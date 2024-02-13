Прогреваем машину в гараже правильно – простой совет

Читатель «За рулем» рассказал, как вывести выхлоп от авто из гаража

Сразу после пуска двигателя зимой выезжать из гаража не следует, но открытые ворота не обеспечивают достаточную вентиляцию и выстуживают гараж.

Для вывода выхлопа с минимальным открытием ворот я применяю теплоизоляционную трубку из вспененного полиэтилена подходящего диаметра, на конце которой слегка надрезаю шов и на оправке из бутылки формирую конус, усиленный обмоткой из изоленты. Его надеваю на выхлопную трубу.

Стандартной длины трубки 2 метра достаточно, чтобы отвести выхлоп подальше. Благодаря своим свойствам трубка не обмерзает конденсатом.

Трубку следует надевать плотно и соблюдать меры предосторожности.

А. Демчук, г. Альметьевск

Двух метров трубки достаточно, чтобы отвести выхлоп подальше от гаража.

Приз автору совета – провода для прикуривания 1000A, 5 м AIRLINE

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

14 вещей, которые зимой должны быть в каждом багажнике!