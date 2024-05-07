Чем вы рискуете, используя дефлекторы на боковых стеклах?
«За рулем» объяснил, являются ли штрафуемым нарушением дефлекторы на стеклах
Камеры на дорогах могли бы легко распознавать очень популярный вид тюнинга – дефлекторы на боковых окнах, которые защищают салон от дождя и смягчают поток воздуха, поступающий в салон во время движения.
Осталось только вспомнить, разрешено ли эксплуатировать машину с дефлекторами на боковых стеклах.
Отмечайте свой вариант ответа.
А правильный ответ – на следующей странице.
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Фото:ГИБДД
07.05.2024
Фото:ГИБДД
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