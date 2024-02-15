Отремонтировал выпускную систему без особых затрат – вот ноу-хау

Читатель «За рулем» нашел способ соединить новую деталь со старой втулкой

На Renault Symbol меняли выпускную систему. Кронштейн подвеса резонатора на конце имеет утолщение для фиксации в резинометаллической опоре. Беда в том, что кронштейн новой детали не входил в металлическую втулку родного «пряника», – пришлось заняться доработкой.

Зачистил отрезной машинкой конец кронштейна и нарезал на нем резьбу, после чего кронштейн с двух сторон закрепил гайками. Этот способ крепления пригоден и для других старых авто­мобилей Renault.

В. Карпин, г. Петрозаводск

Этот способ крепления пригоден и для Symbol, и для других старых авто­мобилей Renault.

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