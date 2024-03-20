Копеечная замена важной детали – а результат удивит
Покупные демпферы замков дверей стоят немалых денег, но есть гораздо более дешевое решение.
Приобретаем патрубок от печки ВАЗ‑2110 – он не дороже 100 рублей. Отрезаем четыре колечка шириной 7–8 мм.
Надеваем на ответную часть замка и радуемся отличной работе «демпферов».
В. Анисимов, Липецкая область
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