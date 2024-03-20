Копеечная замена важной детали – а результат удивит

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Выиграй Omoda S5
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Надеваем на ответную часть замка и радуемся отличной работе «демпферов».

В. Анисимов, Липецкая область

Патрубок от печки ВАЗ‑2110 – и замки как новенькие!
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За РулемРевин Алексей
Фото:В. Анисимов
Количество просмотров 1
20.03.2024
Фото:В. Анисимов
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