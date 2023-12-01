Чешский флагман нового поколения – в чем-то он круче Пассата

Skoda Superb 2024 представлен с двумя типами кузова: лифтбек и универсал

Что такое современная Skoda

При беглом взгляде можно и не понять, что перед вами Skoda Superb нового поколения. Даже расстояние между осями не изменилось – 2841 мм. Однако общих кузовных панелей у двух последних генераций нет, а коэффициент аэродинамического сопротивления улучшился на 10–15%. Объем багажника стал еще больше: у лифтбека вырос с 625 до 645 л, у «сарая» – с 660 до 690 л.

Skoda Superb нового поколения

Что нового

Superb остался на платформе MQB, последняя версия которой носит приставку Evo. Из новшеств – адаптивные амортизаторы с отдельными клапанами для сжатия и отбоя. Но оценить их смогут немногие: по умолчанию они ставятся только на топовую комплектацию Laurin&Klement.

Passat, из которого родилось первое поколение современного Суперба, нынче перешел в подчиненное положение. У него и базовый мотор всего лишь 122‑сильный, тогда как Superb стартует со 150‑сильного дизеля 2.0 TDI. Этот же мотор доступен в настройке на 193 «лошади». Бензиновый двигатель 2.0 TSI представлен мощностями 204 и 265 сил.

Три регулятора на центральной консоли Суперба, которые Skoda называет «умными дисками», настраиваемые: вы сможете выбрать, какие функции им задать.

Есть и два гибрида – «мягкий» 150‑сильный для обоих типов кузова и подзаряжаемый 204‑сильный для универсала. Последний может проехать на 26‑киловаттной батарее больше 100 км (по циклу WLTP).

Оба гибрида переднеприводные – со всеми ведущими бывают только топовые бензиновая и дизельная версии. Механической коробки, как и у Пассата, больше нет.

Passat отыгрывается диагональю медиадисплея. У него 13 или 15 дюймов, а Супербу положены 10 и 13. Из интересного – электропривод шторки багажника, держатель планшета в подлокотнике второго ряда и двойные карманы в спинках передних кресел.

Багажник Skoda Superb в новом поколении «подрос» на 20 литров.

Оригинальным и удобным выглядит управление микроклиматом. В каждую из трех крутилок встроен небольшой ЖК-дисплей, отображающий параметры работы. Назначение каждой рукоятки можно менять.

Когда?

Продавать Superb начнут будущей весной.

Все, что известно про новый Volkswagen Passat, вы найдете тут.