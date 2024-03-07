Высокотехнологичный дебют: как с помощью гонок испытывают инновации для простых автомобилей

Рассказываем про топливо и масло, на которых работают не только моторы болидов.

С момента первой гонки и до наших дней автоспорт является лучшей проверкой передовых технологий в индустрии. Еще до того, как соревнования стали проводиться на оборудованных треках, во времена автопробегов между городами смотрели не столько на время и скорость, сколько на надежность машин участников. По мере технического прогресса и роста конкуренции устройство гоночных болидов достигло запредельного уровня, из-за чего многие применяемые в них решения стали излишни для простого дорожного транспорта. Но смысл автоспорта от этого не изменился. Экстремальные условия, в которых работает спортивная техника, не воспроизведет ни один испытательный стенд. А значит, гонки дают самый наглядный и объективный вердикт любой продукции.

Инновации служат не только основой для автоспорта, но и продолжают писать его историю. И самая свежая из страниц этой летописи была написана в России, где в минувшие выходные в рамках международного турнира “Игры будущего” дебютировал уникальный формат фиджитал-гонок, совместивший состязания в физическом и цифровом пространстве.

Гибридная гонка, проходившая по укороченной конфигурации автодрома в Сочи (точнее на федеральной территории “Сириус” – прим. автора), стала для мирового автоспорта невиданным прежде событием. 28 профессиональных пилотов со всей планеты, среди которых было немало известных имен, боролись за победу, пересаживаясь по ходу заезда с настоящих болидов на их цифровые копии в компьютерном симуляторе и затем обратно.

Одной из ключевых задач организаторов стала необходимость обеспечить равные условиях для участников, чтобы результат гонки зависел исключительно от мастерства пилотов. Поэтому все команды ездили на одинаковых болидах класса “Формулы-4”. Вторая задача – обеспечить работу техники без сбоев на пределе возможностей. За помощью в этом вопросе обратились к производителям высокотехнологичного топлива G-Drive и моторных масел G-Energy, которые применяют для защиты двигателей участники российских ралли-рейдов и кольцевых гонок.

Победы в гонках помогают создавать продукцию для всех водителей

Примеры G-Drive и G-Energy наглядно показывают, как автоспорт позволяет развивать высокотехнологичную и при этом доступную продукцию. Многочисленные гоночные проекты служат для обоих производителей огромной тестовой платформой, где в экстремальных нагрузках открываются особенности поведения топлива и масла. Эти наработки используют для дальнейшего совершенствования формул.

“Это общепринятая мировая практика, когда топовые бренды используют свои продукты в автоспорте. Гоночный автомобиль гораздо требовательнее к качеству расходников, чем любой дорожный. Большое количество специалистов работают над продуктами непосредственно вместе с нашей командой”, – рассказывает чемпион мира и Европы по гонкам на выносливость Роман Русинов, также приехавший на фиджитал-гонку в Сочи.

Команда Романа Русинова G-Drive Racing выступает на топливе G-Drive от сети АЗС “Газпромнефть”. Доступное простым автомобилистам, оно регулярно подтверждает заявленные характеристики в гонках и выбирается для крупнейших соревнований – от Российской серии кольцевых гонок до ралли-рейда “Шелковый путь”.

“Факт того, что мы заливаем доступные каждому водителю топливо и масла в гоночные автомобили и потом без проблем на них ездим, служит лучшим доказательством качества”, – объясняет Роман.

Для болидов “Формулы-4”, участвовавших в фиджитал-гонке “Игр будущего”, был выбран бензин G-Drive 100, обеспечивающий двигателю профессиональную защиту и максимально продуктивную работу.

Искусственный интеллект “приручил” молибден в моторном масле

В отличие от топлива G-Drive, которое успешно используется в автоспорте на протяжении многих лет, бренд G-Energy подготовил для гонки в Сочи совершенно новый продукт. Защиту формульной техники обеспечивало масло G-Energy Racing 5W-40 с усиленным пакетом присадок, способное значительно снижать коэффициент трения деталей в условиях экстремальных нагрузок. Примеры таких нагрузок привел Вячеслав Кулькин, технический директор программы развития российского автоспорта “СМП Рэйсинг” по направлению “Формула-4”, который участвовал в подготовке и обслуживании болидов во время соревнований.

“Спортивная техника живет, а точнее выживает в достаточно жесткой среде. Это повышенные обороты двигателя, высокие температурные нагрузки, постоянные переключения передач с первой на шестую и обратно, которые происходят на короткой дистанции. Двигатель всегда работает на режиме максимальной мощности, с максимальной теплоотдачей во все детали и системы. Соответственно, масло должно справляться со всеми этими факторами”.

На всех гонках, где применяют моторное масло G-Energy, работают специалисты мобильной лаборатории бренда. Они берут пробы работающего масла из двигателей, чтобы понять, какой у него запас свойств и сколько на нем еще можно ехать. Полученная информация используется для дальнейших исследований, чтобы совершенствовать рецептуры. В результате 15 лет таких исследований эксперты собрали уникальную по своему богатству и разнообразию базу данных.

“При создании смазочных материалов мы используем цифровую систему на основе технологии искусственного интеллекта. Это некий калькулятор, который прогнозирует свойства масел. Это позволяет сократить срок разработки и повысить качество продукта”, – объясняет Дарья Усова, которая непосредственно создавала рецептуру продуктов линейки G-Energy Racing.

Также мониторинг состояния масла позволяет проводить предиктивную диагностику двигателя и систем автомобиля. То есть специалисты лаборатории могут оценивать работоспособность механизмов без разборки на составные части и выявлять только наметившиеся дефекты. Весь чекап занимает порядка 15 минут.

“Мы проверяем накопление в масле продуктов изнашивания: железа, хрома, алюминия, меди, олова. Это металлы, которые содержатся в тех деталях двигателя, где концентрируется нагрузка. Эту информацию можно использовать не только для диагностики двигателей, но и для тонкой настройки алгоритмов работы блока управления, поэтому она очень ценна для механиков команд”, – говорит Иван Ширлин, специалист мобильной лаборатории G-Energy.

Возможность работать с гоночной техникой позволяет G-Energy быстро получать всеобъемлющие данные для своих исследований, в то время как с обычными машинами статистику пришлось бы собирать гораздо дольше.

“Уникальность гоночного опыта в том, что это жесткие условия эксплуатации, которые нехарактерны для обычных режимов работы двигателя. При испытании на простом дорожном автомобиле понадобилась бы большая статистика, чтобы понять, как будет работать масло в экстремальных условиях. В автоспорте масло проявляет себя сразу”, – подчеркивает Ширлин.

Благодаря возможности быстро прогнозировать многочисленные сценарии работы масла, специалисты при разработке рецептуры могут больше экспериментировать с присадками, за счет которых их продукт в итоге получает свои особые качества. Например, при создании линейки G-Energy Racing технологам удалось ввести в состав новых масел молибден. По поводу этого компонента в среде автомобилистов ходит большое количество мифов, только все они связаны с так называемым дисульфидом молибдена. Это кристаллическое сажеобразное вещество известно тем, что не способно растворяться в масле и поэтому образует отложения в двигателе. Но в масле G-Energy применяют органическое соединение молибдена, которое лишено этих недостатков и наоборот обеспечивает надежную защиту двигателя.

Гоночные масла – это особые продукты, к которым применяются особые требования. Состав линейки моторных масел G-Energy Racing – 100-процентная ПАО-синтетика с добавлением сложных эфиров. ПАО – это полиальфаолефиновые масла, синтезируемые из нефтяного газа. Они обеспечивают высокий индекс вязкости, хорошие низкотемпературные свойства и низкую испаряемость. Эфиры отвечают за смазочную способность, налипая на стенки двигателя и снижая трение. Композиция базовых масел, сочетающая ПАО и эфиры, часто применяется в спортивных маслах и считается одной из самых передовых.

“Пакет присадок для G-Energy Racing – один из самых современных и технологичных из тех, что доступны на рынке. Масло не просто покрывает требования по допуску API SP и классификации ACEA А3/В4, а превосходит их. Кроме того, продукт усилен дополнительным вводом органического молибдена. Он создает на поверхности двигателя прочную пленку, снижая коэффициент трения поверхностей, что в условиях гонки позволяет двигателю выдать максимальную мощность и крутящий момент”, – описывает свойства масла одна из его создательниц Дарья Усова.

При этом масло G-Energy Racing 5W-40, которое использовалось в фиджитал-гонке “Игр будущего”, по вязкости подойдет и простым машинам, что является довольно редким случаем. По словам Дарьи, этот продукт изначально разрабатывался так, чтобы его можно было использовать на дорожных автомобилях.

“Почему это правильный выбор с точки зрения обычного водителя? Конечно, условия езды по городу на обычной скорости не сравнить с автоспортом, но когда мы двигаемся в дерганном темпе по пробкам, для мотора этот режим эксплуатации уже считается достаточно жестким. В таких случаях и подойдет наш продукт, созданный, чтобы защитить двигатель от износа при чрезмерном трении деталей”, – говорит Дарья Усова.

Проверка пройдена, если никто не сошел

Результат на трассе может перечеркнуть или наоборот превзойти любые аргументы. В случае с фиджитал-гонкой “Игр будущего” лучшим доказательством качества выбранного топлива и моторного масла стал успешный финиш всех болидов. Причем, в случае с маслом G-Energy Racing 5W-40 командам даже не пришлось производить его обязательную замену. Дистанция заезда в 103 круга составила более 238 километров.

“В пробах, снятых с формульных болидов за время тестов и квалификации, мы не обнаружили ни одного признака присутствия продуктов износа металла. Масло защитило двигатель, не утратив своих свойств. Щелочное число за все время не изменилось, а снижение показателей вязкости было в пределах 1-2 процентов, что является отличным показателем. Чистое время нахождения на трассе составило около 6 часов, после которых заявленные параметры остались стабильными. Поэтому мы рекомендовали командам не менять масло и они проехали на нем всю гонку”, – поделился специалист лаборатории G-Energy Иван Ширлин.

Не менее важной оказалась высокая оценка от самих гонщиков, включая победителей соревнований – российских пилотов команды SMP Racing Александра Смоляра и Алексея Несова, отметивших безукоризненную работу техники на протяжении всего уик-энда. Так высокие технологии позволили успешно открыть новую главу в истории автоспорта.

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