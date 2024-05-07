Чем вы рискуете, используя дефлекторы на боковых стеклах?

«За рулем» объяснил, являются ли штрафуемым нарушением дефлекторы на стеклах

Камеры на дорогах могли бы легко распознавать очень популярный вид тюнинга – дефлекторы на боковых окнах, которые защищают салон от дождя и смягчают поток воздуха, поступающий в салон во время движения.

Осталось только вспомнить, разрешено ли ­эксплуатировать машину с дефлекторами на боковых стеклах.

Отмечайте свой вариант ответа.

А правильный ответ – на следующей странице.