Как понять, что пора менять масло в двигателе: по пробегу или по моточасам?

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Интервал замены моторного масла можно рассчитать

Казалось бы, чего здесь высчитывать и выгадывать – открываете Инструкцию по эксплуатации, где черным по белому прописан рекомендуемый межсервисный пробег для вашего автомобиля. Но там же будет и приписка – в зависимости от условий работы интервал между ТО рекомендуется сократить. На сколько? И какие это условия работы?

Некоторые производители все же рекомендуют менять масло и технические жидкости в зависимости от условий эксплуатации.

При разработке двигателя внутреннего сгорания (ДВС) специалистами изначально рассчитываются различные режимы его эксплуатации – это и холостой ход, и движение с полной нагрузкой, а также резкие старты с места и долгая езда на средних оборотах. В общем, абсолютно все режимы движения, с которыми в процессе жизни может столкнуться автомобиль. Кроме того, учитываются даже характеристики и вязкостные свойства моторного масла, на котором он будет работать.

Исходя из этого инженерами рассчитывается среднестатистический пробег от одной замены масла до другой – сегодня это, как правило, 15 000 км. Эта цифра предусматривает загородное движение до 70-80 % и остальные 20-30% – по городу. Если же машина живет в мегаполисе и там же эксплуатируется, то интервал между ТО специалисты рекомендуют сократить примерно до 10 000-12 000 км. Почему? Да потому, что городской трафик для двигателя считается излишне нагруженным. А теперь узнаем, как пробки влияют на силовой агрегат и его смазку.

Если мотор полностью исправен, а масло в нем еще довольно свежее, то в пробках ничего страшного с ним не произойдет. Многие думают, что из-за недостаточного давления масла оно не в полной мере доставляется к трущимся деталям и ДВС начинает испытывать масляное голодание, что приводит к задирам «зеркала» цилиндров и вкладышей. Это не совсем так. Мотористы заранее рассчитали работу двигателя на холостых, определив необходимое для этого давление масла. Повторимся, если охлаждающая и смазочная системы мотора работают нормально, а масло свежее, то пробки ему не страшны.

При появлении предупреждения о падении давления масла необходимо как можно быстрее найти причину.

Это касается в основном дизелей. У современных бензиновых двигателей от длительной толчеи в автомобильных очередях могут обрастать нагаром электроды свечей зажигания, что приводит выходу их из строя. Причем страдают не только свечи, но и катушки зажигания, которые идут по одной на каждый цилиндр, и стоят они по 8000 – 15 000 руб. за штуку в зависимости от марки и модели автомобиля. И это еще полбеды – настоящее горе может случиться на самых продвинутых моторах небольшого рабочего объема до 1,6 л с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом.

Кстати, смазка страдает и при долгой работе двигателя на холостых. Она постепенно теряет свои первоначальные характеристики, вырабатывается, истрачивая запас присадок, хотя, если показания одометра не изменяются, и до ТО, согласно пробегу, остается еще далеко. Поэтому за 15 000 км жидкая смазка практически полностью превращается в бесполезную субстанцию, неспособную защитить мотор и его детали от трения и перегрева. Получается, что по пробегу машина проехала положенные ей по паспорту километры, а судя по моточасам, двигатель наработал в полтора -два раза больше.

Именно поэтому в московском трафике с ежедневными пробками сервисмены предлагают менять моторное масло в 1,5-2 раза чаще, чем предписано инструкцией. Это где-то 7500-10 000 км пробега. Недаром китайские компании, автомобили которых сегодня преобладают на российском рынке, установили межсервисный интервал в 10 000 км. Помнится, некоторые дилеры в период расцвета нашего авторынка предлагали менять масло через 20 или даже 30 тысяч км, мотивируя это европейскими нормами. Правда, потом довольно быстро отыграли назад…

Формула расчета моточасов

Допустим, вы проехали 1000 км на средней скорости 60 км в час, соответственно, ваш двигатель наработал примерно 17 моточасов.

В условиях городского режима средняя скорость будет в районе 25 км/ч, и за 1000 км пробега намотаете 40 моточасов.

У каждого производителя двигателей ресурс масла регламентирован не только пробегом, но и моточасами. В среднем, это 150 моточасов для обычного и 300 моточасов для масла типа Long Life.

Делается очень легко и просто, можно даже составить небольшую формулу:

P=S*M (где P – пробег, S – средняя скорость автомобиля с бортового компьютера, M — моточасы).

При допуске LongLife рекомендуемом сервисном пробеге 15 000 км получаем формулу:15 000 км = 60 км/ч (средняя скорость) * M – моточасы

В итоге получается 250 моточасов при средней скорости 60 км в час.

Расчет по расходу топлива и километров

Еще один вариант замены – по расходу топлива. В идеальном случае в смешанном цикле условное авто будет потреблять 8 л на 100 км. Если подсчитать, сколько оно потратит на 15 000 км (1200 литров), – то именно тогда нужно заменить масло.

15 000 км / 100 км * 8 л = 1200 литров

А если же расход топлива вырос, к примеру до 10 литров, в связи с пробками, тяжелыми условиями эксплуатации, прогревами, то нужно провести перерасчет.

15 000 км / 100 км* 10 л = 1500 литров.

Получилось на 300 литров больше, поэтому считаем дальше.

(1500 л – 1200 л) / 10 л * 100 км = 3000 км – получившаяся разница пробега.

15 000 км – 3000 км = 12 000 км.



Именно на этом пробеге нужно будет поменять моторное масло.

Очень важно, чтобы моторное масло к концу срока его предстоящей замены еще обладало определенным запасом своих первоначальных свойств. А при выборе смазки для городской эксплуатации авто лучше отдавать предпочтение моторным маслам с высокой стабильностью его качеств. Такое как раз имеется в арсенале reinWell.

Почему именно «РейнВелл»?

Все просто. Компания с 2009 года выпускает смазочные материалы и автохимию для профессионального сервиса и корпоративного автопарка Германии. После прихода и организации производства в России, продукцию начали продавать в розницу. Стоимость её осталась на уровне оптовых цен, не изменилось и качество, зато масло стали разливать в мелкую тару.

В ассортименте reinWell есть полностью синтетические масла серии Optimum с максимально продленным ресурсом. Оно обеспечивает надежную защиту от износа в широком диапазоне рабочих температур и нагрузок, а за счет прочной масляной пленки позволяет максимально продлить интервалы смены масла. При этом максимально адаптировано для широкого спектра автомобилей и имеет множество соответствий мировым OEM спецификациям. Такое моторное масло обладает запасом прочности своих рабочих характеристик, которые не вымываются раньше положенного времени. Если понадобится долгоиграющее масло с другой вязкостью, то в арсенале reinWell такое тоже найдется.

Итак, на серийных автомобилях нет прибора, отсчитывающего моточасы, поэтому если вы эксплуатируете машину в мегаполисе, лучше менять моторное масло чаще, чем указано в инструкции, – в среднем через 7500 км. Если же вы живете в сельской местности и в городе бываете наездами, то масло можно менять каждые 10 000-15 000 км, но не реже, чем один раз в год.

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