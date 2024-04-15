Защищаем пороги авто – очень простое и дешевое решение

Читатель «За рулем» раскрыл секрет самых эффективных брызговиков

Заводские брызговики выполняют свою функцию не до конца, не защищая пороги от пескоструя.

Я давно пользуюсь самодельными брызговиками, изготовленными из старых ковриков. Резина мягкая, никогда не отрывается. На Ravon R3 установил поверх заводских. На Volkswagen Transporter T6 – без заводских.

Е. Афанасьев, Белгородская область

Брызговики из старых ковриков отлично защищают пороги от пескоструя

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