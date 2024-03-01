Как китайцы упрощают автомобили для России

Более доступные альтернативы Geely Coolray и Chery Tiggo 4 уже в продаже

В 2023 году на российском рынке появилось огромное количество новинок, и, в основном, это китайские автомобили. Разобраться в таком разнообразии помогают эксперты «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России.

Так, Юрий Тимкин назвал более доступные по цене аналоги кроссоверов Geely Coolray и Chery Tiggo 4, которые можно купить сегодня у официальных дилеров.

Это кроссоверы Belgee X50 и Kaiyi X3 Pro, напрямую конкурирующие друг с другом.

Belgee X50 Kaiyi X3 Pro

Belgee X50 является несколько упрощенной версией Geely Coolray. Его название – сочетание двух слов: Беларусь и Geely. Именно в этой стране выпускается кроссовер, который дешевле исходной модели на 319 тысяч рублей, – это достигается, в частности, благодаря локализации.

Kaiyi X3 Pro – упрощенная версия Chery Tiggo 4, которая продается в России за 2,51 млн рублей. И это цена за единственную, но топовую комплектацию Luxury.

«За рулем» провел сравнительный тест-драйв Belgee X50 и Kaiyi X3 Pro и выявил их сильные и слабые стороны.

Мнение эксперта

Юрий Тимкин, «За рулем»:

— Для снижения себестоимости на Х50 начали ставить российские стекла и легкосплавные колеса, белорусский аккумулятор и шины (но только летние – тестовая машина обута в зимние китайские фрикционки Leao Winter Defender). В дальнейшем планируют внедрить локализованные сиденья, проводку, бензобак и оптику. В перспективе даже появится версия с белорусским электромотором.

Перипетии появления Kaiyi X3 Pro во многом созвучны. Дебютировавшая в 2021 году модель представляет собой переоформленную и упрощенную версию кроссовера Chery Tiggo 4. Более скромная отделка, проще оснащение, есть компромиссы по шумоизоляции.

О результатах сравнительного теста Belgee X50 и Kaiyi X3 Pro вы узнаете из мартовского номера журнала «За рулем» – уже в продаже.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Юрия Тимкина «Братья-грим», опубликованной в журнале «За рулем» №3/2024.