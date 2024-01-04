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Hyundai показал на видео свой инновационный завод с роботами

Инновационную «микрофабрику» Hyundai, заполненную роботами, показали на видео

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai открыл новую «микрофабрику» в Сингапуре, которая производит электромобили Ioniq 5.

«Микрофабрика» Hyundai
«Микрофабрика» Hyundai

В «микрофабрике» Hyundai автомобили собираются в ячейках, каждая из которых предназначена для выполнения одной конкретной задачи. Например, одна ячейка отвечает за установку шасси, другая — за установку электрооборудования, а третья — за покраску. Роботы перемещаются по ячейкам, выполняя необходимые операции.

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Этот подход позволяет Hyundai производить автомобили более эффективно, чем на традиционных сборочных линиях. На традиционной сборочной линии автомобили движутся по конвейеру, и каждый рабочий выполняет только небольшую часть работы. Это может привести к задержкам и ошибкам. На «микрофабрике» Hyundai роботы могут работать автономно, что повышает эффективность и снижает риск ошибок.

На «микрофабрике» Hyundai ячейки можно перепрограммировать для производства разных моделей автомобилей. Это позволяет Hyundai быстро адаптироваться к меняющимся потребностям рынка.

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Источник: InsideEVs

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Hyundai
04.01.2024
Фото:Hyundai
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