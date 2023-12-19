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Новое воплощение фуры: с ДВС, кстати!

Volvo представила тягач SuperTruck 2

Грузовик для большой компании: 4 пассажира, 2 спальных места

Впервые «супертрак» от Вольво показан в 2009 году. Полностью характеристики нового Volvo SuperTruck не раскрываются, однако шведы намекнули, что некоторые технологии уже нашли применение на конвейере.

Капотная кабина сделана зауженной и максимально обтекаемой. Крылья и лобовое стекло необычно округлые для тягача. Весь нижний периметр автопоезда прикрыт обтекателями, избавляющими от завихрений воздуха. И даже задняя часть полуприцепа доработана специальными щитками, преследующими ту же цель – улучшить аэродинамику.

Volvo SuperTruck 2
Volvo SuperTruck 2
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Как уверяют, эффективность Volvo SuperTruck выросла сразу на 134%. Свою лепту вносят и ультракомпактные камеры вместо зеркал заднего вида. Впрочем, это не новое решение для грузовиков.

Каждый второй антифриз опасен для двигателя!

Шины с пониженным сопротивлением качению надеты на облегченные диски. Клиренс снижен, дабы минимизировать поток воздуха под днищем. Если просвета не хватит, его можно принудительно увеличить на внушительные 75 мм, но только на минимальных скоростях. Это поможет машине преодолеть сложный рельеф в зоне погрузки-разгрузки. Для снижения массы применяется углепластик.

Что удивительно, конструкторы не ударились в футуризм, делая фуру электрической или водородной. У нее сохранился двигатель внутреннего сгорания. А чтобы время его работы сократилось, добавили гибридную надстройку с 48‑вольтовым стартер-генератором. В частности, она берет на себя обеспечение энергией оборудования, задействованного на стоянке, и водителю не придется запускать двигатель.

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Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемМилешкин Кирилл
Фото:Volvo
19.12.2023
Фото:Volvo
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