Второй прицеп – не для груза. А для чего?

Компания Revoy переведет на электротягу любой тягач с ДВС

Коммерческий транспорт тоже идет по пути электрификации. Но можете себе представить, насколько дороже обойдется перевозчику «зеленый» грузовик вместо дизельного. Вдобавок проблема инфраструктуры и долгой зарядки здесь стоит острее, чем для частных электромобилей.

Необычное решение продвигает американский стартап Revoy. Американцы готовы перевести на электричество любой тягач с ДВС. Причем речь идет не о переоборудовании: компания разработала небольшой полуприцеп, в котором разместили блок батарей на 525 кВт·ч. Он позволит груженому автопоезду проехать в экологически чистом режиме около 400 км. Модуль размещается между тягачом и полноценным полуприцепом с грузом. В движение фура приводится за счет вращения собственных колес Revoy. Правда, сразу возникает вопрос: как управление электрической частью передается на органы управления грузовика?

Блок батарей Revoy устанавливает между тягачом и грузовым полуприцепом

Покупать модули Revoy не нужно. Компания разворачивает в США сеть станций, где дальнобойщики за несколько минут будут менять разряженный полуприцеп на свежий, оплатив фактически пройденный километраж. Обещают, что это будет дешевле, чем ехать на дизтопливе. При этом ДВС у машин остается, поэтому можно не переживать, если электрический довесок разрядится по пути или же маршрут идет по тем дорогам, где станций Revoy нет.

Еще один важный вопрос – грузоподъемность. Revoy весит несколько тонн. Значит, этот вес нельзя будет взять в виде груза, который приносит деньги. Никаких льгот за его использование от властей не положено, поэтому максимально допустимая масса фуры остается прежней.

Разработчики утверждают, что всё проанализировали. Около 2/3 грузов в США занимают весь объем трейлера, но при этом не выбирают всю разрешенную массу. Соответственно, их перевозчики смогут использовать Revoy для снижения стоимости транспортировки, но не потеряют в деньгах.

Система уже начинает работать в нескольких штатах. О первых результатах пока неизвестно.

А что у нас?

За последний год парк грузовиков в России вырос на 1,2% и достиг 2,47 млн единиц – такие данные приводит «Автостат Инфо».

На машины отечественных марок приходится 58%, иномарки занимают 42%. Автомобилей возрастом младше трех лет всего 311,5 тысячи. Больше двух третей (67,8%, 1,68 млн штук) – старше 10 лет.

Лидерство предсказуемо принадлежит КАМАЗу (679,9 тысячи машин). За ним следуют ГАЗ (357,5 тысячи машин) и МАЗ (172 тысячи машин). На четвертой строчке Volvo, самая массовая грузовая иномарка в России: «шведов» у нас зарегистрировано 110,9 тысячи штук. Пятерку лидеров замыкает Урал (105 тысяч машин).

Топ‑5 в модельном зачете

КАМАЗ‑65115 – 113,8 тысячи

ГАЗ‑3307 – 109,3 тысячи

КАМАЗ‑43118 – 91,7 тысячи

Урал‑4320 – 58,8 тысячи

КАМАЗ‑6520 – 57 тысяч

Первая иномарка – Volvo FH – стоит на седьмом месте с результатом 52,7 тысячи машин.

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