой не трогают. На своем месте остается и водительская кабина.

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Предполагается, что трансформацию сможет проводить сам владелец или оператор парка. Идея не нова, но до серийного воплощения ее пока никто не довел. Возможно, потому, что ее авторам она интереснее, чем эксплуатантам.

Компания Kia разработала линейку электрических фургончиков PV1, PV5 и PV7.
Компания Kia разработала линейку электрических фургончиков PV1, PV5 и PV7.

Kubota

А японская фирма Kubota показала роботизированный трактор Agri. Он беспилотный, у него шесть электромоторов. Сообщается, что заложенный алгоритм умеет отличать культурные растения от прочих объектов – иначе трактор не смог бы выполнять свою работу.

Беспилотный и бесшумный трактор Agri
Беспилотный и бесшумный трактор Agri

Будущее уже на дорогах: беспилотный автобус возит пассажиров

Трактор Agri можно отправить работать полностью самостоятельно или же управлять им дистанционно. Бесшумные двигатели позволяют использовать трактор и ночью.

В перспективе предполагается создать полноценную экосистему для садовой и сельскохозяйственной техники по аналогии с «умным домом».

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За РулемМилешкин Кирилл
Фото:фирмы-производители
Количество просмотров 2
06.02.2024
Фото:фирмы-производители
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