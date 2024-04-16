Запас хода 1000 км, зарядка за 5 минут — когда появятся такие электромобили?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Китайцы обещают представить электрокроссовер с запасом хода более 1000 км и пятиминутной подзарядкой на 300 км. Благодаря чему такое стало возможным?
Ответ эксперта
Кирилл Милешкин, редактор:
– Заявлениям китайцев я бы верил с оговорками: у них даже официальные характеристики серийных бензиновых машин не всегда правдивы.
Во-вторых, для какой-то машины из будущего (пускай и ближайшего) можно заявлять много чего. Выйдет – тогда и будет ясно.
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Для понимания, какими темпами идет развитие, вот характеристики вышедшего буквально совсем недавно рестайлингового электромобиля Porsche Taycan: +13% к емкости батареи, но сразу +35% к запасу хода самой дальнобойной версии, +30% к мощности рекуперации, время зарядки с 10 до 80% сократилось с 37 до 18 минут.
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