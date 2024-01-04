Hyundai показал на видео свой инновационный завод с роботами
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai открыл новую «микрофабрику» в Сингапуре, которая производит электромобили Ioniq 5.
В «микрофабрике» Hyundai автомобили собираются в ячейках, каждая из которых предназначена для выполнения одной конкретной задачи. Например, одна ячейка отвечает за установку шасси, другая — за установку электрооборудования, а третья — за покраску. Роботы перемещаются по ячейкам, выполняя необходимые операции.
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Этот подход позволяет Hyundai производить автомобили более эффективно, чем на традиционных сборочных линиях. На традиционной сборочной линии автомобили движутся по конвейеру, и каждый рабочий выполняет только небольшую часть работы. Это может привести к задержкам и ошибкам. На «микрофабрике» Hyundai роботы могут работать автономно, что повышает эффективность и снижает риск ошибок.
На «микрофабрике» Hyundai ячейки можно перепрограммировать для производства разных моделей автомобилей. Это позволяет Hyundai быстро адаптироваться к меняющимся потребностям рынка.
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Источник: InsideEVs
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