ГАЗ-М20 и «сборная Европы»: какой счет?

«За рулем» сопоставил Победу ГАЗ-М20 с ее зарубежными одноклассниками

ГАЗ-М20 Победа – одна из первых послевоенных советских легковых машин – автомобиль эпохальный.

Он принципиально отличался от предшественника ГАЗ-М1, а многие элементы конструкции Победы в нашей стране использовали впервые.

Но и в мировом автомобилестроении Победа – событие очень заметное. Подавляющее большинство западных фирм начали послевоенное производство старыми, еще предвоенными моделями, причем, как правило, упрощенными по декору.

В классе ГАЗ-М20 новинкой стала лишь чехословацкая Tatra 600 Tatraplan 1948 года. Интересно сопоставить инженерию Победы и с немецкими автомобилями Mercedes-Benz 170V и Opel Kapitan. Они появились еще в 1930‑х, но именно этими моделями начали послевоенное производство именитые немецкие компании и производили их несколько лет.

ГАЗ-М20 Победа – автомобиль европейского среднего класса с колесной базой 2700 мм, длиной 4665 мм. Машина имела самую популярную тогда классическую компоновку. Среди аналогов Победа самая тяжелая: снаряженная масса 1420 кг. По дизайну советский автомобиль передовой: обтекаемый профиль и крылья, не выступающие за габариты кузова. Двигатель ГАЗ-М20 – нижнеклапанный, четырехцилиндровый, рабочим объемом 2,1 л. Развивал 50 л. с. при 3600 об/мин. Степень сжатия – 6,2. В основе конструкции – шестицилиндровый мотор ГАЗ‑11, который скопировали с американского Dodge D5 конца 1930‑х годов.

Mercedes-Benz 170V семейства W136 – модель 1936 года. Поэтому автомобиль отличала самая архаичная среди аналогов стилистика. Седан классической компоновки длинной 4620 мм имел наиболее длинную в сравнении с одноклассниками колесную базу – 2845 мм. Снаряженная масса – всего 1220 кг, на 200 кг меньше, чем у ГАЗ-М20. Двигатель Mercedes-Benz с боковыми клапанами – конструкция середины 1930‑х годов. Модернизированный после войны четырехцилиндровый агрегат рабочим объемом 1,7 л выдавал 52 л. с. при 4000 об/мин. Степень сжатия – 6,5.

Opel Kapitan дебютировал в 1938 году. Послевоенный вариант отличали простые круглые фары вместо оригинальных предвоенных V‑образных и более дешевые материалы отделки салона. Самый передовой и самый мощный – верхнеклапанный двигатель Опеля. Шестицилиндровый мотор при 3500 об/мин развивал 55 л. с. Степень сжатия 6,0.

Седан Opel длиной 4620 мм с задними ведущими колесами – прямой аналог нашей Победы: именно Kapitan взяли за образец, проектируя ГАЗ-М20. Колесная база (2695 мм) меньше, чем у Победы, всего на 5 мм. Но масса Опеля – 1230 кг. Некоторые линии кузова Победы близки с Опелем, но советская машина современней.

Татра Т600 Татраплан из Чехсловакии: ее отличала характерная для аналогичных моделей этой фирмы заднемоторная компоновка и оригинальный передовой аэродинамический дизайн. Tatra длиной 4540 мм и с базой 2700 мм – самая легкая среди аналогов: 1180 кг. Самый оригинальный мотор – четырехцилиндровый, оппозитный, воздушного охлаждения – стоял на Татре. Агрегат рабочим объемом 2 л со степенью сжатия 6,0 оснащали двумя карбюраторами. Мощность – 52 л. с. при 4000 об/мин.

Революционная для СССР особенность Победы – первый в нашей стране серийный несущий кузов с мощными лонжеронами. Для Победы впервые на горьковских автомобилях создали гидравлические тормоза. Точно такая же конструкция была на всех аналогах.

Передняя подвеска Победы – революционная для нашей страны: независимая, пружинная, с рычажными амортизаторами. Их рычаги выполняли роль и верхних рычагов подвески. Задняя подвеска ГАЗ-М20 – традиционная для большинства автомобилей вплоть до 1960‑х годов: на продольных рессорах с рычажными амортизаторами. Такая же конструкция у Опеля.

В основе Мерседеса – Х‑образная рама, традиционная для фирмы в 1930‑х годах. Несмотря на это, масса автомобиля не была высокой.

Передняя подвеска Mercedes-Benz – на поперечных рессорах, с рычажными амортизаторами Подвеска независимая, пружинная, с так называемыми качающимися полуосями.

Конструкция несущего кузова Opel Kapitan стала основой при проектировании ГАЗ-М20. Поэтому некоторые силовые элементы фактически совпадали. Подвеска немецкого седана Opel Kapitan точно такая же, как у ГАЗ-М20. Именно ее советские конструкторы взяли за образец при проектировании Победы.

Конструкция Татры T600: пол на центральной хребтовой раме, к которому крепили кузов.

Передняя подвеска Татры – однотипная с немецкой: на поперечных рессорах, но с передовыми по тем временам телескопическими амортизаторами. Самая оригинальная задняя подвеска – у Татры Т600: независимая, с поперечным торсионом и телескопическими амортизаторами.

На ранних ГАЗ-М20 стояла трехступенчатая коробка передач без синхронизаторов от ГАЗ‑11–73 – шестицилиндровой версии ГАЗ-М1. Трехступенчатая коробка с синхронизаторами на второй и третьей передачах появилась в 1952 году. Такие же – трехступенчатые коробки с синхронизаторами на высших передачах были на Опеле и Татре. Коробка передач на Мерседесе 170V – четырехступенчатая, полностью синхронизированная.

Наша Победа

Конструктивно и стилистически ГАЗ-М20 Победа стала не только рывком в отечественном автомобилестроении. Автомобиль вполне достойно выглядел и на фоне европейских моделей, которыми начали послевоенное производство.

Классическая конструкция с независимой передней и зависимой задней подвесками лучше всего подходила для нашей страны и по технологии производства, и с точки зрения эксплуатации. Со слабой динамикой, обусловленной самой низкой среди аналогов мощностью двигателя при высокой массе, потребители в СССР мирились.

В начале 1950‑х годов модель ГАЗ-М20 получила коробку передач с синхронизаторами и двигатель, форсированный до 52 л. с. Но к тому времени и европейские компании начали выпуск сильно модернизированных и новых моделей.

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