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Стоит ли брать алкотестер «для себя» и какой

Эксперты «За рулем» выяснили, чем плохи алкотестеры для самопроверки

Автомобилисты нередко покупают алкотестеры для себя, чтобы на следующий день или вечер после праздников и застолий определять, стоит ли садиться за руль. Это хорошая практика, но, как оказалось, не все алкотестеры, которые есть в свободной продаже, одинаково честны.

Эксперты «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Михаил Колодочкин и Алексей Ревин проверили дюжину алкотестеров по цене от 700 до 12 тысяч рублей, и пришли к выводу, что подавляющее большинство из них – просто игрушки.

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Помимо неправильного определения количества спирта в выдыхаемом объеме воздуха, алкотестеры дают результат в промилле, что неверно, так как в законе говорится о содержании спирта:

  • для выдоха – 0,16 мг/л;
  • для крови – 0,3 г/л.

То есть никаких промилле в законе (12.8 КоАП РФ) нет. А значит, и измерения такие ни о чем не говорят. Промилле же – это лишь одна десятая часть процента, не более и не менее.

Алексей Ревин, редактор «За рулем»:

Увы, алкотестеры часто выдают результаты замеров именно в промилле. Такие единицы используют приборы Dingo и Alcogran. В нашей выборке, кроме того, встретились приборы, использующие единицы g/l – так работают Alcohol cheker и Alcohol tester. Надо полагать, что речь идет о граммах, деленных на литр, хотя все алкотестеры измеряли именно состояние выдоха, а не анализировали состав крови.

При желании можно пересчитать показатели для выдоха в норматив по крови и обратно. Для грубого подсчета достаточно умножить нормы по выдоху на 2, не обращая внимания на единицы измерения. Тогда 0,12 мг/л по выдоху преобразятся в 0,24 г/л по крови – не очень точно, зато быстро.

Но не все проверенные алкотестеры оказались никчемными. Узнать, какой из них стоит приобрести, вы можете в мартовском номере журнала «За рулем» – скоро в продаже.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Михаила Колодочкина и Алексея Ревина «А ну, дыхни!», опубликованной в журнале «За рулем» №3/2024.

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Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 1
29.02.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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