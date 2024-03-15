Сосед по гаражу заливает стакан водки в бензобак. Что за лайфхак?
Каких только советов не встретишь в интернете. Некоторые автовладельцы рассказывают, как при помощи обычной водки или спирта очистить от конденсата не только бензобак, но и всю топливную систему.
Говорят, что во время ночных стоянок автомобиля, в частности в межсезонье, когда случаются перепады температур, на стенках бензобака может конденсироваться до 30 г воды. Интенсивнее всего конденсат выпадает в баках с поврежденной системой вентиляции. Ну а вода в баке, сами понимаете, не к добру. Надо от нее избавляться.
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Принято считать, что именно спирт способен вобрать в себя воду из бака и топливной системы, а затем без последствий сгореть в двигателе вместе с бензином. А еще говорят, что до наступления морозов в профилактических целях не помешает заправить машину парой бутылок водки.
На самом ли деле это так? И если да, то чего и сколько лучше заливать?
Мнение специалиста
Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:
— Проблема с водой в бензобаке действительно существует. Только ее возможное количество сильно переоценено. Если бы за сутки накапливалось по 30 граммов воды, то в автомобиле, простоявшем всю зиму, в баке уже было бы почти 3 литра воды, что, конечно, невозможно. Влаги образуется значительно меньше. А еще вода может попасть в бак и вместе с некачественным бензином.
Я советую перед зимой или после заливки топлива на сомнительной АЗС профилактически провести «обезвоживание» бензобака. Для этого действительно можно использовать небольшое количество этилового спирта. А вот его водный раствор – водка – менее эффективна и даже опасна. Ее способность нейтрализовать воду невелика, так как она сама уже на 60% состоит из воды. Вылитая в бак водка хотя и соберет некоторое количество воды, но способна вызвать коррозию деталей и узлов топливной системы, а также привести к перебоям в работе двигателя.
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Таким образом, предпочтительнее использовать чистый этиловый спирт – правда, из-за акцизов стоит он неоправданно дорого. Более доступной альтернативой может стать изопропиловый спирт. Пятилитровки изопропилового спирта вам хватит на всю зиму. Также спирт пригодится для разморозки замков и добавления в бачок омывателя в целях предотвращения замерзания системы.
Другими словами, совет имеет право на жизнь, но с некоторыми оговорками. А лучше всего для борьбы с конденсатом в топливном баке пользоваться профессиональной автохимией.
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