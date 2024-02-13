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Прогреваем машину в гараже правильно – простой совет

Читатель «За рулем» рассказал, как вывести выхлоп от авто из гаража

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Сразу после пуска двигателя зимой выезжать из гаража не следует, но открытые ворота не обеспечивают достаточную вентиляцию и выстуживают гараж.

Для вывода выхлопа с минимальным открытием ворот я применяю теплоизоляционную трубку из вспененного полиэтилена подходящего диаметра, на конце которой слегка надрезаю шов и на оправке из бутылки формирую конус, усиленный обмоткой из изоленты. Его надеваю на выхлопную трубу.

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Стандартной длины трубки 2 метра достаточно, чтобы отвести выхлоп подальше. Благодаря своим свойствам трубка не обмерзает конденсатом.

Трубку следует надевать плотно и соблюдать меры предосторожности.

А. Демчук, г. Альметьевск

Двух метров трубки достаточно, чтобы отвести выхлоп подальше от гаража.
Двух метров трубки достаточно, чтобы отвести выхлоп подальше от гаража.

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За РулемРевин Алексей
Фото:А. Демчук
Количество просмотров 2
13.02.2024
Фото:А. Демчук
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