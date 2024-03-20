Копеечная замена важной детали – а результат удивит

Читатель «За рулем» рассказал, как модернизировать замки дверей на авто

Покупные демпферы замков дверей стоят немалых денег, но есть гораздо более дешевое решение.

Приобретаем патрубок от печки ВАЗ‑2110 – он не дороже 100 рублей. Отрезаем четыре колечка шириной 7–8 мм.

Надеваем на ответную часть замка и радуемся отличной работе «демпферов».

В. Анисимов, Липецкая область

Патрубок от печки ВАЗ‑2110 – и замки как новенькие!

Приз автору совета – набор автохимии Carville Racing

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Любой инструмент можно улучшить – вот конкретный пример.