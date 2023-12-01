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Чешский флагман нового поколения – в чем-то он круче Пассата

Skoda Superb 2024 представлен с двумя типами кузова: лифтбек и универсал

Что такое современная Skoda

При беглом взгляде можно и не понять, что перед вами Skoda Superb нового поколения. Даже расстояние между осями не изменилось – 2841 мм. Однако общих кузовных панелей у двух последних генераций нет, а коэффициент аэродинамического сопротивления улучшился на 10–15%. Объем багажника стал еще больше: у лифтбека вырос с 625 до 645 л, у «сарая» – с 660 до 690 л.

Skoda Superb нового поколения
Skoda Superb нового поколения

Что нового

Skoda Superb 2024 лишилась своей главной особенности

Superb остался на платформе MQB, последняя версия которой носит приставку Evo. Из новшеств – адаптивные амортизаторы с отдельными клапанами для сжатия и отбоя. Но оценить их смогут немногие: по умолчанию они ставятся только на топовую комплектацию Laurin&Klement.

Passat, из которого родилось первое поколение современного Суперба, нынче перешел в подчиненное положение. У него и базовый мотор всего лишь 122‑сильный, тогда как Superb стартует со 150‑сильного дизеля 2.0 TDI. Этот же мотор доступен в настройке на 193 «лошади». Бензиновый двигатель 2.0 TSI представлен мощностями 204 и 265 сил.

Три регулятора на центральной консоли Суперба, которые Skoda называет «умными дисками», настраиваемые: вы сможете выбрать, какие функции им задать.
Три регулятора на центральной консоли Суперба, которые Skoda называет «умными дисками», настраиваемые: вы сможете выбрать, какие функции им задать.

Есть и два гибрида – «мягкий» 150‑сильный для обоих типов кузова и подзаряжаемый 204‑сильный для универсала. Последний может проехать на 26‑киловаттной батарее больше 100 км (по циклу WLTP).

Оба гибрида переднеприводные – со всеми ведущими бывают только топовые бензиновая и дизельная версии. Механической коробки, как и у Пассата, больше нет.

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Passat отыгрывается диагональю медиадисплея. У него 13 или 15 дюймов, а Супербу положены 10 и 13. Из интересного – электропривод шторки багажника, держатель планшета в подлокотнике второго ряда и двойные карманы в спинках передних кресел.

Багажник Skoda Superb в новом поколении «подрос» на 20 литров.
Багажник Skoda Superb в новом поколении «подрос» на 20 литров.

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Оригинальным и удобным выглядит управление микроклиматом. В каждую из трех крутилок встроен небольшой ЖК-дисплей, отображающий параметры работы. Назначение каждой рукоятки можно менять.

Когда?

Продавать Superb начнут будущей весной.

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Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


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За РулемМилешкин Кирилл
Фото:За РулемSkoda
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Фото:За РулемSkoda
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