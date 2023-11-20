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Будущее уже на дорогах: беспилотный автобус возит пассажиров

Самоуправляемый Auto-Shuttle тестируют на улицах реальных городов

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Этот автобус, похожий на космолет, не просто существует, но и активно эксплуатируется. Разработал его британский стартап Aurrigo, а для тестов выбрали чешские Прагу и Брно. Называется модель незатейливо – Auto-Shuttle.

Машина рассчитана на перевозку десяти человек. Ориентируется в пространстве она с помощью лидара и видеокамер, программное обеспечение для которых написали специалисты Aurrigo.

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Пока автобус работает под надзором водителя-оператора, однако в перспективе станет ездить абсолютно самостоятельно. Попутно авторы проекта хотят провести серию просветительских семинаров: объяснить пассажирам и пешеходам, что такое беспилотники.

Auto-Shuttle компании Aurrigo
Auto-Shuttle компании Aurrigo

Сейчас стартап старается тестировать свою разработку в разных городах, чтобы искусственный интеллект получил для обучения как можно больше разного материала – дорожных условий, планировки улиц, поведения пешеходов и других участников дорожного движения. Узкие улицы старой Праги отлично ­подходят испытателям.

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Фото: Aurrigo

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За РулемМилешкин Кирилл
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