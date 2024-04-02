История самой захватывающей гонки в истории страны

Вспомнили, как зародилась Гонка звезд «За рулем» и ее самые яркие моменты

Гонка звезд «За рулем» родилась в далеком 1978 году и на много лет стала одним из самых престижных соревнований СССР и России.

В первой половине 1970-х советский автоспорт был на подъеме. Телевидение его, правда, не жаловало. Но об успешных выступлениях советских гонщиков на международных ралли «Лондон – Мехико», «Тур Европы», «Акрополис» и тем более на этапах Кубка дружбы социалистических стран, проводимого в нескольких автомобильных и мотоциклетных дисциплинах, знали многие. Поэтому и интерес к автоспорту и спортивным автомобилям был велик.

Трибуны московского ипподрома на Гонке звезд всегда были заполнены.

Вот тогда-то «За рулем», а в первую очередь заместитель главного редактора, а по сути, главный идеолог и «двигатель» журнала, Марк Григорьевич Тилевич и организовал зимнюю гонку на московском ипподроме. На ледяную трассу приглашали лучших автогонщиков страны, отличившихся в разных автомобильных дисциплинах: трековых гонках, на кольце, в ралли. Первую Гонку звезд на московском ипподроме провели в 1978 году.

Старт на льду – отдельное захватывающее зрелище.

Кубок чемпионов

Самые именитые советские гонщики приняли новое соревнования с энтузиазмом. Оно сразу стало очень престижным. Участники гонок конца 1970-х – начала 1980-х позже рассказывали, что считали приглашение на Гонку звезд по-настоящему почетным – без всякого пафоса. По сути, это соревнование превратилось в СССР в некий Кубок чемпионов.

Схема гонки подразумевали, что каждый пилот в отдельных заездах очно встречался с каждым соперником. А победитель определялся в финале, где участвовали шесть пилотов, набравших наибольшее количество очков в предыдущих заездах.

Горячая борьба на ледяной трассе иногда становилась контактной.

Трибуны, несмотря на морозы, обычно были заполнены до предела. Тем более что открытие гонки «За рулем» всегда старались превратить в праздник. Перед стартом одной из гонок по трассе в открытых машинах проехали ветераны автоспорта, участники марафонов «Лондон–Сидней» и «Лондон–Мехико». В иные годы зрители видели парады конников или автомобилей из музея АЗЛК, гонки на снегоходах. А скажем, на 35-летие Гонки звезд уже в нынешнем веке соревнование открыли парадом ретроавтомобилей: спортивных Москвичей и Жигулей.

А уж сама гонка по льду на заднеприводных автомобилях была, конечно, захватывающим зрелищем. Специально подготовленные форсированные моторы Москвичей и Жигулей развивали больше 100 л.с. На прямых машины разгонялись до 130 км/ч. И при этом автомобили ехали в те годы на шинах без шипов! На шипованных шинах гоняться начали лишь в 1982 году.

Двигатели спортивных Москвичей и Жигулей на рубеже 1980-х развивали больше 100 л.с.

Конечно, в машинах стояли каркасы безопасности, автомобили оснащали самоблокирующимися дифференциалами, в спортивных Москвичах дорабатывали приводы коробкой передач. Но в остальном это были узнаваемые, знакомые зрителям Жигули и Москвичи производства АЗЛК и Ижмаша.

Драматичные моменты

Борьба на первых Гонках звезд всегда была нешуточной, а иногда и драматичной. В 1981-м гонщик из Ижевска Константин Антропов, выступая на ИЖ-2125 Комби, к ужасу его болельщиков замешкался на старте одного из заездов. Но в конечной классификации стал вторым.

А в 1979-м двигатель Москвича-2140 Анатолия Козырчикова отказал за 150 метров до финиша, и реальный претендент на победу оказался лишь третьим. В 1980 году гонку впервые выиграл спортсмен ВАЗа: Валерий Сажин, выступавший на Жигулях с кузовом от ВАЗ-21011 и с форсированным мотором объемом 1,6 л. Третьим тогда стал тольяттинец Васильев, а на второе место вышел знаменитый ижевский гонщик Владимир Гольцов. От победителя он отстал всего на одно очко!

В гонках всегда участвовали пилоты ведущих советских заводов: ВАЗ, АЗЛК и Ижевского.

В истории Гонки звезд было всякое. В одну из зим соревнования проводили на очень короткой трассе в Измайлово. А в 1984-м из-за теплой погоды гонку перенесли в город Гусь-Хрустальный. Там, кстати, победил знаменитый тогда пилот Николай Больших. Он стал первым в истории Гонки звезд двукратным ее победителем, набравшим к тому же 30 очков из 30 возможных. Именно после гонки в Гусь-Хрустальном главным переходящим призом гонки звезд стала Хрустальная шина.

Начало переднеприводной эпохи: на трассе «восьмерки» и спортивный пикап Москвич.

Потом появились советские переднеприводные машины, а вскоре на трассу стали выходить иномарки. С тех пор как в 1978-м на ипподроме в Москве стартовала первая Гонка звезд «За рулем», в мире автомобилей и автомобильного спорта многое, конечно, изменилось. Не только современные зрители, но и нынешние спортсмены, конечно, не видели тех ледяных битв советских пилотов на Москвичах и Жигулях. А жаль: те бои стоили и внимания зрителей, и страстей участников…

«За рулем» в мире автоспорта сегодня

В этом сезоне мы приглашаем на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» – большой семейный праздник, который пройдет в многофункциональном комплексе экстремальных видов спорта RDRC Racepark (Быково, Московская область) 23 июня 2024 г.

Гвоздь программы – дрэг-рейсинг!

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

Лучшие автогонщики страны сразятся в парных заездах на дистанции в ¼ мили, или 402,3 м. Правила – предельно просты: побеждает автомобиль, первым пересекший линию финиша. Дрэгстеры, промоды, фаникары и классические автомобили померяются лошадиными силами в борьбе за почетные кубки «За рулем».

Гости фестиваля полетают на вертолете, пощекочут нервы в гоночном такси, оседлают электрического быка. Добавьте сюда выставку уникальных ретроавтомобилей и тест-драйвы новейших моделей, а также призы для дорогих болельщиков. Вечером – концерт музыкальной группы «Кирпичи».

Продажа билетов на «За рулем ФЕСТ» уже началась. Чем ближе к старту фестиваля, тем билеты будут дороже. Поэтому посещение замечательного семейного мероприятия лучше забронировать заранее. Как говорится, готовься к летнему дрэг-рейсингу весной!