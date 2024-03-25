Инспектор не стал оформлять ДТП во дворе под надуманным предлогом...
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Мою припаркованную машину повредил на стоянке сосед, когда выезжал со стоянки. Инспектор ДПС, которого я вызвал, стал грозить лишением прав за то, что на машине нет номеров, хотя они лежали под задним стеклом, так как я их только что получил. При этом рекомендовал отказаться от оформления ДТП и договориться с соседом полюбовно. Но я всё равно настоял и протокол оформили. Предстоит разбор, но я теперь боюсь, как бы и правда не лишили. Могут?
Денис, Краснодарский край
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
– Не могут. Частью 2 статьи 12.2 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность лишь за управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а также за управление ТС без установленных на предусмотренных для этого местах знаков. Поскольку машина была припаркована, основания для привлечения вас к ответственности отсутствуют.
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Более того, с учетом изложенного действиям сотрудника Госавтоинспекции, высказавшего такую «рекомендацию», должна быть дана правовая оценка. В этой связи предлагаю вам обратиться с соответствующим заявлением, содержащим детали произошедшего, к вышестоящему должностному лицу – командиру (начальнику) соответствующего подразделения.
- Как оформить ДТП с такси? Ответ тут.
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