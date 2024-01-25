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Чем заменить сломавшийся пластмассовый пистон – самое простое решение

Читатель «За рулем» рассказал, как отремонтировать пластиковый крепеж

Пластинам – держаться! Простое решение по автомобильной акустике

В моем минивэне Renault Espace V для замены ремня генератора нужно снять переднее правое колесо и пластмассовый щиток, который крепится саморезами и пластиковыми пистонами в виде ершика.

При извлечении пистона часто происходит отрыв шляпки от ножки. Если запасных пистонов под рукой нет, можно произвести ремонт пистона с помощью обычного самореза – даже сверлить ничего не надо. Потом можно приобрести новые пистоны и при следующей разборке заменить восстановленные, хотя они держат отлично.

И. Качкин, г. Пермь

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

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За РулемРевин Алексей
Фото:И. Качкин
Количество просмотров 5
25.01.2024
Фото:И. Качкин
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