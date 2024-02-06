Премиальный кроссовер за 1,4 млн с надежным мотором

Эксперт «За рулем» нашел самую надежную версию BMW X6

Покупать подержанные премиальные автомобили накладно: машины старые, но запчасти к ним нужны новые, которые стоят сегодня слишком дорого. Но есть и варианты-исключения.

Об одном таком исключении, касающемся кросс-купе BMW X6, рассказал эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Зиновьев.

Кросс-купе BMW X6 первого поколения

Это кросс-купе первого поколения, которое сегодня продается на вторичке по цене от 1,4 млн до 2,9 млн рублей.

Кросс-купе BMW X6 появилось в модельном ряду баварской марки в 2008 году. Оно оснащалось как бензиновыми, так и турбодизельными двигателями. Были также гибридные версии, но в Россию они не поставлялись. К нам ехали исключительно полноприводные кроссоверы с автоматическими коробками. И была среди них одна очень интересная для вторичного рынка версия, к которой и стоит присмотреться.

Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:

— Предпочтительнее выглядят трехлитровые дизели, у которых также сменилось поколение – было M57, стало N57.

Гамма такова: xDrive30d (235 л. с.) и xDrive35d (286 л. с.) – до начала 2010 года, после – xDrive30d (245 л. с.) и xDrive40d (306 л. с.).

Ожидания, что новое лучше старого, тоже не оправдались. Самая надежная версия – поздний M57, где победили разрушение заслонок впускного коллектора. И ресурс его намного выше – до 500 тысяч км, тогда как N57 держится около 350 тысяч.

О других особенностях BMW X 6 с пробегом читайте в февральском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Зиновьева «BMW X6 I: 2008–2014», опубликованной в журнале «За рулем» №2/2024.