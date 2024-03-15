Когда Россия станет страной электромобилей?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Продажи электромобилей в России в 2023 году выросли на 31% – можно ли считать, что это направление всё же победило обычные ДВС?
Ответ эксперта
Никита Гудков, заместитель главного редактора:
– Конечно, нет. Формально постановки на учет электромобилей выросли почти в 4 раза – но итоговые 1,37% доли регистрации новых машин при доминировании «серой» марки Zeekr не позволяют говорить о сколь-нибудь существенном вторжении электромобилей на наш рынок, тем более – продуманном и официальном.
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Специфика нашей страны заключается в больших расстояниях между городами и преобладании холодного климата зимой, драматически ослабляющего многие потребительские качества электромобилей. Пока реальных системных методов решения этих проблем производители не имеют, и об универсальности электромобилей на фоне машин с ДВС говорить не приходится.
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