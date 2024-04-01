Стас Ярушин: Есть ли у автомобиля душа?

Станислав Ярушин рассказал «За рулем» про свои автомобильные предпочтения

Популярный артист и шоумен Станислав Ярушин известен вам не только по КВН и популярному сериалу «Универ», но и как музыкант, а также ведущий рейтинговых шоу. А еще он опытный автомобилист – и разговор мы начали, конечно, с машин.

— Давно ли вы за рулем?

— Лет с восемнадцати. Моим первым автомобилем был семейный ВАЗ-2106 белого цвета, который папа купил взамен «копейки», которую я тоже помню. В один из первых выездов на «шестерке» приятель упросил меня чуть-чуть прокатиться по двору – и въехал задом в трубу, торчавшую из-под земли. Я очень переживал, как к этому отнесется отец – но он понял, простил и в дальнейшем доверял мне машину всё больше.

Поскольку я сам из Челябинска, а дело было в бурные 90-е, самые яркие воспоминания связаны с тем, как у кого машину угнали или «разули». Меня тоже это не обошло – в «шестерке» стояла несъемная магнитола, и ради нее всю «бороду» воришки выдрали с корнем, разбив стекло. Я уже зарабатывал потихоньку на КВН, накопил и купил «музыку» со съемной панелью. Как же это было круто!

— А когда у вас появился свой собственный автомобиль?

— Сначала мы с папой вскладчину купили Daewoo Nexia. Новая иномарка, с электростеклоподъемниками спереди! Мне казалось, что я парень номер один в городе, а круче тачки вообще не бывает. Пока не увидел Мерседесы, Лексусы…

А потом переехал в Москву – и взял подержанную Hyundai Elantra. Она была старенькая, но уже с коробкой-автомат. Затем купил новую Мазду СХ-7 в кредит. Но когда поменял ее на Land Cruiser Prado – «подсел» на Тойоты, и до сих пор от них балдею.

Бывали у меня и другие машины – Lexus LX570, разные Infiniti – но по разным причинам не зашли. «Финики», например, адски ели бензин.

— А на чем ездите сейчас?

— У меня по-прежнему есть Toyota – это Land Cruiser 200. Полгода назад в семью взяли гибридный вэн Voyah Dream – во-первых, возить дочь и сына по кружкам и секциям, а во-вторых – моя жена состоит в организации Лиза Алерт, часто выезжает в леса искать людей. Был у нее седан Lexus, но на нем сложно проехать в лес. Думали купить Mercedes-Benz V-класса, но друзья посоветовали обратить внимание на новых «китайцев». Я посмотрел обзоры, поехал к дилеру, прокатился – понравилось!

И знаете что – за это время фактически никаких нареканий на машину не было. Я не большой специалист в автомобилях, не так много в них понимаю. Но Voyah убедил меня в том, что китайским автомобилям можно доверять. Для меня по кайфу, чтобы в машине было комфортно, чтобы она была практичная и функциональная – а страна происхождения роли не играет.

Поэтому сейчас, когда у нас появился еще и кроссовер Jetour X70 Plus, я с удовольствием на нем езжу по городу, в гольф-клуб, по магазинам и так далее.

— Непросто, наверное, пересаживаться с Тойоты на Jetour?

— Ничуть. Я же ездил на Мазде СХ-7, той же Элантре и прекрасно понимаю, что если бы не мог позволить себе машину премиум-класса – то как раз Jetour отличный вариант. Маневренная, интересная машина. Я пока не привык разве что к излишней заботе всех ассистентов водителя. Но для тех, кто хочет семейный автомобиль и пересаживается с чего-то старенького – супер. Внутри места больше, чем в BMW Х5, например.

— Что вы слушаете в машине?

— Я большой меломан, но иногда просто листаю радиостанции. Когда попадается музыка, близкая моим нейронным связям, – оставляю ее. Порой включаю новости, подкасты или свой плейлист – Робби Уильямс, Нирвана, всё такое. А когда работаю над своими музыкальными композициями – слушаю черновой материал.

— Какие опции в автомобиле для вас важны?

— Климат-контроль важен – это комфорт для человека. Подогревы всего и вся у нас в России – тоже обязательно. Круиз-контролем пользовался редко, но когда появились адаптивные системы, распробовал. Очень удобно, когда машина рулит сама – и здорово, что даже на вполне доступных машинах, том же Jetour X70 Plus, адаптивный «круиз» есть!

— Часто ездите с водителем?

— Бывает. Но водитель для меня – скорее помощник, потому что по Москве ездить тяжеловато. Я постоянно в работе, что-то нужно написать, ответить, а тут еще следить за дорогой и навигацией. Если надо заехать в несколько мест – лучше уступлю водительское кресло, а сам просто поработаю.

Хотя водить машину я очень люблю, особенно по трассе, в дальнем путешествии. Когда ты один за рулем, это определенный релакс. Пока еду – могу написать песню, что-то еще придумать и записать тут же в диктофон. Дорога помогает отключиться от лишних мыслей. Признаюсь, при этом я побаиваюсь быстро ездить – хотя штрафы почему-то приходят регулярно (смеется). Вот месяц уже не было, едва ли не рекорд, а сейчас съездил в Курск – посыпалось…

— А как отношения с сотрудниками Госавтоинспекции складываются?

— Разные ситуации бывают – чаще всего меня узнают, просят сфотографироваться вместе и отпускают. Комичная история была по дороге в Геленджик, когда мы сфоткались с одним экипажем ДПС – а они передали это коллегам по маршруту, и угадайте, что было дальше? Правда, иногда инспекторы считают, что я миллионер, потому что в «Универе» играл сына олигарха, и ведут себя соответствующе. Или порой думают, что у нас в шоу-бизнесе засилье наркотиков, и относятся подозрительно.

— Вы поддерживаете, что сегодня камеры фотовидеофиксации повсеместно заменяют инспекторов?

— Против камер ничего не имею, главное, чтобы инспекторы с дороги не пропадали – многие ситуации может решить только человек. А еще очень нравится, как навели порядок с парковками в Москве. Помню, как ставили машины в 4-5 рядов: не выехать, пробки… Стало гораздо удобнее.

— А есть у автомобиля душа?

— Есть. У любого автомобиля, мне кажется. И любой автомобиль дает свою энергетику. Она бывает положительной, бывает отрицательной. Бывает, с машиной срастаешься – бывает, нет. У меня были автомобили, к которым подходишь – и прям чувствуешь от них негатив. Это могут быть машины, в которых произошло что-то неприятное – допустим, телефонный звонок, какая-то ситуация на дороге. Порой будто какие-то космические силы нам шлют сигналы – не пора ли расстаться с этой машиной?

— Что пожелаете нашим читателям-автомобилистам?

— Желаю каждому найти для себя, для души именно свой автомобиль. Будь то Лада, Toyota или Jetour – не важно, главное чтобы энергетика была положительная. А еще желаю никогда не умничать, не учить других, на каких машинах надо ездить. Потому что машины, как музыка, – дело вкуса. Кто-то в BMW души не чает, кто-то на ретроавтомобилях ездит – знаю таких людей. А кто-то может позволить себе Jetour или Тойоту, а катается на Ладе, потому что ему нравится! Если вы будете бережно к своему автомобилю относиться, вкладывать душу, то машина тоже будет отвечать добром.