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Запас хода 1000 км, зарядка за 5 минут — когда появятся такие электромобили?

Эксперт «За рулем» подсчитал, какими темпами идет развитие электрокаров

Вопрос от читателя «За рулем»:

Китайцы обещают представить электрокроссовер с запасом хода более 1000 км и пятиминутной подзарядкой на 300 км. Благодаря чему такое стало возможным?

Ответ эксперта

Кирилл Милешкин, редактор:

– Заявлениям китайцев я бы верил с оговорками: у них даже официальные характеристики серийных бензиновых машин не всегда правдивы.

Во-вторых, для какой-то машины из будущего (пускай и ближайшего) можно заявлять много чего. Выйдет – тогда и будет ясно.

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Для понимания, какими темпами идет развитие, вот характеристики вышедшего буквально совсем недавно рестайлингового электромобиля Porsche Taycan: +13% к емкости батареи, но сразу +35% к запасу хода самой дальнобойной версии, +30% к мощности рекуперации, время зарядки с 10 до 80% сократилось с 37 до 18 минут.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

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За РулемМилешкин Кирилл
Фото:Depositphotos и «За рулем»
Количество просмотров 1
16.04.2024
Фото:Depositphotos и «За рулем»
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