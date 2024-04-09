Проскочить перекресток под «прикрытием» пешехода – можно или нельзя?

Вы когда-нибудь проезжали перекресток по второстепенной дороге, пока другие на главной пропускали пешеходов? Сейчас узнаем, правы вы были или нет.

Можно ли проехать перекресток грузовику, пока водитель легкового автомобиля уступает дорогу пешеходу? 1. Можно 2. Нельзя Проголосовать