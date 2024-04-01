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Выиграй Omoda S5
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«За рулем»-апрель: все для смены шин; тесты нового Geely (и еще 7 кроссоверов)
1 апреля
«За рулем»-апрель: все для смены шин; тесты нового Geely (и еще 7 кроссоверов)
Об этом и не только — в свежем выпуске журнала...
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1 апреля
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«За рулем»-апрель: все для смены шин; тесты нового Geely (и еще 7 кроссоверов)

Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!

«За рулем» №4/2024 – это:

Solaris и Creta вернулись: сколько стоят? Что насчет гарантии?

ЗР МОМЕНТ

  • Отменят ли транспортный налог?
  • Краткосрочные полисы ОСАГО
  • Такси: подорожает или нет
  • GAC M8, Renault 5 и другие новинки

ЗР ПРЕМЬЕРА

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  • Haval Jolion посвежел и стал умнее
  • Hyundai Bayon – вместо Kia Rio X?
  • Kaiyi X7 Kunlun: почти Chery, но не совсем
  • Livan X6 Pro размером с Тойоту RAV4
  • Geely Okavango – 7 мест, передний привод
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ЗР АКТИВ

  • Минтранс хочет узаконить беспилотники. А кто отвечать будет?
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  • Рынок шин: кто ушел и что осталось

ЗР ТЕСТ

Geely Atlas Pro против Peugeot 4008: оба из Китая, но такие разные!

Тарифы такси хотят пересмотреть: поддерживаете?

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Экспертиза ЗР. Радар-детектор + видеорегистратор: ищем лучшее комбо-устройство
  • Выбираем крепкие длинногубцы
  • Электрические 12-вольтовые гайковерты: что купить?
  • Меняете шины? Проверьте шасси!
  • Экспертиза ЗР. Недорогие компрессоры с ограничителем давления

ЗР РЕСУРС

  • Вторые руки. Land Rover Freelander второго поколения
  • Регулируем зазоры в клапанном механизме
  • Выбираем б/у: Hyundai Solaris; Porsche Cayenne
  • Вторичка: недорогие компактные кроссоверы – что взять за миллион?
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Новые правила растаможки: что изменится на авторынке РФ после 1 апреля

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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За Рулем«За рулем»
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 14
01.04.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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