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Отремонтировал выпускную систему без особых затрат – вот ноу-хау

Читатель «За рулем» нашел способ соединить новую деталь со старой втулкой

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На Renault Symbol меняли выпускную систему. Кронштейн подвеса резонатора на конце имеет утолщение для фиксации в резинометаллической опоре. Беда в том, что кронштейн новой детали не входил в металлическую втулку родного «пряника», – пришлось заняться доработкой.

Зачистил отрезной машинкой конец кронштейна и нарезал на нем резьбу, после чего кронштейн с двух сторон закрепил гайками. Этот способ крепления пригоден и для других старых авто­мобилей Renault.

В. Карпин, г. Петрозаводск

Этот способ крепления пригоден и для Symbol, и для других старых авто­мобилей Renault.
Этот способ крепления пригоден и для Symbol, и для других старых авто­мобилей Renault.
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За РулемРевин Алексей
Фото:В. Карпин
Количество просмотров 11
15.02.2024
Фото:В. Карпин
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