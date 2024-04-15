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БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
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Защищаем пороги авто – очень простое и дешевое решение

Читатель «За рулем» раскрыл секрет самых эффективных брызговиков

Как сэкономить на весенней «переобувке»: 9 неожиданных способов

Заводские брызговики выполняют свою функцию не до конца, не защищая пороги от пескоструя.

Я давно пользуюсь самодельными брызговиками, изготовленными из старых ковриков. Резина мягкая, никогда не отрывается. На Ravon R3 установил поверх заводских. На Volkswagen Transporter T6 – без заводских.

Е.Афанасьев, Белгородская область

Брызговики из старых ковриков отлично защищают пороги от пескоструя
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

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За РулемРевин Алексей
Фото:Е. Афанасьев
Количество просмотров 5
15.04.2024
Фото:Е. Афанасьев
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