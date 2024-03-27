В дополнение к регистратору: как выбрать систему видеонаблюдения и в каких ситуациях она пригодится?

Современная система видеонаблюдения – это не только вклад в безопасность вашего дома. Покажем на конкретных ситуациях, когда она может быть полезна.

Камеры помогут вам приглядеть за припаркованной машиной, дачным участком, детьми, гуляющими на детской площадке. И это далеко не полный перечень ситуаций, когда вас может выручить система видеонаблюдения.

Автомобильные видеорегистраторы давно стали надежными помощниками водителей. Их можно заметить во многих машинах. Они и «свидетели», и атрибут безопасности, и поставщики разного видеоконтента для интернета.

В последние годы популярность в стране набирают и системы видеонаблюдения, которые по своей сути близки к автомобильным регистраторам. Многие думают, что видеокамера в квартире или загородном доме нужна только на случай залезших воров. Такое всё же случается сравнительно редко, а потому и об установке наблюдения большинство даже не задумывается. На самом деле камеры помогут в массе ситуаций.

Начнем с того, что следить через них можно не только за помещением. Будучи установленными на улице, камеры обозревают большую территорию.

На даче одним устройством реально охватить весь участок и узнать, что происходит на нём в ваше отсутствие: «в гости» нередко заходят животные, оставляя после себя следы или беспорядок. А у воришек наличие видеонаблюдения отобьет желание стянуть из-за забора что-нибудь из техники или инструмента.

В городе можно организовать наблюдение за своей машиной, если она стоит рядом с домом: угол обзора у камеры большой. Кроме авто, также легко будет присматривать и за ребенком, когда он гуляет на детской площадке. Только не забывайте о частной жизни других людей: любое распространение видео с их участием без их согласия незаконно. Но при этом вести съемку саму по себе, для личной безопасности, не запрещено.

ЧТО ВЫБРАТЬ?

На рынке видеонаблюдения работает масса компаний. Выбирать лучше ту, что с именем, историей и хорошими отзывами. Немаловажен набор услуг и оборудования – чем он шире, тем больше у вас есть возможностей для его применения. И, разумеется, обязательны гарантийная и сервисная поддержка. Остановимся на варианте от компании «Триколор», которая предлагает уличную и домашнюю камеры с записью видео в облачное хранилище и удобным мобильным приложением. Но обо всём по порядку.

КАЧЕСТВО И ЗВУК

Есть камеры для установки как в помещениях, так и на улице. Оба типа записывают видео в разрешении Full HD (1920 на 1080 пикселей) – как хороший автомобильный регистратор. На четкой картинке люди и их действия будут видны на расстоянии в несколько десятков метров. Такого зрения достаточно для дачного участка или дворовой территории в городе.

Все камеры оснащены микрофоном: видеоролик будет со звуком. На улице вряд ли поймаете что-то интересное, а вот для домашних устройств функция важна. С их помощью нередко, например, смотрят, как няня обращается с вашим ребенком в ваше отсутствие. Или периодически проверяют пожилых родственников, живущих отдельно. Сейчас особенно остро стоит проблема телефонных мошенников, выманивающих многомиллионные суммы. Услышав с помощью камеры подозрительный разговор, можно вовремя предупредить бабушку или дедушку. Аудиоканал двухсторонний. Это значит, что оставленный без присмотра ребенок или домашний питомец смогут услышать ваш голос, который их успокоит.

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ

Видеокамеры подключаются к стационарной электросети. А вот работать они могут «по требованию». Если задействовать встроенный датчик движения, запись начнется только по его сигналу. Дело даже не в объеме записанных роликов. Они хранятся в облачном хранилище, а не на встроенной карте памяти (она предусмотрена на случай, если пропадет интернет). В архиве записи будут доступны в течение выбранного вами периода, от 3 до 30 дней. Просто удобнее, чтобы камера не записывала пустую комнату, а включалась только при появлении в зоне ее обзора человека, животного или машины.

В темное время суток включается инфракрасная подсветка. Она обеспечивает функцию ночного видения. Для домашней видеокамеры дальность ее действия составляет 10 метров. В помещении больше и не требуется. Камера наружной установки видит ночью на 30 метров. Так, если вашу машину кто-то повредил в темноте, можно без проблем определить марку и модель автомобиля-обидчика. Или даже рассмотреть номерной знак, чтобы однозначно его идентифицировать.

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Сколько времени будут храниться записанные файлы в «облаке» зависит от выбранного тарифного плана. Зато доступ к камере в режиме реального времени всегда бесплатный. Видео в этом случае не сохраняется, но вы можете удаленно наблюдать за объектом. Удобно, например, на период ремонта или строительства: вам не нужно отслеживать конкретные действия рабочих, но хочется наблюдать, как в целом продвигается процесс.

Можно настроить дополнительные функции для собственного удобства: по срабатыванию датчика движения не только включится камера, но и придет оповещение на телефон владельца. Полезная фишка, если в зоне действия камеры вообще не должно быть никакого движения. Например, вы уехали в отпуск, а дом или дача пустуют. В таком случае вы сможете вызвать полицию максимально оперативно. Более того, встроенная в корпус видеокамеры сирена поможет прогнать преступников.

Этим перечнем возможности системы видеонаблюдения не исчерпываются. Например, при наличии удаленного управления воротами на даче можно принять посылку от курьера, если он приехал в ваше отсутствие. Или разгадать маленькие хитрости детей и домашних животных, которые они так хорошо умеют проворачивать в отсутствие взрослых.

Управление и контроль – самое современное, через мобильное приложение «Триколор Видеонаблюдение». В нём можно настроить оповещения под свои сценарии. Там же доступен просмотр видео в онлайн-режиме или из облачного архива, а также управление тарифным планом.

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