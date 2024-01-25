Чем заменить сломавшийся пластмассовый пистон – самое простое решение

Читатель «За рулем» рассказал, как отремонтировать пластиковый крепеж

В моем минивэне Renault Espace V для замены ремня генератора нужно снять переднее правое колесо и пластмассовый щиток, который крепится саморезами и пластиковыми пистонами в виде ершика.

При извлечении пистона часто происходит отрыв шляпки от ножки. Если запасных пистонов под рукой нет, можно произвести ремонт пистона с помощью обычного самореза – даже сверлить ничего не надо. Потом можно приобрести новые пистоны и при следующей разборке заменить восстановленные, хотя они держат отлично.

И. Качкин, г. Пермь

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