Почему у зарядников «Кедр-Авто» качество в приоритете

на правах рекламы

Рассказываем, как вернуть здоровье аккумуляторам автомобилей и мотоциклов.

Все современные транспортные средства оснащены различными электронными устройствами и электроприводами, и поэтому не обойтись без тандема источников электроэнергии – генератора и аккумуляторной батареи. Генератор выдает ток при работающем двигателе, аккумулятор – на стоянке и накапливает электроэнергию для очередного запуска мотора. Исправная батарея – это не только уверенный запуск двигателя зимой и летом: аккумулятор выручит и при отказавшем генераторе автомобиля. Если экономить энергию, то реально проехать даже пару сотен километров.

Но здоровье и долговечность АКБ – забота владельца автомобиля или мотоцикла, квадроцикла, снегохода. Самое элементарное – сезонная проверка уровня электролита. Попутно не забудьте проверить и трубочку вентиляции аккумулятора, смазать клеммы.

Уехали в отпуск на пару недель, а машина осталась в гараже или на стоянке? Вполне возможно, что запустить двигатель по приезде не получится… Другой случай: в автосервисе машина застоялась в ремонте, аккумулятор сел, а автомобиль надо проверить и отдать клиенту…

Исправить ситуацию поможет зарядное устройство. Подключил нагрузочные провода к аккумулятору (главное – не перепутать полярность!), воткнул вилку в розетку – и через час-два можно пробовать завести мотор. Есть больше времени на заряд АКБ? Это еще лучше.

А вообще, в автомобильной науке есть такое понятие как «контрольно-тренировочный цикл» аккумулятора. Если коротко, то смысл КТЦ в полном разряде и последующем заряде батареи, причем фиксированными малыми токами. Достаточно провести два-три цикла разряда-заряда, и даже старый аккумулятор сможет обрадовать своей энергией. Однако без грамотного зарядного устройства такое обслуживание невозможно.

Сделано в России

Сегодня на российском рынке более чем достаточно зарядных устройств для АКБ и различных производителей. Однако от многих из них выгодно отличается продукция бренда «Кедр-Авто». Изготавливает эти зарядные устройства Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов из Томска (НИИПП), институт, созданный в СССР, еще в 1964 году для разработки и производства электроники, оптоэлектроники, а также электронной компонентной базы.

С 1990 года, то есть почти 35 лет, НИИПП выпускает зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов как продукцию народного потребления. Своя разработка приборов, своя компонентная база и свое производство – это основа основ в работе томского НИИ. Даже в сравнении с конкурентами зарядные устройства НИИПП всегда отличались несколько увеличенной массой, но не за счет корпуса, а из-за увеличенного сечения медных проводов трансформатора и размеров алюминиевых радиаторов выпрямительного блока. Все делается максимально добротно.

В современной линейке зарядных устройств АО «НИИПП» четыре основных модели: «Кедр-Авто»-10 Turbo, «Кедр-Авто»-10 Max, «Кедр-Авто»-4 Plus и «Кедр-Авто»-6/12 Volt. У всех этих зарядников номинальный ток заряда 4 ампера, но у «Кедр-Авто»-10 Turbo и «Кедр-Авто»-10 Max предпусковой ток в режиме экстренного заряда доходит до 10 ампер. Это значит, что при 10% зарядном токе от емкости АКБ можно заряжать широкую гамму батарей. Здесь и такие «малыши» как ВАЗ-1113 «Ока» или Daewoo Matiz с аккумуляторами на 44-50 а.ч, и основная масса легковых автомобилей с батареями от 55 до 70 а.ч. А еще – кроссоверы, полноценные внедорожники и коммерческие фургоны, а также среднетоннажные грузовики с дизельными двигателями, т.е. там, где используются АКБ емкостью 90-110 и даже 120 а.ч. Получается, пара зарядных устройств «Кедр-Авто» решат проблемы с АКБ даже небольшого автотранспортного предприятия, а не только со стабильным запуском одной семейной машины!

Зарядное устройство «Кедр-Авто»-6/12 Volt интересно не только автолюбителям, но и мотоциклистам благодаря тому, что оно заряжает еще и 6-вольтовые аккумуляторы. Конечно, все современные мотоциклы имеют 12-вольтовое электрооборудование, но не стоит пробовать зарядить зарядником на 12V АКБ Jawa-«старушки» или ИЖ Юпитер-3. На таких ретромоделях именно 6-вольтовые аккумуляторы…

Вернуть здоровье аккумулятору

Кого-то продукция «Кедр-Авто» несомненно заинтересует только своими функциональными качествами, но наверняка найдутся и ценители дизайна приборов.

Если у трех моделей зарядных устройств используется стрелочный амперметр, то на «Кедр-Авто»-10 Turbo величина зарядного тока видна на цифровом табло. Можно увидеть, как по мере зарядки ток плавно уменьшается практически до нуля. При этом все зарядники из Томска весьма насыщены электронным управлением, которое обеспечивают различные режимы: зарядка аккумулятора с «нулевого» напряжения, автоматическое отключение при окончании заряда, недопущение перезарядки, профилактическая подзарядка, а также очень важную функцию – десульфатацию свинцовых пластин АКБ. Обратите внимание – у большинства зарядных устройств других производителей режим десульфатации отсутствует. С «Кедр-Авто», чтобы начать борьбу с сульфатом, достаточно нажать на кнопку «Цикл».

Что важно – все зарядные устройства имеют надежную защиту от перегрузки, неправильного подключения и короткого замыкания нагрузочных проводов. Про каждый режим работы устройства можно узнать на сайте «Кедров».

Эффективность и качество – на первом месте

АО «НИИПП» не останавливается на достигнутом. Проводится модернизация устройств: вводится новый контроллер, а также световая индикация режимов и процесса заряда, для цикла «десульфатация» предусмотрен дополнительный нагрузочный резистор. В ближайшее время планируется запуск производства импульсных зарядных устройств для АКБ, которые имеют более высокий КПД, большую зарядную мощность, компактные габариты. Зарядка аккумулятора идет высокочастотным током, малыми импульсами.

Для уже выпускаемых устройств разработана новая оригинальная упаковка. И здесь на первом плане не только дизайн и цветовое оформление – это один из элементов защиты от подделок под «Кедр-Авто». Да, выпрямители из Томска активно подделывают! Зная об этом, для борьбы с контрафактом на зарядные устройства «НИИПП» наносят защитные голографические наклейки.

Высокое качество продукции «Кедр-Авто» подтверждается и наградами в различных российских конкурсах. «Кедр-Авто 10 Turbo» стал победителем регионального тура Всероссийского конкурса «100 лучших товаров-2023». На международной выставке «MIMS Automobility Moscow 2023» зарядка «Кедр» получила награду в номинации «зарядное устройство» как победитель национальной премии «Автокомпонент года».

Весной 2023 года бренд «Кедр-Авто» стал спонсором Чемпионата Дальневосточного федерального округа по ралли «ICE MASTER 2023» в Хабаровске. В феврале 2024 году «Кедр-Авто» принял участие в качестве партнера 2-го этапа чемпионата России ралли «Суворов» в Новгородской области. Также в феврале 2024 года продукция «Кедр-Авто» демонстрировалась на Международной выставке «Россия» на ВДНХ в отраслевой день промышленности.

Немаловажно, что продукцию «Кедр-Авто» можно приобрести не только в автомагазинах или на маркетплейсах, но и на сайте производителя Kedr.niipp.ru с бесплатной доставкой по России.

Реклама/АО «НИИПП», ИНН 7017084932/erid 4CQwVszH9pWwJ4Mwa8m