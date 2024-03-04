Как сражались за Родину 200 лет назад

Исторические факты о подвиге декабристов в новом телесериале «Союз Спасения»

Скуси патрон!

Это одна из самых распространенных команд в русской армии еще с петровских времен, которая предшествовала другим командам вроде «Товсь!» и «Пли!». Всего солдат тех времен должен был выполнить 12 разных команд, чтобы произвести выстрел из ружья. Услыхав от офицера крик «Скуси патрон!», он вынимал из сумки бумажный патрон, скусывал кончик и производил заряжание ружья – сыпал порох на полку замка, вкладывал пулю с пыжом и шомполом плотно трамбовал заряд. В пехоту набирали только людей с целыми передними зубами, а таковыми были далеко не все.

Бог войны

Судьбу восстания декабристов, и, возможно, дальнейшую судьбу всего государства Российского решил человек, фамилию которого мало кто слышал. Это генерал Иван Сухозанет, который, как и восставшие, находился 14 декабря 1825 года на Сенатской площади, но на стороне правительственных войск.

Он командовал артиллерией, а точнее – четырьмя гладкоствольными медными пушками, чьи выстрелы и покончили с мятежом. Генерал Сухозанет дал по восставшим войскам четыре залпа картечью, причем первый – поверх голов. Позже еще пострелял ядрами по переулкам у площади и по льду Невы, по которому пытались спастись мятежники.

Боевые порядки

В бондарчуковской «Войне и мире» в сцене Шенграбенского сражения есть незабываемый эпизод, когда прямо в строй русской пехоты прилетает пушечное ядро, разрывая в клочья около десятка солдат. Оставшиеся в живых при этом остаются невозмутимы, по команде офицера смыкают ряды и продолжают марш.

В «Союзе спасения» есть точно такой же эпизод. Сначала декабристов пытались разогнать кавалеристы графа Орлова, а когда из этого ничего не получилось, восставших начали расстреливать из стволов гвардейской полевой артиллерии. Картечью! Та пробивала кровавые бреши в боевых порядках восставших, но выжившие до последнего продолжали держать строй.

Кстати, о боевых порядках. Декабристы выставили солдат на Сенатской площади в виде каре. Это построение фронтом на все четыре стороны считалось очень эффективным против конного врага. Первые шеренги ощетинивались штыками, вторые давали залп. Но против артиллерии каре не выживали. Что и доказало восстание 14 декабря 1825 года.

По коням!

Кто смотрел фильм, наверняка не может забыть атаку конногвардейцев на каре восставших солдат. Храп боевых коней, искрящиеся в лучах солнца клинки, вспышки ружейных залпов, пороховой дым — эпично. Но если в фильме на сцену потратили пару минут, то в сериале создатели оторвались по полной. Так вот кони в «Союзе спасения» — не просто кони.

Вспоминает Александр Устюгов, создавший образ кавалерийского командира Орлова: «Кавалергардские полки – это поэзия. Они лошадей красили, чтобы те были одного цвета. Кормили их мясом, потому что боевые кони обязаны были выдерживать зимние переходы, когда вокруг ни травинки. Большая проблема для кавалерии, ведь приходилось тащить за собой сотни тонн фуража. Это были рысаки, что никогда не ходили галопом, потому что они должны были уметь перепрягаться с верховой езды в телегу, а на галопе обоз не потащишь».

Машина времени

Съемки проходили в исторических локациях, а утраченное воссоздавалось с исключительной точностью – по сантиметру. Авторы сериала дотошно подошли к визуализации эпохи: натурные виды Петербурга дополняются компьютерной графикой, воссоздающей город на Неве в соответствии с его видом в 1800-х.

«Эта историческая эпоха очень красивая, завораживающая и, надо сказать, что никто не видел такого Петербурга, который мы создали в сериале. Мы очень много снимали на натуре – во дворцах, исторических зданиях», — добавляет режиссер Илья Лебедев.

Главный герой картины – подполковник Сергей Муравьев-Апостол. Один из руководителей движения декабристов и Южного общества, поднявший на вооруженный мятеж Черниговский полк. Впоследствии стал одним из пяти декабристов, которых повесили во дворе Петропавловской крепости. В фильме и сериале есть сцены с участием главного героя, которые снимались… в фамильном особняке Муравьевых-Апостолов на Старой Басманной в Москве.

Двууголки и аксельбанты

В России у каждого рода войск и даже каждого полка была своя форма одежды. А 14 декабря 1825 года на Сенатской площади Санкт-Петербурга собрались представители множества воинских частей. Как на стороне восставших, так и на стороне тех, кто подавлял восстание: Московский лейб-гвардии, Гренадерский лейб-гвардии полки, Гвардейский морской экипаж, гвардейская артиллерия и кавалерия, уже не говоря про жандармов, дворцовых и прочих чинов. И все в своих мундирах – точных копиях реальных, найденных консультантами фильма (среди которых автор книги «Русский военный костюм. Армия Александра I. Кавалерия») в запасниках Царского Села.

В сериале больше 100 персонажей, не считая эпизодических ролей и массовых сцен. И каждого одевали с головы до пят во все аутентичное. 2350 костюмов под ключ, 1600 одних только париков! Батистовые, льняные и хлопковые рубашки, перламутровые пуговицы, панталоны или походные брюки, корсеты, помочи, галстуки, мундиры, кители и шинели исторического кроя, шапки-двууголки, шарфы и пояса в три оборота. Воротники, манжеты, эполеты и аксельбанты обшивались канителью, которую создатели сериала заказывали специально в Пакистане, потому что только там делают такую, какая была в России 200 лет назад.

В сценах, посвященных взятию русской армией Парижа в 1814 году, к съемкам привлекали французов, которые профессионально участвуют в реконструкциях исторических событий, – те были в своих мундирах, в которой не было ни одной фальшивой нитки.