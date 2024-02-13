Прогреваем машину в гараже правильно – простой совет
Сразу после пуска двигателя зимой выезжать из гаража не следует, но открытые ворота не обеспечивают достаточную вентиляцию и выстуживают гараж.
Для вывода выхлопа с минимальным открытием ворот я применяю теплоизоляционную трубку из вспененного полиэтилена подходящего диаметра, на конце которой слегка надрезаю шов и на оправке из бутылки формирую конус, усиленный обмоткой из изоленты. Его надеваю на выхлопную трубу.
Стандартной длины трубки 2 метра достаточно, чтобы отвести выхлоп подальше. Благодаря своим свойствам трубка не обмерзает конденсатом.
Трубку следует надевать плотно и соблюдать меры предосторожности.
А. Демчук, г. Альметьевск
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