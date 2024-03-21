Чем новее автомобиль, тем больше бензина уйдет на прогрев – правда или миф?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Верно ли, что при прогреве автомобили пятого экологического класса расходуют больше бензина, чем «старушки»?
Ответ эксперта
Алексей Ревин, редактор:
– Да, верно. Замеры показывают, что двигатели малолитражек с нормами токсичности четвертого класса расходуют бензина во время прогрева на неподвижном автомобиле при зимних температурах средней полосы не более 2,5 л/ч. А у моторов с пятым экологическим классом расход в первые минуты прогрева в тех же условиях может достигать 4,0 л/час.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
Конструкторы заложили такой алгоритм, чтобы часть топлива окислялась непосредственно в каталитическом нейтрализаторе, ускоряя его прогрев. А быстро нагреть нейтрализатор нужно для того, чтобы он начал работать раньше, очищая выхлоп.
У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].
- Расхожие мифы про автомобильные аккумуляторы эксперты развенчали в этой публикации
- «За рулем» можно читать в Viber
ВЫИГРАЙ OMODA S5!
• До 2 апреля посети дилерский центр OMODA в своем городе.
• Опиши эмоции, сними фото, видео и опубликуй в VK с хештегом #ЗаРулемOmodaS5.
• Собери максимум лайков. Авторы десяти лучших постов поборются за автомобиль