Новый Skoda Superb: теперь без механики

Skoda представила Superb четвертого поколения в кузовах лифтбек и универсал

В новом поколении Skoda Superb все еще доступен в версии лифтбек, в отличие от Пассата, у которого оставили только кузов универсал.

Лифтбек стал на 43 мм длиннее и на 12 мм выше по сравнению с предыдущей версией, тогда как у универсала колесная база увеличилась на 40 мм, а высота – на 5 мм.

Кузов Skoda Superb стал значительно более гладким, коэффициент аэродинамического сопротивления для хэтчбека снижен на 10%, а для универсала – на 15%.

Новый автомобиль получил более совершенные многопиксельные LED-фары с увеличенной на 40% световой мощностью.

Салон был обновлен за счет удаления большей части (но не всей) традиционных управляющих элементов.

Изюминкой центральной консоли станут три регулятора, которые Skoda называет «умными дисками» и отмечает, что они настраиваемы: вы можете выбрать, какие функции им задать.

В линейку двигателей авто в четвертом поколении вошли 1,5-литровый бензиновый мотор с мягкой гибридной системой. Он развивает 150 л.с. и доступен только с передним приводом. «Старший» 2-литровый агрегат может предложить 204 или 265 л.с., последний вариант доступен с полным приводом.

Среди дизельных двигателей предложат только 2-литровый мощностью 150 л.с. и передним приводом или 193 л.с. и полным приводом. Все моторы агрегатированы роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач, вариантов больше нет.

Плагин-гибридная версия доступна исключительно в кузове универсал. Она сочетает 1,5-литровый бензиновый мотор и электромотор, что обеспечивает суммарную мощность в 204 л.с. Благодаря батарее емкостью 25,7 кВ.тч автомобиль может проехать более 100 км исключительно на электричестве.

Superb теперь собирают не в Чехии, а в Словакии, вместе с универсалом Volkswagen Passat.

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Источник, фото: Skoda