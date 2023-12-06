Новый кроссовер вместо Sandero: подробности

В Бразилии дебютировал Renault Kardian

Компания Renault называет Kardian кроссовером, но это приподнятый хэтчбек длиной 4119 мм и с колесной базой 2604 мм. Иначе говоря – это новый Sandero Stepway.

С одноименной моделью Dacia для европейского рынка у него общие платформа CMF-B и каркас кузова. Внешность существенно переработали. Kardian обрел модную двухэтажную оптику спереди.

Renault Kardian

Привод только передний. Заявленный клиренс 209 мм обещает неплохую проходимость и без помощи второй пары колес. Форма бамперов к этому вроде бы располагает, однако серебристые накладки в самой «травмоопасной» зоне не к месту.

Интерьер бразильского Renault Kardian от европейского Sandero Stepway отличается только рулем и электронным джойстиком коробки передач.

Рынки латиноамериканских стран небогатые, но и тут механику больше не предлагают, только 6‑ступенчатый робот. Работает он с литровой турбо-«тройкой», форсированной до внушительных 125 сил и 220 Н·м. Подвеска самая простая – McPherson спереди и полузависимая балка сзади.

Сначала Renault Kardian будут собирать только в Бразилии. Затем освоят и в Марокко, после чего география экспорта распространится на Индию и Южную Африку.

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