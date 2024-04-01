«За рулем»-апрель: все для смены шин; тесты нового Geely (и еще 7 кроссоверов)
Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!
«За рулем» №4/2024 – это:
ЗР МОМЕНТ
- Отменят ли транспортный налог?
- Краткосрочные полисы ОСАГО
- Такси: подорожает или нет
- GAC M8, Renault 5 и другие новинки
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Лада Веста с вариатором: первый тест
- Chery Tiggo 4 Pro обновили
- Haval Jolion посвежел и стал умнее
- Hyundai Bayon – вместо Kia Rio X?
- Kaiyi X7 Kunlun: почти Chery, но не совсем
- Livan X6 Pro размером с Тойоту RAV4
- Geely Okavango – 7 мест, передний привод
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ЗР АКТИВ
- Минтранс хочет узаконить беспилотники. А кто отвечать будет?
- Льготный лизинг: теперь без легковушек
- Рынок шин: кто ушел и что осталось
ЗР ТЕСТ
Geely Atlas Pro против Peugeot 4008: оба из Китая, но такие разные!
ЗР ЭКСПЕРТ
- Экспертиза ЗР. Радар-детектор + видеорегистратор: ищем лучшее комбо-устройство
- Выбираем крепкие длинногубцы
- Электрические 12-вольтовые гайковерты: что купить?
- Меняете шины? Проверьте шасси!
- Экспертиза ЗР. Недорогие компрессоры с ограничителем давления
ЗР РЕСУРС
- Вторые руки. Land Rover Freelander второго поколения
- Регулируем зазоры в клапанном механизме
- Выбираем б/у: Hyundai Solaris; Porsche Cayenne
- Вторичка: недорогие компактные кроссоверы – что взять за миллион?
- Парк ЗР: Great Wall Poer KingKong; Omoda C5
А также:
- Москвич-402 на фоне зарубежных одноклассников
- ЗАЗ-965 – полная история «горбатого»
- Советский грузовик ЗИЛ-130 в современных реалиях
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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01.04.2024
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