Чем заменить сломавшийся пластмассовый пистон – самое простое решение
В моем минивэне Renault Espace V для замены ремня генератора нужно снять переднее правое колесо и пластмассовый щиток, который крепится саморезами и пластиковыми пистонами в виде ершика.
При извлечении пистона часто происходит отрыв шляпки от ножки. Если запасных пистонов под рукой нет, можно произвести ремонт пистона с помощью обычного самореза – даже сверлить ничего не надо. Потом можно приобрести новые пистоны и при следующей разборке заменить восстановленные, хотя они держат отлично.
И. Качкин, г. Пермь
Приз автору совета – набор автокосметики SYNTHETIUM
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
- Сравнительный тест пластиковых хомутов-стяжек тут.
- «За рулем» можно читать в Viber
ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!