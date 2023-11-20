Будущее уже на дорогах: беспилотный автобус возит пассажиров
Этот автобус, похожий на космолет, не просто существует, но и активно эксплуатируется. Разработал его британский стартап Aurrigo, а для тестов выбрали чешские Прагу и Брно. Называется модель незатейливо – Auto-Shuttle.
Машина рассчитана на перевозку десяти человек. Ориентируется в пространстве она с помощью лидара и видеокамер, программное обеспечение для которых написали специалисты Aurrigo.
Пока автобус работает под надзором водителя-оператора, однако в перспективе станет ездить абсолютно самостоятельно. Попутно авторы проекта хотят провести серию просветительских семинаров: объяснить пассажирам и пешеходам, что такое беспилотники.
Сейчас стартап старается тестировать свою разработку в разных городах, чтобы искусственный интеллект получил для обучения как можно больше разного материала – дорожных условий, планировки улиц, поведения пешеходов и других участников дорожного движения. Узкие улицы старой Праги отлично подходят испытателям.
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Фото: Aurrigo
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