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9 апреля
Проскочить перекресток под «прикрытием» пешехода – можно или нельзя?
Вы когда-нибудь проезжали перекресток по...

Проскочить перекресток под «прикрытием» пешехода – можно или нельзя?

Вы когда-нибудь проезжали перекресток по второстепенной дороге, пока другие на главной пропускали пешеходов? Сейчас узнаем, правы вы были или нет.

Этот нюанс ПДД не помнят даже профессионалы – проверьте себя!

Можно ли проехать перекресток грузовику, пока водитель легкового автомобиля уступает дорогу пешеходу?

Отмечайте свой вариант.

А правильный ответ – на следующей странице.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
9 апреля
Можно ли проехать перекресток грузовику, пока водитель легкового автомобиля уступает дорогу пешеходу?
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За РулемМитрошин Дмитрий
Количество просмотров 2
09.04.2024
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