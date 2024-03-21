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Чем новее автомобиль, тем больше бензина уйдет на прогрев – правда или миф?

Эксперт «За рулем» выяснил, сколько топлива расходуется на прогрев моторов

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Верно ли, что при прогреве автомобили пятого экологического класса расходуют больше бензина, чем «старушки»?

Ответ эксперта

Алексей Ревин, редактор:

– Да, верно. Замеры показывают, что двигатели малолитражек с нормами токсичности четвертого класса расходуют бензина во время прогрева на неподвижном автомобиле при зимних температурах средней полосы не более 2,5 л/ч. А у моторов с пятым экологическим классом расход в первые минуты прогрева в тех же условиях может достигать 4,0 л/час.

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Сколько бензина (и денег) уходит на прогрев мотора – замерили и посчитали

Конструкторы заложили такой алгоритм, чтобы часть топлива окислялась непосредственно в каталитическом нейтрализаторе, ускоряя его прогрев. А быстро нагреть нейтрализатор нужно для того, чтобы он начал работать раньше, очищая выхлоп.

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За РулемРевин Алексей
Фото:Depositphotos и «За рулем»
Количество просмотров 2
21.03.2024
Фото:Depositphotos и «За рулем»
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