Защищаем пороги авто – очень простое и дешевое решение
Заводские брызговики выполняют свою функцию не до конца, не защищая пороги от пескоструя.
Я давно пользуюсь самодельными брызговиками, изготовленными из старых ковриков. Резина мягкая, никогда не отрывается. На Ravon R3 установил поверх заводских. На Volkswagen Transporter T6 – без заводских.
Е. Афанасьев, Белгородская область
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ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
Приз автору совета – набор автокосметики SYNTHETIUM
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
- Нестандартная диагностика: раскрываем секреты автомехаников тут.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – 23 июня 2024
• Дрэг-рейсинг 402 м
• Выставка ретроавтомобилей
• Гоночное такси
• Полеты на вертолете
• Концерт группы «Кирпичи»